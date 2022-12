PANORAMICA DELLA BATTAGLIA DI BAKHMUT IL 25 DICEMBRE 2022 (VIDEO 18+)

La città di Bakhmut (nota anche come Artyomovsk) rimane uno dei campi di battaglia più sanguinosi del fronte ucraino. La recente visita del presidente ucraino Zelensky alle postazioni ucraine nella città devastata dalla guerra è stata un’importante campagna mediatica che è stata una risposta all’ondata di notizie dei media ucraini e del MSM internazionale che coprivano le pesanti perdite delle forze armate ucraine nell’area . Dopo che le foto di Zelensky hanno sostituito nei titoli di testa quelle dei combattenti feriti, i MSM dimenticano Bakhmut. Tuttavia, la situazione in città non è cambiata.

Il nuovo filmato dell’area conferma che le unità ucraine continuano a subire pesanti perdite. I militari ucraini si rivolgono ai funzionari politici e militari a Kiev lamentandosi della difficile situazione delle truppe ucraine.

Pesanti perdite fra le truppe ucraine che devono trasferire i corpi dei loro caduti sempre più numerosi



La battaglia per Bakhmut va avanti da diversi mesi. La città è stata bombardata dall’artiglieria russa dal maggio 2022, quando le AFU sono state costrette a lasciare Popasnaya e rafforzare le loro posizioni vicino a Bakhmut. La ritirata ucraina ha permesso all’esercito russo di avanzare e prendere il controllo dell’autostrada Bakhmut-Lisichansk. Sono iniziati i combattimenti per la strada Konstantinovka-Bakhmut. Di conseguenza, le forze russe hanno raggiunto la periferia di Bakhmut. I combattimenti per la città sono scoppiati in agosto.

Finora, i combattenti russi Wagner sono avanzati nella periferia orientale della città. Dopo l’operazione di rastrellamento nell’area industriale, le PMC russe stanno distruggendo le postazioni ucraine nelle strade.

Combattimenti in via Patrice Lumumba e via Fedor Maksimenko:

L’artiglieria russa ha bombardato un gruppo di soldati ucraini nell’area vicino a Bakhmut. I militari ucraini sopravvissuti all’attacco sono fuggiti dal campo di battaglia, lasciando i loro compagni morti e feriti:

A sud di Bakhmut, i combattenti di Wagner hanno preso il controllo di Kurdyumovka e stanno prendendo d’assalto Kleshcheyevka. Non hanno fretta di prendere d’assalto le roccaforti ucraine pesantemente fortificate a Bakhmut e continuare la loro avanzata verso ovest, circondando lentamente la città. Il capo del gruppo Wagner ha precedentemente dichiarato che le forze russe non mirano a prendere d’assalto la città pesantemente fortificata di Bakhmut, ma a distruggere le unità ucraine posizionate sulla zona.

Sparatoria sulle posizioni della 17a brigata di carri armati delle forze armate ucraine, che sta subendo enormi perdite nell’area di Bakhmut:

I combattimenti sono in corso nella periferia sud di Bakhmut, nella città di Opytnoe. Secondo alcuni recenti rapporti, i combattenti russi sono già entrati a Bakhmut dalla direzione sud e sono scoppiati combattimenti per le strade. Tuttavia, il capo della Wagner PMC non ha confermato i rapporti. Il signor Prigozhin ha affermato che i suoi combattenti prima assicurano le loro posizioni negli insediamenti appena catturati e dichiarano ufficialmente il loro controllo solo in pochi giorni. A loro volta, le forze ucraine tentano di contrattaccare nel villaggio ma senza alcun successo significativo.

Combattenti stranieri nell’area di Bakhmut:

I membri del battaglione nazista ucraino Aidar mantengono le loro posizioni in edifici residenziali in via Shkolnaya a Opytnoe, accumulando veicoli blindati in questa parte del villaggio. Durante la recente offensiva dei gruppi d’assalto Wagner, hanno preso il controllo di due punti di forza dell’AFU:

Alla periferia nord di Bakhmut, i combattenti russi stanno prendendo d’assalto il villaggio di Podgorodnoe.

A loro volta, il comando ucraino continua a inviare ulteriori truppe nell’area nel tentativo di difendere la distrutta Bakhmut. I militari ucraini stanno rafforzando le loro posizioni militari nelle strade. Dispiegano punti di fuoco in appartamenti privati, scavano trincee agli incroci, si preparano a prolungate battaglie di strada.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago