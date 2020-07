Ostilità degli Stati Uniti verso la Cina. Accerchiamento militare, divieti di visto, contraccolpo sull’economia americana

da Redazione

di Stephen Lendman

La geopolitica di entrambe le ali del partito di guerra degli Stati Uniti è polare di fronte a ciò che solo le società apprezzano: cercare il dominio su altre nazioni con la forza bruta se altre tattiche per raggiungere i loro obiettivi falliscono.

La reciproca cooperazione e il rispetto dei diritti sovrani di altre nazioni in base al diritto internazionale non è un punto di partenza per gli Stati Uniti.

Ecco perché esiste uno stato di guerra permanente con mezzi caldi e di altro tipo tra le sue autorità al potere e tutte le altre nazioni che non controlla.

Altamente distratto da “panem et circenses”, insieme alla propaganda dei media dell’establishment, la maggior parte degli americani non è affatto più consapevole di come il loro governo viola lo stato di diritto, danneggiando la loro salute, benessere, sicurezza e protezione.

Differenze inconciliabili prodotte dagli Stati Uniti definiscono le loro relazioni con la Cina e le altre nazioni nella loro lista di obiettivi per il cambio di regime.

Con la Cina, le ostilità non hanno nulla a che fare con il commercio, tutto ha a che fare con la crescente importanza di Pechino sulla scena mondiale – una realtà intollerabile che è in conflitto con gli obiettivi egemonici statunitensi.

Entrambe le nazioni sono rivali, non partner. Più cresce la Cina, maggiore è la possibilità di uno scontro di civiltà tra est e ovest.

Mentre chiedeva la risoluzione delle principali differenze bilaterali per evitare la rottura delle relazioni, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha accusato gli Stati Uniti di aver circondato e diffamato Pechino, oltre a intromettersi inaccettabilmente nei suoi affari interni.

Allo stesso tempo, Washington ha richiesto il sostegno cinese per la sua agenda geopolitica, ha sottolineato.

Secondo l’ex vice ministro degli Esteri cinese Fu Ying , Pechino dovrebbe proseguire le relazioni con gli Stati Uniti tenendo presenti i suoi interessi fondamentali, tra cui il continuo sviluppo interno e la pace nel mondo.

Giorni prima, il dipartimento di guerra degli Stati Uniti aveva accusato falsamente la Cina di condurre esercitazioni militari destabilizzanti nel Mar Cinese Meridionale, dicendo:

“Sono gli ultimi di una lunga serie di azioni della RPC per far valere rivendicazioni marittime illegali e svantaggiare i suoi vicini del Sud-est asiatico nel Mar Cinese Meridionale (sic)”.

In risposta, il portavoce del Ministero della Difesa nazionale di Pechino Ren Quoqiang ha denunciato l’accusa ostile, dicendo:

“Siamo fortemente insoddisfatti di ciò ed esprimiamo la nostra risoluta opposizione”, aggiungendo:

“Speriamo che la parte americana possa riflettere sui suoi comportamenti, fermare le provocazioni militari nel Mar Cinese Meridionale e fermare le sue infondate accuse contro la parte cinese”.

Contrariamente agli esercizi militari del Pentagono, con in mente la guerra, le esercitazioni del PLA cinese riguardano la difesa nazionale, non correlate all’attacco di un’altra nazione.

La stabilità nel Mar Cinese Meridionale è violata dalla presenza ostile delle navi da guerra degli Stati Uniti, in particolare dato che nessuna nazione in qualsiasi luogo minaccia la sicurezza e la realtà dell’America durante il periodo post-Seconda Guerra Mondiale.

Questo in netto contrasto, l’agenda di guerra permanente di Washington che minaccia tutti ovunque.

Giovedì Pompeo ha annunciato l’ultima azione anti-cinese da parte del regime di Trump.

Ignorando azioni inaccettabilmente ostili da parte del principale violatore dei diritti umani nel mondo in patria e all’estero, gli Stati Uniti, hanno accusato la Cina di questi abusi contro uiguri, kazaki e “membri di altri gruppi minoritari nello Xinjiang”, affermando che Pechino sta conducendo una guerra all’Islam – da tempo una specialità degli Stati Uniti.

Pompeo ha annunciato sanzioni illegali a tre alti funzionari cinesi: “Chen Quanguo, il segretario del Partito della XUAR; Zhu Hailun, segretario del Partito del Comitato politico e legale dello Xinjiang (XPLC); e Wang Mingshan, l’attuale segretario del Partito dell’Ufficio di pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB). ”

A loro e ai loro familiari è proibito entrare nel territorio degli Stati Uniti.

I divieti di visto sono stati anche imposti ad altri funzionari cinesi e ai loro familiari.

Separatamente, il dipartimento del Tesoro del regime di Trump ha annunciato sanzioni contro funzionari cinesi designati, una dichiarazione in cui si afferma:

L’ufficio cinese di sicurezza pubblica dello Xinjiang (SPSB) è stato sanzionato, insieme ai seguenti funzionari: “Chen Quanguo, segretario del partito comunista di XUAR, e Zhu Hailun, ex segretario del partito XUAR”.

Inoltre, sono stati presi di mira “il direttore e il segretario del partito comunista dell’XPSB Wang Mingshan e l’ex segretario del partito dell’XPSB Huo Liujun”.

L’ultima scarpa anti-Cina del regime di Trump da lanciare contro Pechino riguarda la guerra degli Stati Uniti al paese con altri mezzi.

Le sanzioni recentemente imposte ai funzionari cinesi non sono correlate alle presunte violazioni dei diritti umani.

