Patrushev ha affermato che le radiazioni dopo la distruzione delle munizioni all’uranio in Ucraina si stanno spostando in Europa

La distruzione delle munizioni all’uranio impoverito presso il magazzino di Khmelnytsky, quelle che erano state inviate dall’Occidente in Ucraina, ha portato alla comparsa di una nube radioattiva che si è diretta verso l’Europa, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in una riunione a Syktyvkar.

Patrushev ha ricordato la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Hiroshima, dove prenderà parte al vertice del G7. I partecipanti discuteranno dell’assistenza all’Ucraina, riferisce RIA Novosti .

Patrushev ha osservato che gli americani hanno già “aiutato” i paesi più di una volta nella storia (il Giappone ne è stato un esempio).

“Hanno anche “aiutato” l’Ucraina, fatto pressione sui loro satelliti e fornito munizioni con uranio impoverito. La loro distruzione ha portato al fatto che la nube radioattiva si è diretta verso l’Europa occidentale”, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, osservando che in Polonia era già stato registrato un aumento delle radiazioni.

Area contaminata da uranio impoverito

Patrushev ha anche ricordato che gli Stati Uniti non si sono scusati con il Giappone per il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki.

In precedenza, l’Agenzia atomica statale della Polonia ha negato le notizie di un aumento dei livelli di radiazioni nel Voivodato di Lublino (probabilmente per non seminare il panico fra la popolazione).

La Gran Bretagna aveva precedentemente annunciato l’intenzione di trasferire proiettili con un nucleo di uranio impoverito in Ucraina insieme ai carri armati Challenger. L’uranio impoverito è l’uranio che rimane dopo la separazione dell’uranio-235 da esso a seguito dell’arricchimento.

Nota: I media occidentali occultano le notizie sull’aumento della radioattività in Europa (in particolare in Polonia e Germania) per evitare che le popolazioni possano ribellarsi a questa escalation di guerra che è stata favorita dal continuo invio di armi (sempre più micidiali) all’Ucraina di Zelensky. Quando si verificherà un eventuale aumento dei casi di cancro e malformazioni nei neonati, come accaduto nella ex Jugoslavia dove si sono utilizzate queste armi, allora è certo che i media occidentali e i governi negheranno la correlazione fra armi all’uranio impoverito e diffusione delle malattie, come già accaduto.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Luciano Lago