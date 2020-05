Pechino ritorce su Washington gli stessi metodi: La Cina ha bloccato i voli delle compagnie aeree USA

da Redazione

Il governo degli Stati Uniti ha accusato la Cina ed ha affermato che Pechino non consente alle compagnie aeree statunitensi di riprendere il loro lavoro in Cina.

Questo blocco è stato segnalato da Reuters.

Secondo i media, Washington in risposta ha richiesto gli orari dei voli di quattro compagnie aeree cinesi, ma non è stato ancora possibile introdurre restrizioni su di questi.

Un ordine emesso dal servizio stampa del governo degli Stati Uniti. Ha detto che Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Hainan Airlines Holding, insieme alle loro filiali, dovranno presentare un programma e altri dettagli dei loro piani di volo fino al 27 maggio. Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti Egli avverte che i voli delle compagnie cinesi possono essere considerati “contrari alla legge attuale”.

Inoltre, l’agenzia ha osservato che American Delta Air Lines e United Airlines vogliono riprendere i voli con la Cina a giugno.

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti sottolinea inoltre che sta protestando “per il fatto che la Cina non consente ai vettori americani di esercitare pienamente i loro diritti e nega ai vettori americani il loro diritto di competere in modo equo ed paritario con i vettori cinesi”.

fonte

Nota: Da notare che il Dipartimento dei Trasporti USA è lo stesso che, su ordine del governo federale, ha fatto sospendere i voli alle compagnie aeree del Venezuela, dell’Iran e di Cuba proibendo a tali compagnie di volare o fare scali sugli aeroporti statunitensi. Si tratta di paesi sottoposti a sanzioni unilaterali da parte dell’Amministrazione USA.

Per una volta sono le aerolinee USA a subire il divieto di atterrare negli aeroporti di una altro paese (la Cina) e questo desta meraviglia nele autorità di Washington che sono abituate a decretare sanzioni ma non a subirle.

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago