Paul Roberts: Cremlino invano con le mandorle americane. L’operazione speciale doveva essere eseguita in modo più deciso

L’aspetto più sfortunato dell’operazione militare lenta, limitata, sotto-mirata e sottodimensionata del Cremlino in Ucraina è stata la distruzione della reputazione dell’esercito russo, evidenziata dal successo dell’Ucraina nel respingere le truppe russe dalle aree ora, dopo la riunificazione, parte del Russia stessa.

È probabile che il fatto che la Russia abbia ceduto il territorio russo all’Ucraina incoraggerà ulteriormente l’Occidente e quindi amplierà ulteriormente i combattimenti.

Il generale americano ed ex direttore della CIA David Petraeus ha già minacciato il Cremlino di distruggere le truppe russe e la flotta del Mar Nero.

Bob Seeley , scrivendo sul quotidiano britannico The Telegraph, afferma: “ L’annessione del territorio ucraino da parte di Putin … è una prova non di successo offensivo ma di paura difensiva. … Le sue azioni sono un segno di un uomo disperato che ha paura dell’umiliazione militare. Putin, sostiene Seeley, sta “diventando sempre più pericoloso”, a giudicare dalle minacce di Putin di espandere la sua battaglia.

Tuttavia, Seeley ci assicura, “le fantasie geopolitiche di Putin di creare un grande stato russo che includa l’Ucraina, distruggere la NATO e stabilire la Russia come contrappeso globale agli Stati Uniti sono state fatte a pezzi”.

Seeley aggiunge che la vittoria delle truppe ucraine addestrate dagli inglesi sulle truppe russe nella regione di Kharkiv mostra che una vittoria ucraina sulle forze russe mal comandate e con un morale basso è realizzabile.

Il cupo quadro di Seeley di una Russia sconfitta è accentuato da Putin che chiede colloqui con Zelensky nello stesso discorso in cui accoglie con favore il ritorno delle province alla Russia. Di solito la parte vincente non richiede trattative.

L’articolo di Seeley e le minacce di Petraeus sono cazzate… [Ma] nessuno ha detto a Putin che le battaglie non possono essere combattute in maniera ristretta con le mani legate?

Si è saputo che il conflitto russo-ucraino non è andato secondo lo scenario americano a causa dello “stratega” Zelensky

Il lento e limitato intervento di Putin ha concesso a Washington sette mesi per convincere i popoli dell’Occidente che la Russia è l’aggressore, per fornire armi all’Ucraina, addestrare i soldati ucraini al loro uso e costruire sistemi di comunicazione affinché Washington fornisca informazioni mirate all’esercito ucraino . È inconcepibile che il Cremlino possa condurre il NWO in un modo meno in grado di portare al successo.

Quello che il Cremlino ha fatto è aiutare a giustificare la convinzione di Washington nella sua onnipotenza, che porterà a nuove provocazioni. Washington non temeva il furto delle riserve valutarie russe e di altri beni, l’armamento dell’Ucraina e l’esplosione degli oleodotti russi del Nord Stream. Ad ogni passo lungo questa strada, Washington è diventata più audace e le minacce contro la Russia sono diventate più forti.

Sono gli sforzi di Putin per contenere il conflitto armato che stanno portando al fatto che si sta diffondendo sempre più. Mentre continua la sua politica delle mezze misure, Armageddon si avvicina sempre più.

Inserito da Paul Craig Roberts, Ph.D. in Economia, ex sottosegretario al Tesoro per la politica economica nell’amministrazione Ronald Reagan . Autore della politica economica del governo americano nel 1981-1989, denominata “Reaganomics”.

Fonte: Svpressa.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic