Partner strategici: i ministri della Difesa USA e israeliani discutono dell’Alleanza anti-Iran

I colloqui a margine del vertice Nato di Bruxelles seguono un maggiore coordinamento militare diretto contro la Repubblica islamica

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha incontrato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin il 15 giugno al vertice della NATO a Bruxelles per discutere dell’Iran e di altri aspetti importanti delle relazioni USA-Israele, ha riferito il Jerusalem Post .

Gallant ha discusso con il suo Austin affermando che “l’Iran stimola gli attacchi contro Israele usando delegati in Siria, Libano, Gaza e Cisgiordania, e ha ribadito il diritto di Israele all’autodifesa”, ha detto il giornale israeliano.

Prima di partire per il Belgio, Gallant ha detto che avrebbe discusso con Austin “l’attuazione dell’impegno congiunto di entrambi i nostri paesi per assicurarsi che l’Iran non possieda mai capacità militari nucleari”.

Stati Uniti e Israele tengono esercitazioni aeree congiunte che simulano attacchi all’Iran

Le minacce israeliane contro l’Iran si sono intensificate negli ultimi mesi tra notizie non confermate secondo cui Washington è vicina a raggiungere un accordo nucleare provvisorio o parziale con Teheran attraverso colloqui indiretti in Oman.

Israele si oppone a un accordo nucleare degli Stati Uniti con l’Iran, mentre i funzionari iraniani hanno chiarito che accetteranno solo un pieno ritorno all’accordo nucleare firmato con l’amministrazione Obama nel 2015. L’amministrazione Trump si è ritirata dall’accordo, noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), unilateralmente nel 2018. Il JCPOA ha posto dei limiti al programma nucleare iraniano in cambio della riduzione delle sanzioni.

Nonostante i negoziati statunitensi con l’Iran, quest’anno le forze armate statunitensi hanno ampliato la cooperazione militare con Israele e hanno svolto esercitazioni viste come velate minacce contro l’Iran, come l’esercitazione Juniper Oak a gennaio.

L’esercitazione ha coinvolto 7.900 persone, 142 aerei da combattimento, dodici navi da guerra e attività in tutti i domini (mare, aria, terra, spazio e cyber). Gli obiettivi principali dell’esercitazione erano migliorare l’interoperabilità e dimostrare la capacità di aumentare le forze nella regione in caso di guerra con l’Iran.

Sono emerse notizie secondo cui l’esercitazione ha simulato attacchi su impianti nucleari iraniani, sebbene i funzionari statunitensi lo abbiano negato.

A marzo, Austin ha incontrato Gallant in Israele. All’epoca, Austin disse che sebbene l’amministrazione Biden “continua a credere nella diplomazia”, ​​”non avrebbe permesso all’Iran di acquisire un’arma nucleare”.

Nonostante le divergenze politiche in corso tra l’amministrazione Biden e il governo israeliano in merito alla legislazione proposta dal primo ministro Benjamin Netanyahu per rivedere la magistratura israeliana, l’alleanza militare tra i due rimane forte.

Austin ha detto che “voleva essere qui per chiarire qualcosa: l’impegno dell’America per la sicurezza di Israele è incrollabile, e così rimarrà. Come ha affermato il presidente [Joe] Biden durante la sua visita in Israele lo scorso anno, “il legame tra il popolo israeliano e il popolo americano è profondo”. Israele è un importante partner strategico per gli Stati Uniti”.

La fonte originale di questo articolo è The Cradle

Perché le minacce di Israele di attaccare l’Iran non vengono prese sul serio?

La notizia: L’esperto militare israeliano, Ron Ben Yishai , ha rivelato un documento segreto americano in cui si afferma che l’esercito di occupazione ha condotto l’addestramento lo scorso febbraio per lanciare un attacco aereo contro l’Iran con l’obiettivo di distruggere il suo programma nucleare.

Non c’è bisogno di mettere nella categoria del “segreto” la notizia dell’entità israeliana che conduce una manovra per lanciare un’aggressione contro gli impianti nucleari in Iran. Esercitazioni svolte di tanto in tanto, che simulano un attacco all’Iran, vengono riportate dai media, con i minimi dettagli.

La questione è arrivata al punto che l’America e l’entità israeliana hanno condotto, in meno di due anni, tre manovre descritte come “le più importanti” per testare la prontezza e migliorare il coordinamento tra di loro, nel quadro dei “preparativi” per un possibile attacco contro strutture iraniane, a cui hanno partecipato decine di aerei e migliaia di soldati, una portaerei, navi da guerra, ecc.

È chiaro che la “fuga” di questo documento “segreto”, che parla dell’addestramento dell’esercito di occupazione nel febbraio scorso per lanciare un attacco aereo contro l’Iran, mira a dare una certa “credibilità” alle minacce di “Israele”, e ad esagerarle, tuttavia tutte le minacce hanno perso ogni credibilità.Nella stessa Israele queste notizie si sono trasformate in oggetto di scherno anche da parte dei media e della stampa.