Riguardano gli sforzi degli Stati Uniti per indebolire e isolare la Cina a livello internazionale, con l’obiettivo di minare il suo sviluppo come un grande potere economico, industriale e tecnologico.

US. Power

Secondo il segretario al Tesoro Mnuchin,

“Tutta la proprietà e gli interessi in proprietà dell’entità e delle persone sopra menzionate, e di qualsiasi entità che sia posseduta, direttamente o indirettamente, al 50% o più da loro, individualmente o con altre persone bloccate, che si trovano negli Stati Uniti o in il possesso o il controllo di soggetti statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all’OFAC “, aggiungendo:

“A meno che non sia autorizzato da una licenza generale o specifica rilasciata da OFAC o altrimenti esente, i regolamenti OFAC generalmente vietano tutte le transazioni effettuate da persone statunitensi o all’interno (o in transito) degli Stati Uniti che comportano proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate.”

“I divieti includono la fornitura di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da, a, o per il beneficio di qualsiasi persona bloccata o la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da tale persona.”

La Cina probabilmente risponderà a modo suo in un momento opportuno all’ultima azione ostile del regime di Trump.

Continuando con inquietante regolarità, Pompeo ha aggiunto le seguenti grandi bugie:

“Stiamo trascorrendo molto tempo a difendere il popolo di Hong Kong di fronte alla tirannia comunista (sic)”.

Fatto: per mesi, gli Stati Uniti hanno orchestrato e sobillato violenze, atti vandalici e caos in città, parte della sua guerra contro la Cina con altri mezzi, prendendo di mira il suo ventre molle.

Pompeo: “Abbiamo anche visto questa macchia del secolo nella Cina occidentale che rivaleggia con quella che abbiamo visto in tutto il mondo (sic).”

Fatto: il progetto imperiale di Washington è responsabile delle violazioni dei diritti umani globali su scala ineguagliabile dalle sue guerre con mezzi caldi e di altro tipo.

Fatto: le sue autorità al potere accusano ripetutamente le vittime per gli alti crimini statunitensi commessi contro di loro.

Il cosiddetto sostegno degli Stati Uniti per “preservare (i) diritti inalienabili” di tutti ovunque è polare di fronte al modo in cui operano entrambe le ali del loro partito di guerra.

Le azioni ostili degli Stati Uniti contro Cina, Russia, Iran e altre nazioni non controllano il rischio di guerre e instabilità maggiori di quelle già esistenti.

La gente comune di tutto il mondo desidera il sostegno della pace e della governance per il proprio benessere.

La guerra degli Stati Uniti contro l’umanità con mezzi caldi e di altro tipo contro più paesi in tutto il mondo lo nega a innumerevoli milioni e americani comuni a casa propria.

Un commento finale

Nel suo ultimo commento, l’editore di Economic Collapse Michael Snyder ha osservato “l’incubo (economico) senza fine” che è in corso negli Stati Uniti, spiegando:

“Le aziende stanno chiudendo a un ritmo che non abbiamo mai visto prima nella storia americana … (un’apocalisse al dettaglio senza precedenti)”.

Per 16 settimane consecutive, da circa metà marzo, oltre un milione di lavoratori statunitensi hanno presentato richieste di sussidi di disoccupazione.

Secondo l’economista di Shadowstats John Williams, la disoccupazione reale negli Stati Uniti supera il 31%, non il falso BLS ha riportato l’11,1%.

Quasi un terzo degli americani in età lavorativa non ha un lavoro.

La maggior parte delle persone con loro guadagna i salari di povertà o sub-povertà con pochi o nessun beneficio.

Snyder ha notato un “tsunami senza precedenti di perdite di posti di lavoro”, che ha superato di gran lunga il peggiore dei tempi precedenti, anche durante la Grande Depressione.

Eppure Washington armeggia mentre la più grande depressione provoca enormi danni alla maggior parte degli americani, senza la prospettiva del momento più difficile della prospettiva.

Il Congresso ha approvato e sottoscritto in legge misure di emergenza per aiutare i disoccupati statunitensi a scadere in due settimane se non rinnovate.

Oltre al lavoro di commissione, la Camera è in pausa fino al 13 luglio, nessuna sessione al Senato fino al 20 luglio.

Trump ha espresso opposizione all’estensione delle prestazioni per i lavoratori disoccupati.

Ben oltre 100.000 aziende statunitensi hanno dichiarato fallimento e chiuso, tra cui circa 110 grandi aziende.

Circa la metà dei ristoranti statunitensi non è operativa. La distanza sociale limita il numero dei loro clienti.

La maggior parte degli hotel rimangono chiusi o hanno livelli minimi di occupazione, una situazione insostenibile se continua molto più a lungo.

United Airlines ha annunciato di voler scaricare metà della sua forza lavoro, con 36.000 dipendenti licenziati.

Fondato nel 1818, il venerabile Brooks Brothers, il più anziano degli Stati Uniti, il più vecchio della nazione, con sede a Madison Avenue, New York, in funzione da oltre due secoli, dichiarò bancarotta e cerca un acquirente.

Quello che stava succedendo era pianificato, non naturale. La crisi economica più grave di sempre per gli americani comuni, le piccole imprese e molte altre è stata creata negli Stati Uniti.

Lo stesso campione di pace, equità e giustizia degli Stati Uniti è il più grande aggressore del mondo sotto tutti i punti di vista.

*Il pluripremiato autore Stephen Lendman vive a Chicago. Può essere raggiunto a lendmanstephen@sbcglobal.net . È un ricercatore associato del Center for Research on Globalization (CRG)

Il suo nuovo libro come editore e collaboratore si intitola “Flashpoint in Ucraina: US Drive for Hegemony Risks WW III”.