America in declino

Pandemia di coronavirus: il Pentagono attua un piano di guerra nucleare top-secret

da Redazione





Lo afferma un’esclusiva pubblicazione di Newsweek dedicata ai “piani militari top-secret in caso di collasso del governo USA a causa del coronavirus”.

Secondo i media, al Pentagono è già stato ordinato di prepararsi a trasferire la leadership del Paese se l’epidemia di infezione da coronavirus COVID-19 dovesse sfuggire al controllo. Si noti che nella storia moderna degli Stati Uniti, il dipartimento militare riceve tali istruzioni per la prima volta.

Le misure di emergenza comportano l’evacuazione dell’amministrazione presidenziale in rifugi speciali. Inoltre, il piano prevede l’implementazione di una strategia ben sviluppata per eliminare le conseguenze di una guerra nucleare.

I piani di emergenza sono stati sviluppati dal Comando settentrionale degli Stati Uniti. L’agenzia è stata costituita proprio per fornire difesa negli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. Il capo del Pentagono Mark Esper, come indicato nella pubblicazione, ha incaricato il Comando Nord di preparare l’implementazione di un strategia sviluppata in caso di conflitto armato sul suolo americano. In questo senso, gli attributi del potere esecutivo possono essere trasferiti ai militari fino a quando la leadership civile riprende a lavorare.

Stato di polizia USA

A complemento dell’attuazione di questi piani c’è il fatto che l’esercito stesso è estremamente vulnerabile al coronavirus. In questo senso, il Pentagono ha persino imposto severe restrizioni alle attività dei militari al di fuori delle basi.

Fonte: New Front https://news-front.info/2020/03/21/pandemiya-koronavirusa-pentagon-vvel-v-dejstvie-sverhsekretnyj-plan-na-sluchaj-yadernoj-vojny/

Traduzione: Sergei Leonov