Pedaggio di 100 giorni: 11.000 razzi e proiettili hanno colpito “Israele” da Gaza, Libano

I media israeliani hanno discusso delle opzioni estenuanti che l’occupazione deve affrontare per fermare gli attacchi dal Libano e dallo Yemen.

Se il capo di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya al-Sinwar, voleva creare una battaglia su più fronti, allora ci è riuscito”, ha detto domenica Dana Weiss, analista di affari politici dell’emittente israeliana Channel 12 .

In questo contesto, l’analista ha sottolineato il fatto che Ansar Allah in Yemen , Hezbollah in Libano e Iran “collegano direttamente gli attacchi contro Israele alla situazione a Gaza. “

Di fronte alle limitate opzioni israeliane, Weiss ha detto che “Israele” si trova di fronte a scelte come “contenere la guerra e vedere se è possibile porre fine alla battaglia nel sud (Gaza), quindi affrontare il nord (Libano), o lasciare che gli eventi degenerino in una guerra per la quale Israele non è preparato, né persegue la via diplomatica.”

“Israele” teme la furia della Cisgiordania

Di fronte alla crescente pressione proveniente da più fronti, inclusa la Cisgiordania occupata, l’alto funzionario israeliano e ministro della Sicurezza, Yoav Gallant, ha sottolineato la necessità di rafforzare l’Autorità Palestinese (AP).

Il ministro e membro del gabinetto di guerra ritiene che il passo sia necessario per impedire i tentativi di Hamas di “incitare la Cisgiordania”, ha riferito il Times of Israel

Nota: La paura inizia a serpeggiare tra l’opinione pubblica israeliana nell’avvertire di essere finiti in una trappola. Possono reagire con le bombe e con lo sterminio della popolazione a Gaza ma non possono fronteggiare tanti nemici su più fronti. Questo spiega la fuga da Israele di circa un milione di cittadini dello stato ebraico spaventati dalle conseguenze della politica demenziale voluta da Netanyahu e la sua cricca.

Da

Al Mayadeen inglese

Fonte: media israeliani