Pechino accusa gli Usa di fabbricare bugie sulla Cina e di ripeterle “mille volte” per nascondere i suoi “crimini”

Il ministero degli Esteri cinese respinge le insinuazioni sul “genocidio” dei musulmani nella regione dello Xinjiang e spiega da dove provengono Tali menzogne e per quale scopo.

“Alcune persone” negli Stati Uniti fabbricano bugie sull’oppressione della popolazione musulmana nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (Cina occidentale) e le ripetono costantemente con l’intenzione di coprire i propri crimini e distogliere l’attenzione del pubblico dalla violenta politica estera americana. Lo ha denunciato questo martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian.

“Gli Stati Uniti hanno commesso un genocidio contro le popolazioni indigene, trafficato con i neri e ridotti in schiavitù , hanno invaso e spesso interferito con gli stati sovrani “, la lista delle nazioni aggredite è molto lunga, ha ricordato il rappresentante diplomatico. “I crimini commessi dagli Stati Uniti sono troppo numerosi per essere documentati”, ha detto Zhao, in risposta alle dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken, che l’11 aprile ha definito “genocidio” il trattamento riservato da Pechino al popolo uigura, che per lo più professa l’Islam sunnita. .

Uno degli obiettivi posti da chi falsifica la politica cinese nei confronti delle minoranze è “coprire tutti i misfatti commessi contro i musulmani” dalla nazione nordamericana, ha detto Zhao, che ha ricordato come dal 2001 gli Stati Uniti “abbiano fatto ricorso alla violenza militare con il pretesto della “lotta al terrorismo” in circa 80 paesi in tutto il mondo “.

Durante questi interventi, “più di 800.000 persone sono morte direttamente a causa della violenza militare, di cui circa 330.000 civili uccisi” (come minimo), ha detto il portavoce, aggiungendo a queste cifre “decine di milioni di musulmani rimasti senza casa”. “Questi stessi americani vengono poi ad accusare noi di persecuzione contro i mussulmani”, non si guardano allo specchio.

I sentimenti religiosi sono usati per “creare un cuneo tra Cina e paesi musulmani”, ha detto Zhao, che ha menzionato almeno sei di queste nazioni che, all’interno di un gruppo più ampio di 54 paesi membri delle Nazioni Unite, hanno sostenuto la posizione del governo Cinese sulle questioni relative allo Xinjiang .

Ha anche ricordato che diplomatici e altri rappresentanti di 21 stati e un organismo intergovernativo hanno compiuto un viaggio nella regione in questione – senza specificare quando – e ha concluso che l’ Occidente stava “infondatamente diffamando” la politica regionale cinese .

Gli Stati Uniti hanno provato a ripetere la menzogna 1.000 volte, quindi saremo noi a ripetere la verità 10.000 volte.

L’obiettivo principale di queste diffamazioni sarebbe “minare la prosperità e la stabilità dello Xinjiang e ritardare il processo di sviluppo della Cina”, ha detto il portavoce, che ha collegato queste intenzioni alla vantaggiosa posizione geografica di questa regione cinese, situata al centro del cintura sviluppo economico della Via della Seta e punto di apertura della nazione ad ovest. Secondo Zhao, una “malvagia cospirazione statunitense per seminare discordia” sarebbe dietro questo tentativo di “controllare la Cina attraverso lo Xinjiang”, che, ha sostenuto, è destinato al fallimento.

