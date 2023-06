Ore decisive nella guerra fra Russia e Nato in Ucraina

di Luciano Lago

Quella che sembra sarà la battaglia più grande della storia sta per iniziare in Ucraina in queste ore. Un esperto militare ha rivelato la presenza sul fronte avanzato del comandante in capo dello schieramento russo, il generale di stato Maggiore Gerasimov che si è posizionato nella direzione dell’attacco principale, in uno dei punti di controllo avanzato, dove l’intelligence russa prevede che sarà l’attacco. Sembra che i russi hanno determinato dove sarà il primo colpo principale degli ucraini per sfondare le difese russe.

Secondo la dottrina militare russa, il comandante deve essere sempre sul punto principale della battaglia e questo spiega perché Gerasimov si è spostato in quel luogo. L’intelligence russa avrebbe individuato il luogo e il momento dell’attacco ucraino della controffensiva. Se non realizzeranno i loro piani, le forze ucraine sono destinate al fallimento. Sembra che le forze ucraine abbiano accumulato più di 30.000 uomini nella parte nord della regione di Zaporizhia. Il compito principale assegnato sarà quello di avanzare verso Melitopol, le truppe dispongono di un grande numero di carri e di artiglieria e missili, tutti forniti dalla Nato, con l’obiettivo di conquistare Melitopol. Il com

ando USA/Nato che dirige le operazioni avrebbe dato a Zelensky 72 ore per avanzare, altrimenti si passerà ad un piano B previsto che sarà messo in atto in concomitanza con le più grandi esercitazioni aeree della Nato nella sua storia, che inizieranno il 12 Giugno e coinvolgeranno circa 220 aerei di 25 paesi alleati e 230.000 uomini, che si svolgeranno fra Germania, repubblica Ceka e stati baltici.

Brigate USA inei paesi Baltici

Il caso è che in questi giorni Russia e Cina stanno realizzando esercitazioni e missione di pattugliamento, sorvolando il mare del Giappone e della Cina orientale, nell’area del Pacifico, dove si sono visti i bombardieri russi Tupolev Tu 95 MS della forza aerospaziale russa e bombardieri strategici cinesi, scortati dai caccia intercettori russi SU-30Sm e SU-5S e dai caccia cinesi Shenjiang J-11. L’atterraggio e il decollo sono avvenuti da una base aerea cinese e tutti i velivoli sono rientrati negli aeroporti di origine. Questo è un segnale preciso che Mosca e Pechino lanciano alla Nato ed ai suoi alleati asiatici.

Oggi stesso Taiwan ha attivato la difesa aerea per l’ingresso nello spazio aereo dell’isola di 36 aerei cinesi.

Come possiamo vedere la situazione è molto tesa in più parti del mondo.

Se la controffensiva degli Ucraini Nato fallisce, l’ex segretario Nato ha dichiarato che occorre che i paesi, quali Polonia e paesi baltici, potrebbero dispiegare le proprie truppe sul territorio ucraino.

Questo indica un possibile aggravamento della situazione dove gli esperti dicono che Putin avrebbe già previsto le sue mosse per contrastare il piano di guerra della Nato. La Russia sta serrando le file con i suoi alleati, prima di tutto con la Cina, l’Iran e la Bielorussia. In riserva l’India, l’Indonesia e il Brasile.



Il sistema del leader russo è quello di mettere sullo stesso piano le relazioni fra la Russia ed i suoi alleati e questa è una garanzia di successo che ha permesso alla Russia di non rimanere isolata.

Alla Nato sono molto nervosi e sanno che i governi dei principali paesi dell’Alleanza si stanno giocando tutto e stanno sfidando la pazienza di Putin che, se costretto da una maggiore escalation, sotto attacco diretto da parte di 40 paesi della NATO, potrebbe decidere di ricorrere alle armi nucleari.

Vale la pena morire per l’Ucraina e per Zelensky? Questa è la principale questione a cui si dovrà dare una risposta.