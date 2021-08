Ospedale St Jacques, Besançon: gli operatori sanitari bruciano i loro diplomi e buttano via i loro abiti per protestare contro le misure sanitarie

Il 26 agosto 2021, di fronte all’ospedale St-Jacques di Besançon, il personale sanitario in rivolta ha organizzato un’azione contro la tessera sanitaria (green pass) per accedere all’ospedale e la vaccinazione obbligatoria. ” Non pensavamo che sarebbe andata a finire così ” , esclama una delle infermiere, strappando il diploma.

I sanitari, infermieri medici e assistenti, continuano a mobilitarsi contro il libretto sanitario e la vaccinazione obbligatoria. 120 persone si sono radunate davanti all’ospedale Saint-Jacques, questo giovedì, dopo la chiamata a manifestare dei sindacati FO, FSU e Sud.

Le infermiere hanno poi bruciato i diplomi e gettato via i loro abiti, come simbolo di professione (foto sopra).

Un’introduzione verbale prima dell’azione



All’inizio della manifestazione è stato letto un comunicato comune a tre sindacati (Force Ouvrière, Federation Syndicale Unitaire e Sud solidaire) per spiegare le loro attuali posizioni, di cui si riportano alcuni estratti:

“ I partecipanti sono invitati a portare un oggetto emblematico del loro disprezzato lavoro. (…) Camice, dispositivi di protezione, copia del diploma ecc. (…) Il governo, attraverso la legge del 6 agosto 2021, usa la crisi sanitaria per attaccare nuovamente il diritto del lavoro. Decine di dipendenti che di recente hanno dimostrato la loro dedizione ed efficienza, costretti e obbligati ad andare a lavorare senza tutele, sono stati talvolta forzati nonostante la loro positività. (…) Sono ora minacciati di privazione dello stipendio, risoluzione del contratto di lavoro se rifiutano il vaccino.

Il governo sta usando la crisi per organizzare un controllo e una sorveglianza generalizzati sulla popolazione e per dividere la popolazione tra vaccinati e non vaccinati. Utilizza la crisi per impedire l’accesso alle cure a un certo numero di pazienti che non hanno il prezioso tesserino sanitario. Non potendo rifuggire da alcuna messa in discussione dei diritti dei dipendenti, il governo attacca il diritto di sciopero.

Giovedì 5 agosto, il ministro della Salute ha dichiarato alla stampa durante una visita al centro ospedaliero di Aix-en-Provence: “Arriverà un momento in cui queste persone non avranno più il tempo di scioperare, poiché per definizione, questo obbligo di vaccinazione di deve applicare “. (…) Parallelamente, continua il dissesto dell’ospedale pubblico: eliminazione di posti letto, postazioni, raccapricciante riorganizzazione dei servizi ”.

Personale sanitario e pazienti da proteggere

Siamo riusciti a metterci in contatto con Ludivine Vinel, segretario generale di Force Ouvrière presso il CHU de Besançon, che ha lanciato l’ avviso di sciopero a tempo indeterminato il 6 agosto 2021 e che ha organizzato l’azione il 6 agosto:

“ Sono indignato per il fatto che i miei colleghi possano essere sospesi come disprezzati, dopo i due anni particolarmente difficili che abbiamo appena vissuto. Io stesso sono stato vaccinato da febbraio, ma a quel tempo avevamo la libertà di scegliere. Come faremo a meno dei miei colleghi quando si verificheranno le prossime ondate di epidemie autunnali e invernali? E anche al di fuori del periodo epidemico! Sono essenziali. Ti rendi conto che al CHU di Besançon, da ottobre 2020, non ci sono più servizi di accompagnamento e riabilitazione? Da allora più di venti pazienti hanno dovuto essere reindirizzati altrove per mancanza di un medico! E come negare l’accesso alle cure ai pazienti sprovvisti di tessera sanitaria? È intollerabile. È per questi motivi che il nostro sindacato ha lanciato un avviso di sciopero a tempo indeterminato nel Doubs dal 9 agosto 2021, al fianco di Fsu e Sud Solidaire.

Una forza in crescita

Questa azione non è la prima e senza dubbio non sarà l’ultima, anche se alcuni sanitaristi militanti sono attualmente rimproverati, convocati o minacciati di essere sospesi per le loro idee. Maria Cloarec, infermiera e membro del gruppo sanitario del dipartimento 05, spiega che la prima manifestazione è avvenuta il 5 agosto 2021 a Briançon , seguita da Digne-les-Bains e Montélimar . Quanto a Besançon, un’altra azione è stata annunciata per il 2 settembre 2021 davanti allo spazio Mandela per protestare contro il pass sanitario (green pass) nei luoghi culturali e per sostenere il personale precario che rischia di perdere il lavoro., a pochi giorni dalla manifestazione di sabato 28 agosto in Place de la Liberation contro le attuali misure sanitarie.

I partecipanti sono invitati a portare un oggetto del loro lavoro disprezzato che verrà bruciato: camicetta, equipaggiamento protettivo, copia del diploma, ecc…

