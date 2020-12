Partiti clandestini: una risposta alla “tirannia sanitaria” che potrebbe portare a “rivolte popolari”

da Redazione

di Mike Beuve.

Dall’inizio della crisi sanitaria e in seguito alle misure coercitive adottate dal governo per cercare di arginare la diffusione del virus, i partiti illegali si sono moltiplicati in tutto il Paese. Il sociologo Michel Maffesoli analizza per lo Sputnik questa “festa in tempo di peste”.

Fino alla fine della notte nonostante le misure anti-coronavirus! Lo scorso fine settimana si sono svolte nuove serate sotterranee in diverse città francesi, tra cui Strasburgo e Marsiglia. Così, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, la polizia è intervenuta nel 14 ° arrondissement di Marsiglia. Hanno evacuato circa cinquecento persone ” senza incidenti “.

A Strasburgo la polizia ha anche interrotto una serata clandestina che ha riunito un centinaio di ospiti. Più divertente, in Belgio, cinquantasei bambocheur, la maggior parte dei quali francesi, sono stati controllati durante una bella festa con ragazze escort e gas esilarante organizzata per un compleanno. Valutazione: ventidue arresti. Infine, più di cento festaioli sono stati multati per inosservanza delle misure di contenimento ad Asnières.

Rivolte contro il confinamento



Forme di resistenza

Se il fine settimana è stato ricco di eventi , questo tipo di evento non è nuovo. Dall’inizio della crisi sanitaria, tali festeggiamenti si sono diffusi in risposta a vari dispositivi anti-COVID, incluso il contenimento. Come spiegare questa urgente necessità di festeggiare e stare insieme?

Interrogato da Sputnik , Michel Maffesoli, sociologo e autore in particolare di Time of the tribes (ed. Of the Round Table, 2000), stima “che esista una sorta di tirannia sanitaria” che implica “forme di resistenza”. Pensa addirittura che, nei prossimi mesi, potremmo assistere allo scoppio di “rivolte popolari” oggi “in gestazione”.

“È una sana reazione a questo tipo di reclusione che non corrisponde fondamentalmente all’evoluzione delle nostre società”, analizza Michel Maffesoli. Per il sociologo, queste misure coercitive sarebbero una “lotta di retroguardia del oligarchia politico-mediatica ”, che cerca di“ preservare i grandi valori moderni ”, cioè“ l’individualismo, il confinamento in se stessi ”.

“Secondo me stiamo vivendo alla fine di un’era, di modernità. Tuttavia, questa oligarchia vuole mantenere questi valori moderni, l’isolamento è uno di questi valori moderni “, decifra. In reazione,” c’è una salute popolare che prenderà il corso opposto di quella “, osserva il sociologo.

Verso un aumento delle trasgressioni delle misure sanitarie?

“Gli inizi e gli indizi sono questi incontri festivi. Sarà una violazione dei limiti alla famiglia, all’amicizia, alle riunioni di Natale o di Capodanno ”, continua. Se misure come il coprifuoco dovessero continuare, potremmo assistere a una crescente disobbedienza da parte dei francesi?

“Ci sarà una molteplicità di reazioni, secondo me. Forse mi sbaglio, ma basta aprire gli occhi per rendersi conto che c’è una stanchezza e ribellione che si manifesta in vari modi. […] C’è un’insurrezione contro questo tipo di asepsi nella vita sociale ”, spiega Michel Maffesoli. Uno degli organizzatori delle tante gigantesche feste underground che si tengono nella regione parigina da settembre ha scritto, inoltre, sul suo account Facebook che “ballare è il nostro miglior modo per resistere”.

Repressione poliziesca

Tuttavia, per le autorità, questo tipo di evento rischierebbe di creare altri eventi collegati. Il sindaco di Joinville, Olivier Dosne, ha persino parlato di un “atto criminale” a proposito di una serata che aveva riunito diverse centinaia di persone in un padiglione della sua città.

“Dal mio punto di vista è l’élite che appare scollegata dalle persone e che vuole insistere ad imporre questo valore di reclusione. Poiché sono al potere, emanano leggi di reclusione, in nome di un virus che esiste, ma non si può negare che serva per dargli un’importanza smodata e per usarlo come pretesto ”, afferma il sociologo.

Secondo Michel Maffesoli, questa è una “strategia della paura” da parte del potere.

