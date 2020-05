Pechino risponde a Pompeo: Stai facendo un gioco sporco di propaganda

da Redazione

La strategia anti-cinese del bluff di Pompeo rivela una mentalità tutto o niente per ingannare gli elettori statunitensi: Global Times Editorial

Durante un’intervista di domenica, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che “ci sono prove enormi” che il coronavirus (COVID-19) ha avuto origine in un laboratorio a Wuhan, in Cina. “Ricorda, la Cina ha una storia di infezione nel mondo e ha una storia di gestione di laboratori scadenti”, ha spiegato Pompeo. Ancora una volta, il diplomatico americano ed ex direttore della CIA ha sbalordito il mondo con accuse infondate

Dato che Pompeo ha affermato che le sue affermazioni sono supportate da “enormi prove”, allora dovrebbe presentare queste cosiddette prove al mondo, e in particolare al pubblico americano che cerca continuamente di ingannare. La verità è che Pompeo non ha alcuna prova e durante l’intervista di domenica stava bleffando.

L’amministrazione Trump continua a impegnarsi in una guerra di propaganda senza precedenti mentre cerca di impedire gli sforzi globali nella lotta contro la pandemia di COVID-19. I compiti più urgenti per le comunità internazionali sono prevenire la diffusione del virus e salvare vite umane nel riavviare l’economia mondiale. Ironia della sorte, Washington ha compiuto gli sforzi più deboli per adempiere ai suddetti compiti. Mentre sono in corso le campagne elettorali presidenziali statunitensi, l’amministrazione Trump ha implementato una strategia progettata per distogliere l’attenzione dalla propria incompetenza che ha dimostrato nel combattere la pandemia. È chiaro che il loro obiettivo è incolpare la Cina per la pandemia individuando il paese come fonte del COVID-19.

L’origine del virus è motivo di grave preoccupazione scientifica. Finora, nessuno scienziato di fama mondiale ha accusato il Wuhan Institute of Virology di aver fatto trapelare il virus. Le agenzie di intelligence statunitensi, che agiscono su ordine del presidente americano Donald Trump, sono state coinvolte nelle indagini. Pompeo ha recentemente dichiarato di avere “enormi prove” su una cosiddetta “fuga di laboratorio”. Di conseguenza, quella che era originariamente una questione scientifica, è stata trasformata in un attacco vizioso alimentato da politica, intelligence e diplomazia. Un comportamento così sporco sfida l’essenza della scienza con la finalità di fuorviare il grande pubblico.

Se Washington ha prove concrete, dovrebbe consentire agli istituti di ricerca e agli scienziati di esaminarle e verificarle. Un’altra opzione sarebbe quella di fare in modo che le agenzie di intelligence rilasciassero un rapporto dettagliato sull’origine del virus, il che aiuterebbe la Casa Bianca a far avanzare le sue fabbricazioni. Washington ha scelto invece di non perseguire nessuna di queste opzioni e sta invece utilizzando un politico come Pompeo per bluffare e ingannare la società americana con le cosiddette “prove enormi”.

Diffondere tali voci è un sottoprodotto degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali che promuovono un pregiudizio ideologico contro la Cina, quindi i loro leader possono manipolare l’opinione pubblica. Gli Stati Uniti stanno utilizzando la loro influenza politica per raggiungere questo obiettivo.

Ciò a cui il mondo sta assistendo qui è uno scenario comune in cui alcuni politici statunitensi sono i pionieri in questo ambito politico, piuttosto che permettere agli scienziati statunitensi di commentare. Le recenti azioni di Pompeo sono state un assalto diretto al Partito Comunista Cinese e al sistema politico cinese. Pompeo ha anche contribuito ad alimentare l’ostilità anti-cinese in tutto il mondo occidentale nascondendo le sue bugie. Pompeo crede che non sarebbe mai stato ritenuto responsabile anche se si fosse scoperto che non stava dicendo la verità.

Portavoce della Cancelleria cinese

Sacrificando la sua credibilità come politico, Pompeo sta facendo tutto il possibile per ottenere una vittoria per Trump e i repubblicani a novembre. In effetti, è diventata una ricerca spericolata. Negli Stati Uniti, le vittime di COVID-19 hanno superato le 67.000 di domenica. Gli Stati Uniti hanno recentemente modificato la loro stima precedente sugli incidenti mortali COVID-19 da 60.000 a 100.000. Cercare di attivare l’economia in condizioni così difficili è rischioso in quanto un secondo scoppio potrebbe colpire gli Stati Uniti in inverno. Con l’avvicinarsi delle elezioni di novembre e tra le crescenti minacce del virus, sarebbe un compito erculeo per l’amministrazione Trump vincere un secondo mandato senza prendere in prestito il motivo anti-cinese da dare in pasto agli elettori.

In precedenza, il governo degli Stati Uniti si era concentrato sull’accusa alla Cina di nascondere la pandemia. L’accusa ha perso ogni credibilità poiché i documenti recentemente divulgati hanno rivelato che gli Stati Uniti hanno ignorato gli avvertimenti di altri paesi e organizzazioni durante l’inizio dell’epidemia. Le rivelazioni hanno ispirato il governo degli Stati Uniti a lanciare un assalto contro l’Istituto di virologia di Wuhan, sostenendo che la struttura ha fatto trapelare il virus, in modo da poter evitare di essere accusata di maltrattamenti pandemici.

Pompeo ha chiesto alla Cina di concedere agli Stati Uniti l’accesso al laboratorio di Wuhan. La mossa ha lo scopo di creare ulteriori controversie, che richiederebbero più tempo per risolvere e aumentare l’insoddisfazione pubblica degli Stati Uniti contro la Cina.

Xi Jimping sulla portaerei cinese

Come Segretario di Stato americano, Pompeo sta usando una strategia “passaparola” per indirizzare male l’attenzione del pubblico e creare opinioni pubbliche al servizio degli interessi della Casa Bianca e del Congresso. Per Pompeo, e altri come lui, fatti e morale non hanno valore. L’obiettivo finale ora è vincere le elezioni. Se la rabbia pubblica e l’insoddisfazione degli Stati Uniti emergessero a causa dell’incompetenza di Washington sul modo in cui ha gestito la pandemia, l’amministrazione Trump perderebbe a novembre. Un simile risultato metterebbe fine ai suoi giochi.

Pompeo si sta godendo una performance da solista che non ha rispettato gli standard professionali attesi da un diplomatico capo. Le sue affermazioni non sono supportate da scienziati o intelligenza affidabile. È prevedibile che questo politico, che ha perso la sua bussola morale, continuerà a sorprendere il mondo con le sue assurde teorie e fatti contorti.

https://www.globaltimes.cn/content/1187359.shtml

Fonte: Global Times

Traduzione: Luciano Lago