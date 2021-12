Parlamentari di tre partiti principali: la Russia potrebbe essere costretta a difendere un milione di suoi cittadini nel Donbass





I parlamentari russi affermano che l’abbandono di Minsk da parte di Kiev “darà mano libera a tutte le parti”, inclusa la Russia.

Se Kiev scegliesse di perseguire uno scenario militare nel Donbas, questa situazione potrebbe indurre la Russia a intervenire attivamente lì, e non è escluso che Mosca possa alla fine riconoscere l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk (DPR) e Luhansk (LPR), secondo ai membri delle tre maggiori fazioni e dei due comitati della Duma di Stato russa intervistati da Interfax.

“Faremo tutto il possibile per aiutare i residenti del Donbas in caso di aggressione attiva. Nel Donbass vivono circa 700.000 cittadini russi. Questo numero potrebbe aumentare a circa un milione entro la fine dell’anno. Saranno un milione di cittadini russi. Riuscite a immaginare il leader di un paese che lascerebbe un milione di suoi cittadini nei guai? Non troverai un leader del genere. E, naturalmente, non lasceremo nei guai i nostri cittadini che vivono nel Donbas” , ha detto a Interfax il deputato del Partito della Russia Unita, Viktor Vodolatsky, primo vicepresidente del Comitato per gli affari della CSI e per i compatrioti della Duma di Stato .

Viktor Vodolatsky , vicepresidente del Comitato per gli affari della CSI

Vodolatsky ha affermato di sostenere personalmente l’idea che Mosca riconosca l’indipendenza delle repubbliche autoproclamate del Donbas , in primo luogo, a causa dei legami culturali e familiari tra le persone che vivono nella regione russa di Rostov e le regioni ucraine di Luhansk e Donetsk e, in secondo luogo, ritiene che tale un passo potrebbe aiutare a fermare gli attacchi dell’Ucraina contro la popolazione del Donbass.

“Certo, questi territori dovrebbero essere riconosciuti dalla Russia per porre fine a queste azioni. Siamo frenati da un fattore: siamo stati gli iniziatori degli accordi di Minsk e partecipiamo al formato Normandia”, ha affermato.

L’Ucraina persegue da tempo una politica volta ad abbandonare questi accordi e, se le autorità ucraine abbandonano gli accordi di Minsk e il formato Normandia, “questo darà mano libera a tutte le parti”, inclusa la Russia, ha affermato il parlamentare.

Foto in alto: Festeggiamenti per anniversario indipendenza a Donetsk

Fonte: Interfax

Traduzione: Luciano Lago