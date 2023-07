La controffensiva delle truppe ucraine si è rivelata per loro con pesanti perdite di personale e attrezzature, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev.

Gli Stati Uniti e i paesi della NATO sono indifferenti al destino dell’Ucraina e del popolo ucraino, l’offensiva pubblicizzata delle forze armate ucraine ha già portato a “enormi perdite delle forze armate ucraine in forza lavoro e attrezzature”, ha affermato, Lo riferisce RIA Novosti .

In precedenza, un ufficiale della 95a brigata d’assalto aviotrasportata separata delle forze armate ucraine, Yuriy Kochevenko , ha dichiarato che le truppe ucraine non avevano quasi più opportunità per un’offensiva nell’area di Svatovo e Kremennaya.

Patrushev, segretario consiglio sicurezza russo

Nota: In sostanza le forze ucraine, decimate e logorate dai tentativi di attacco falliti, sono ormai impantanate e aspettano qualsiasi occasione per un cessate il fuoco, il cui segnale non arriva dal comando di Kiev per l’ostinazione di Zelensky e della sua cricca nel presentarsi al vertice della Nato di Vilnius con un qualche successo.

Ne fanno le spese decine di migliaia di militari ucraini, affossati sulla linea del fronte e impossibilitati ad avenzare come a ritirarsi.

Si può supporre che, quanti scamperanno al massacro, alla fine presenteranno il conto a Zelensky ed ai suoi sodali.

Fonte: VZGLYAD.ru

Traduzione: Mirk Vlobodic

Npta: Luciano Lago