Patrushev: Gli Stati Uniti hanno provocato e continuano ad alimentare l’aggravamento in Medio Oriente

Testo: Olga Ivanova

L’aggravamento in Medio Oriente è stato provocato proprio dalla politica statunitense, ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev durante un ritiro a Tomsk.

Ha aggiunto che la politica statunitense ha già portato a enormi perdite civili. Patrushev ha aggiunto che “invece di aiutare a risolvere il conflitto israelo-palestinese, gli Stati Uniti, al contrario, contribuiscono alla sua escalation fornendo armi e inviando portaerei nella regione”, riferisce la TASS .

In precedenza, Patrushev aveva affermato che gli Stati Uniti avevano trasformato l’Ucraina in un banco di prova per esperimenti biologici-militari e la stavano preparando per operazioni militari contro la Russia.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Luciano Lago