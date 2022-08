Orban ha definito il conflitto in Ucraina la fine di un’era di dominio occidentale

Ungheria



L’offensiva militare della Russia in Ucraina porterà all’indebolimento dell’Unione europea (UE) e alla fine dell’era del dominio occidentale, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un’intervista all’edizione tedesca di Tichys Einblick.

“È molto probabile che questo [conflitto in Ucraina] <…> porrà fine [all’era] della superiorità dei paesi occidentali”, ha affermato Orban, citando la TASS . Ha inoltre sottolineato che il confronto con la Russia porterebbe a un “indebolimento della posizione dell’UE” sulla scena internazionale.

In particolare, la politica sanzionatoria della UE “non ha potuto destabilizzare” la Russia, ma ha provocato “danni enormi” all’economia dell’UE.

In primo luogo, l’Occidente non può vincere militarmente la guerra in Ucraina, in secondo luogo, le sanzioni non hanno in alcun modo destabilizzato la Russia, in terzo luogo, il loro danno all’Europa è immenso, in quarto luogo, il mondo non si è schierato dietro USA e Ucraina: “Gran parte del il mondo si sta conformando con la Russia in modo dimostrativo, non da dietro: i cinesi, gli indiani, i brasiliani, il Sudafrica, il mondo arabo, l’Africa”, ha spiegato Orbán in un’intervista al mensile Tichys Insight . “È del tutto possibile che sarà questa guerra a porre fine in modo evidente alla superiorità occidentale”.

Il politico ha concluso che la lotta tra l’UE e la Russia mostra chiaramente che quei paesi che hanno le proprie capacità minerarie e risorse proprie ottengono il maggior successo.

Le importazioni dell’Unione Europea dalla Russia sono diminuite di un quarto, ma i ricavi di Gazprom sono raddoppiati. I cinesi, che un tempo erano alla mercé degli arabi, ne hanno tratto beneficio”, spiega Orbán. “E ovviamente le grandi multinazionali americane ne traggono vantaggio”, ha detto il capo del governo, riferendosi al forte aumento dei profitti delle multinazionali americane: Exxon raddoppia, Chevron quadruplica, e gli europei stanno a secco.

Orban con Putin. L’Ungheria ha sempre mantenuto buoni rapporti con Putin

Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un’operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha definito lo scopo dell’operazione speciale “la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev per otto anni”. Secondo il capo di stato, l’operazione speciale ha scongiurato un pericolo reale che incombeva sulla Russia.

Nota: il premier Orban è il primo capo di Stato della UE che ha il coraggio e la lucidità di descrivere la reale situazione fallimentare della campagna antirussa fatta dagli USA e dalla UE e delle sue conseguenze per l’Europa. Unico fra i leader europei che non si è voluto associare alle sanzioni ed ha mantenuto un atteggiamento indipendente di fronte alle pressioni di Washington. Una lezione per i personaggi come Scholz, Macron, Draghi, Sanchez, dimostratisi al servizio del padrone d’Oltre Oceano contro gli interesssi dei propri popoli.

Tuttavia Orban deve avere adesso molta cautela poichè si trova nel mirino dei sicari nazisti ucraini e dei loro sponsor statunitensi. Sono quelli che hanno giurato di vendicarsi del premier ungherese e che aspettano l’occasione per fargli la pelle, magari simulando l’attentato di un qualche fanatico. Nel prendere queste posizioni si rischia e molto.

Da parte nostra auguriamo lunga vita a Viktor Orbán.

Fonte: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/orban-ukraine-krieg-wird-westliche-uebermacht-beenden/

Traduzione e nota: Luciano Lago