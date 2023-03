Parigi, la polizia ha radunato e schierato contro un muro decine di manifestanti

In Francia abbiamo raggiunto un livello di indegnità ben oltre l’insopportabile.

La repressione poliziesca continua e diventa sempre più dura contro gente pacifica che manifesta contro la riduzione dell’età pensionabile, contro la soppressione dei diritti e contro la partecipazione in guerra della Francia.

La parte più infame la fanno i media che, dopo aver dato una enorme pubblicità ad alcuni moti di protesta avvenuti in Iran e in altri paesi al di fuori dell’occidente, per quello che accade in Francia minimizzano e parlano di azioni di estremisti e teppisti.

À Paris, la police rafle et aligne des dizaines de manifestants contre un mur

On atteint ce soir un niveau d’indignité très au delà de l’insupportable

Aucune démocratie ne fait ça 🔥

🎥@LibreQg #manif18mars #ViolencesPolicieres #MacronDestitution pic.twitter.com/fdQmeclxVX — Marcel (@realmarcel1) March 18, 2023

In realtà i grandi giornali e Tv dell’apparato di regime sanno che i teppisti e gli sfascia vetrine sono in realtà agenti provocatori del Ministero degli Interni infiltrati in mezzo ai manifestanti per provocare incidenti e terrorizzare la gente comune. Sono i soliti trucchi del potere che cerca di isolare le manifestazioni e ridurle ad una frangia di estremisti, negando l’evidenza.

L’evidenza dimostra che gran parte del popolo francese sta scendendo in piazza e sciopera per difendere i propri diritti calpestati dal regime del presidente Macron, il figlioccio dei Rothshild e della elite di potere anglosassone che oggi comanda di fatto in Francia.

La Francia si sta svegliando

Traduzione e sintesi: Gerard Trousson