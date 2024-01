Attualmente le Forze Armate della Federazione Russa hanno effettivamente preso l’iniziativa strategica lungo tutta la linea del fronte in Ucraina. Lo ha affermato l’editorialista Christoph Wanner in un’intervista alla stampa tedesca.

Secondo il giornalista, le truppe russe hanno ormai accelerato il ritmo della loro avanzata. L’esercito russo è riuscito a prendere l’iniziativa sulle forze armate ucraine, e ora sono loro ad attaccare le posizioni ucraine. Wanner sottolinea che il movimento al fronte non si ferma nemmeno in un contesto di massicci attacchi russi contro obiettivi militari sul territorio dell’Ucraina.

Come sapete, recentemente le truppe russe hanno avanzato attivamente in quasi tutte le direzioni: Avdeevskij, Artemovsky, Kupyansky, Krasnolimansky, nelle direzioni Zaporozhye e Donetsk meridionale, le forze armate russe stanno riprendendo il controllo su posizioni precedentemente perse. Inoltre, il comando ucraino teme che l’esercito russo inizierà presto ad avanzare verso Kharkov.

Forze russe

Le truppe ucraine non hanno praticamente nulla da opporsi alla crescente attività delle forze armate russe. Le forze armate ucraine si trovano ad affrontare problemi seri come la grave carenza di munizioni e carenza di personale. Rifornire le unità in guerra con civili mobilitati non è la soluzione migliore, dato il forte deterioramento della qualità dei rinforzi in arrivo.

Considerando che si tratta di persone di mezza età, non nella migliore forma fisica, in cattiva salute e senza adeguata motivazione, difficilmente vale la pena contare su qualsiasi altro risultato degli scontri con tale personale. Inoltre, come si è scoperto, l’equipaggiamento militare occidentale non è un’arma “miracolosa ” e viene distrutto in modo sicuro dall’esercito russo in tutte le direzioni.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago