Papa Francesco disposto ad incontrare il presidente. Putin in Russia

Il Papa riteneva che la presenza della NATO alle porte della Russia avesse indotto la Russia a lanciare la sua operazione militare speciale.

Papa Francesco ha annunciato questo martedì – pubblicamente – la sua disponibilità a recarsi a Mosca e incontrare il presidente Vladimir Putin per aiutare a trovare una soluzione al conflitto che l’Ucraina sta attraversando dall’inizio dell’operazione militare speciale, il 24 febbraio.

In un’intervista a un quotidiano italiano, il pontefice ha rivelato che pochi giorni dopo l’avvio dell’operazione russa in Ucraina si era rivolto all’ambasciatore di Mosca in Italia, Sergei Razov, che aveva chiesto di trasmettere alle autorità di Mosca per porre fine alle operazioni militari.

Ha aggiunto che 20 giorni dopo l’inizio delle ostilità, ha chiesto al Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, di inviare un messaggio al capo di Stato russo affermando la sua disponibilità a recarsi a Mosca.

Francesco ha aggiunto che la Santa Sede non ha ancora ricevuto risposta e continua a insistere per fare quel viaggio, “anche se temo che Putin non possa e non voglia tenere questo incontro in questo momento”, ha detto.

Ha assicurato che non visiterà ancora Kiev, anche se ha già parlato telefonicamente con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ha sottolineato che deve prima andare a Mosca.

Ha ritenuto che “l’abbaiare della NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) alle porte della Russia” ha indotto la nazione eurasiatica a lanciare la sua operazione militare speciale.

Il Santo Padre ha richiamato l’attenzione sugli interessi internazionali coinvolti nei conflitti armati in Siria, Iraq, Yemen e varie nazioni africane, e ha avvertito del pericolo di un’altra guerra mondiale.

Fonte: Telesur

Traduzione: Luciano Lago