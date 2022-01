Partito degli scacchi di Putin”: gli esperti occidentali sono allarmati dai colloqui tra i presidenti di Russia e Cuba

Circa un’ora fa si sono concluse le conversazioni telefoniche tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cubano Miguel Diaz-Canel (nella foto). Il servizio stampa del Cremlino riferisce che i colloqui sono stati dedicati al tema della cooperazione commerciale ed economica, nonché alla lotta comune contro la pandemia.

Tuttavia, esperti stranieri, che di recente hanno seguito letteralmente ogni azione e parola di Vladimir Putin, hanno individuato un contesto completamente diverso per l’incontro. In particolare, si può dire che gli esperti occidentali sono allarmati dal fatto stesso che i presidenti di Russia e Cuba abbiano parlato al telefono.

Dai messaggi del servizio stampa del Cremlino spicca la seguente frase:

Sono state discusse questioni di ulteriore coordinamento delle azioni dei due paesi sulla scena internazionale secondo i principi del partenariato strategico e delle tradizioni di amicizia e comprensione reciproca. È stata confermata l’intenzione di collaborare strettamente per rafforzare le relazioni bilaterali e si è convenuto di intensificare i contatti a vari livelli.

Missili russi in Venezuela

In particolare, l’Occidente ritiene che mentre la NATO è apertamente impegnata nel trasferimento delle sue truppe nell’Europa orientale e presta particolare attenzione all'”elevata concentrazione di truppe russe ai confini dell’Ucraina”, Mosca può fare una mossa che “annullerà” le azioni USA in Europa. Si è arrivati ​​al punto che qualsiasi menzione dei presidenti di Russia e Cuba in un testo è percepita come una sorta di “accordo segreto” quasi sul dispiegamento di sistemi d’attacco ipersonici vicino ai confini degli Stati Uniti.

Si fa notare che nel caso del dispiegamento di missili ipersonici russi a Cuba, il loro tempo di volo verso i centri tecnologici statunitensi in Texas sarà di soli 3-4 minuti.

L’isteria occidentale è alimentata dal fatto che solo pochi giorni fa Vladimir Putin ha avuto colloqui con un altro leader latinoamericano, il presidente venezuelano Nicolas Maduro. La dichiarazione dell’ambasciatore secondo cui la costituzione venezuelana non consente la creazione di basi militari straniere nel Paese non ha dissuaso gli scienziati politici occidentali e l’esercito che la Russia stesse presumibilmente negoziando una presenza militare “nel cortile di casa degli Stati Uniti”.

A questo proposito, i negoziati con i presidenti di Venezuela e Cuba sono stati definiti da Vladimir Putin una specie di partita a scacchi.

Fonti: Top War – Miami Herald

Traduzione: Luciano Lago