Padre Antonius Hanania, della Chiesa ortodossa palestinese: Il nemico sionista non fa distinzione tra moschea e chiesa

Egli ha affermato che il nemico sionista non fa alcuna differenza tra una moschea e una chiesa o tra un musulmano e un cristiano nella sua oppressione. Egli ha sottolineato che la lotta del popolo palestinese continuerà fino alla liberazione di questa terra dal cancro del regime sionista.



Chiesa Cristiano ordodossa a Gaza bombardata

Padre Antonius Hanania ha aggiunto: poiché la resistenza palestinese è molto importante per noi e noi ne facciamo parte e non abbiamo paura del nemico, dobbiamo dire al nostro nemico che qualunque cosa tu faccia e per quanto ci uccida, questa rivoluzione continuerà contro di te e noi continueremo a combattere finché non raggiungeremo la libertà e diventeremo martiri in questo modo, perché la nostra scuola è il martirio.

Fonte: https://t.me/dallapartedeglioppressi