Paracadutisti russi sbarcano in Siria per fermare l’offensiva turca

Secondo i rapporti, un gruppo di paracadutisti dell’esercito russo è arrivato nella città siriana di Al-Qamishli prima dell’imminente operazione della Turchia nella regione.

Le immagini pubblicate questo lunedì sulla piattaforma Telegram dai media russi mostrano il trasferimento di una divisione di paracadutisti dell’Esercito del Paese eurasiatico nella regione di Al-Qamishli nella provincia di Al-Hasaka (Siria nord-orientale).

Secondo le fonti, gli aerei militari “hanno trasportato più di 500 paracadutisti russi” per “affrontare le bande armate, appoggiate dalla Turchia, Paese che in precedenza aveva annunciato il lancio di un’imminente operazione militare nel nord della Siria”. Al momento, il confine siro-turco sta vivendo una serie di movimenti militari.

La Turchia arrabbiata con la Russia

A seguito del dispiegamento di paracadutisti russi nella regione siriana, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha ribadito lunedì il suo rifiuto dei tentativi da parte di altri Paesi, tra cui la Russia, di impedire un’operazione militare nel nord della Siria, sottolineando che il suo Il Paese lo farà” a ogni costo.”

“Non siamo soddisfatti dei passi compiuti dalla Russia e ne siamo trasparenti”, ha detto in un’intervista al canale turco NTV .

La Russia, alleata della Siria, ha espresso la sua opposizione alla possibile operazione turca sul suolo siriano e ha invitato Ankara a risolvere eventuali problemi attraverso il dialogo. Il 1° giugno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il suo Paese effettuerà un’operazione militare nel nord del Paese vicino, con il pretesto di creare una zona sicura di 30 chilometri in territorio siriano, ma in realtà puntando al milizie siriane, che Ankara considera terroristi.

La Turchia sfida la Damasco: ci sarà una operazione in Siria da un momento all’altro

Damasco condanna gli atti “aggressivi” della Turchia in Siria e afferma che il motivo principale dietro l’escalation delle tensioni nel nord del Paese è l'”occupazione” di Ankara e il sostegno che questo Paese fornisce ai gruppi terroristici in quelle aree, per cui chiede l’immediata partenza delle truppe turche dal suo territorio.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago