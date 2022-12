Pace, equità, giustizia e stato di diritto minacciano gli obiettivi egemonici degli Stati Uniti





di Stephen Lendman

Nel corso della loro storia, dall’inizio, l’egemonia USA è stata perennemente in guerra contro nemici inventati con mezzi caldi e/o altri – – prima contro i nativi americani, poi contro altre nazioni libere dal suo controllo.

Innumerevoli trilioni di dollari sono stati versati in un buco nero di sprechi, frodi e abusi per far avanzare il suo imperium, a scapito della pace, dell’equità, della giustizia, dello stato di diritto e dei bisogni vitali della patria.

Entrambe le ali del partito della guerra degli Stati Uniti condividono la medesima colpa.

Il potere della elite, gestito da barbari intransigenti, con la loro spietatezza minaccia tutti ovunque, i democratici, gli antidemocratici peggio di tutti.

Cotoro rischiano la distruzione del pianeta terra e di tutte le sue forme di vita nel perseguimento dei loro obiettivi irraggiungibili.

Il nuovo anno sarà segnato dall’arrivo dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse – Morte, Carestia, Guerra (nucleare) e Conquista – insieme alla fine del dominio unipolare degli Stati Uniti, al dollaro come valuta di riserva mondiale e a una crisi economica senza pari come il crollo del vecchio il castello di carte dell’ordine mondiale?

In qualunque modo le cose si svolgano, l’anno 2023 e quello che segue potrebbero essere più trasformativi di altri periodi nella memoria moderna, un cambiamento maggiore rispetto al secondo dopoguerra.

Insieme ad altri problemi, l’approvvigionamento alimentare degli Stati Uniti è sempre più messo a repentaglio dall’aumento dell’inflazione, catene di approvvigionamento interrotte, magazzini alimentari incendiati, chiusura di impianti di trasformazione alimentare, altri incidenti misteriosi, diffusi richiami di cibo e condizioni di siccità che riducono i raccolti.

Non correlato a tutto ciò che riguarda Russia e Ucraina, ciò che è accaduto quest’anno potrebbe peggiorare nel 2023 come parte della guerra del regime di Biden contro l’umanità in patria e nel mondo.

Il rischio di una guerra nucleare è più grande che mai da quando l’atomo è stato diviso – dove le cose sono andate a finire a causa della guerra perpetua della NATO, dominata dagli Stati Uniti, contro la Russia.

Giovedì, Sergey Lavrov ha dichiarato quanto segue:

“Centinaia di personale (militare) (operano) in Ucraina”.

Sono lì da anni.

“Ufficiali della CIA occupano almeno un piano del servizio di sicurezza ucraino”.

“Non solo gli specialisti militari (statunitensi) sono chiaramente coinvolti nelle visite al ministero (della guerra) ucraino, ma, naturalmente, in un modo o nell’altro offrono servizi di consulenza diretta, o forse, anche più che servizi di consulenza”.

Forze USA in Ucraina

Su tutte le questioni relative alla Russia, l’impero delle bugie sta gestendo le cose in Ucraina.

E “tutti sanno che (la classe politica ucraina è impotente e) incapace di negoziare” senza il permesso del suo padrone statunitense non disponibile.

“È difficile dire se ci siano politici sani di mente rimasti nei territori controllati dal regime di Kiev, soprattutto considerando la pratica diffusa di sopprimere qualsiasi dissenso e rappresaglie extragiudiziali contro di loro”.

Separatamente, Lavrov ha criticato il falso Biden per “aver detto che l’Ucraina (infestata dai nazisti) ha bisogno di assicurarsi una vittoria per prevenire la terza guerra mondiale”.

E la Russia non ha “canali di dialogo” con l’impero della menzogna.

Quando un tentativo di dialogo si è verificato prima, è stata una colossale perdita di tempo.

E ancora una volta Lavrov ha sottolineato che la Russia “intende assicurarsi che i suoi obiettivi SMO siano raggiunti.

Includono l’intera liberazione delle sue quattro nuove regioni dal flagello della “nazificazione che hanno dovuto affrontare per anni”.

Separatamente dai colloqui di collegamento video con il cinese Xi Jinping, Vladimir Putin ha sottolineato quanto segue, dicendo:

“Tra pressioni e provocazioni senza precedenti da parte dell’Occidente, stiamo difendendo le nostre posizioni di principio, difendendo non solo i nostri interessi, ma anche gli interessi di coloro che sostengono un ordine mondiale veramente democratico e il diritto delle nazioni a determinare il proprio destino”.

Xi ha sottolineato l’importanza della “cooperazione strategica” tra Cina e Russia come “partner globali nell’interesse dei nostri popoli e per il bene della stabilità nel mondo intero”.

Nel tentativo di preservare la sua egemonia in declino, l’impero della menzogna sta conducendo una guerra calda contro la Russia e la Cina con altri mezzi.

Lo scorso maggio, l’interventista Blinken ha affermato quanto segue:

“La portata e la valenza della sfida posta dalla Repubblica popolare cinese metterà alla prova (l’obiettivo dell’egemonia degli Stati Uniti per il dominio globale) come nulla che abbiamo visto prima”.

Il 16 dicembre, Washington ha lanciato (ndr) il nuovo “Office of China Coordination”, informalmente (chiamato) “China House”.

Il suo “obiettivo” è fare la guerra alla Cina con altri mezzi, ignorando il rischio di surriscaldare le relazioni.

Nell’ottobre dello scorso anno, la CIA ha formato un “China Mission Center”.

La sua istituzione ha fatto seguito alla creazione da parte del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti di una task force cinese nel febbraio dello scorso anno.

La strategia Indo/Pacifico dell’ Hegemon USA comporta l’avanzamento della propria impronta regionale, anche militarmente in una parte del mondo che non gli appartiene.

Mirare a emarginare, indebolire, contenere e isolare sia la Cina che la Russia, è un programma destinato a fallire.

L’anno scorso, l’ex diplomatico statunitense Chas Freeman ha avvertito che l’impero delle bugie “rischia di diventare sonnambulo in una guerra con la Cina che non vuole e non può ora vincere”.

Se questa si verifica, probabilmente condannerà la sua agenda Asia/Pacifico.

E questa “avvelenerebbe le prospettive di una grande cooperazione di potere su problemi planetari” oltre il suo attuale stato deprimente.

Violando il Taiwan Relations Act del 1979, che ha posto fine alle relazioni degli Stati Uniti con la provincia separatista di Pechino, i regimi Trump e Biden “assicurano (d) che praticamente nessuno nella Cina continentale creda che una risoluzione puramente pacifica sia ancora fattibile”, ha sottolineato Freeman.

Questa è un’ulteriore prova del perché non ci si può mai fidare dell’impero delle bugie.

E il suo programma ostile alla pace e allo stato di diritto ne spinge il declino.

Gli USA egemoni sono in guerra con la Russia?

La Cina è la prossima nella sua lista di obiettivi?

Si spera che l’ex analista della CIA, Larry Johnson, abbia ragione, dicendo:

“L’era degli (egemoni USA) che invadono altri paesi” e rovesciano i loro governi “è finita“.

Tutto ciò che la Russia e l’Ucraina hanno rivelato è la debolezza degli Stati Uniti, la loro incapacità “di controllare ancora l’arena internazionale”.

La guerra degli Stati Uniti contro la Russia viene fatta a caldo mentre con altri mezzi era fallita.

Né qualcosa di simile contro la Cina potrebbe andare meglio, soprattutto a causa dell’unità sino/russa contro la minaccia rappresentata dall’impero della menzogna.

L’anno 2022 è stato segnato dal declino economico dell’Europa in un momento di guerra nel suo cuore geografico.

Lo stesso destino attende gli USA egemoni nel nuovo anno, insieme alla sconfitta del loro progetto ucraino?

Di grande preoccupazione è se l’impero delle bugie darà fuoco al mondo nel nuovo anno nel perseguimento della sua agenda geopolitica, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’umanità con la sua rabbia per guerre perpetue contro nemici inventati.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago