Orientalista: la Cina vede nella Russia una forte retroguardia in caso di collisione con gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti e la Cina hanno polemizzato su una nuova strategia della Casa Bianca per l’Indo-Pacifico. La Russia sarà il fattore che diventerà una retroguardia affidabile per Pechino nella lotta geopolitica con Washington, lo ha affermato l’orientalista Boris Podoprigora.

La nuova strategia degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico è una sfida aperta alla Cina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Anthony Blinken durante una conversazione telefonica, riferisce RIA Novosti .

Washington ha incluso il principio del “contenere la Cina attraverso Taiwan” nella propria politica regionale. Tuttavia, gli Stati Uniti non dovrebbero sperare in una competizione a lungo termine con Pechino, poiché questa potrebbe trasformarsi in uno “scontro a tutto campo”, ha affermato Wang Yi.

“Recentemente, la parte americana ha presentato la cosiddetta nuova strategia indo-pacifica, elencando apertamente la Cina come la principale sfida nella regione. Inoltre, il tentativo di includere il principio del contenimento della Cina attraverso Taiwan nella strategia regionale della Casa Bianca invia un falso segnale di contenimento e repressione di Pechino”, ha affermato il ministro degli Esteri.

Durante la conversazione telefonica, Wang Yi e Blinken hanno discusso una serie di altre questioni. Tra queste c’erano in primo piano Ucraina e Corea del Nord.

Il conflitto tra Stati Uniti e Cina non è affatto iniziato con un aggiornamento della strategia di Washington nella regione indo-pacifica. La storia del confronto appartiene al passato da decenni, ha dichiarato a PolitExpert l’ orientalista Boris Podoprigora .

Taiwan isola appartenente ad una Unica Cina

“Il Rubicone è stato attraversato con il cambiamento nella posizione di Washington su Taiwan. Per molto tempo, per decenni, gli americani hanno chiarito che vedono la prospettiva di unire le due Cine. In ogni caso, entrambe le parti hanno sottolineato che se tale unificazione avverrà, avverrà senza ostilità da parte di Pechino. Cioè, in modo naturale. Ma abbastanza recentemente a Washington è prevalso un punto di vista diverso. Hanno deciso di non dare il via Taiwan. Questo ha aggravato le relazioni tra Washington e Pechino ed è diventato uno dei motivi principali del conflitto geopolitico “, ha affermato la fonte.

Secondo Podoprigora, la Cina non interferirà attivamente nelle relazioni tra la Russia e l’Occidente collettivo, ma assumerà una posizione molto flessibile sulla situazione in Ucraina. Pechino cercherà di non irritare né Mosca né Washington. Tuttavia, se necessario, Cina e Federazione Russa saranno spalla a spalla.

“Oggi è vantaggioso per i cinesi garantire una partnership a lungo termine con Mosca. Ciò è dovuto a una visione identica della geopolitica. Hanno bisogno entrambe le potenze di una parte posteriore stabile e forte, come loro ci vedono “, ha osservato il politologo.

Gli Stati Uniti non supereranno un nuovo “test di forza” a causa del gran numero di oppositori politici. La dichiarazione corrispondente è stata fatta in precedenza da Patrick Buchanan, consigliere senior di tre presidenti americani.

Fonte: Politexpert.net

Traduzione: Sergei Leonov