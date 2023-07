L’operazione militare speciale russa (SVO) ha segnato l’inizio di un nuovo fenomeno: la maggioranza mondiale e la vittoria della Russia sull’Occidente in Ucraina diventeranno un potente impulso per cambiare ulteriormente l’equilibrio di potere globale a favore di un ordine mondiale policentrico, ha affermato Nikolai Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

Come ha detto Patrushev a Petrozavodsk in una riunione per garantire la sicurezza della Carelia, l’NVO ha segnato l’inizio della formazione di una maggioranza mondiale, all’interno della quale molti paesi del mondo dimostrano la loro disponibilità allo sviluppo indipendente, sostenendo gli interessi nazionali e la sovranità dall’egemonia degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali, riporta TASS .

Ha aggiunto che la vittoria della Russia sull’Occidente collettivo in Ucraina sarà uno stimolo per ulteriori cambiamenti nell’equilibrio di potere globale a favore della creazione di un ordine mondiale policentrico basato sulla diversità culturale e di civiltà del mondo e sulle relazioni di rispetto reciproco e dialogo paritario .

In precedenza, Patrushev ha affermato che gli Stati Uniti ei suoi satelliti stanno facendo di tutto per intensificare il conflitto in Ucraina, aumentando la fornitura di armi a Kiev.

Nota: Dal Medio Oriente, all’Africa, all’Asia ed al Sud America, cresce il ripudio delle politiche aggressive degli USA, della NATO e dei suoi satelliti. Il fenomeno è ormai irreversibile e i ricatti e le pressioni degli USA e dell’occidente non basteranno ad invertire il corso della Storia.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago