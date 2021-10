Ora è il momento di guardare molto più da vicino “The Great Reset”, una falsa utopia che ci viene venduta da ciarlatani

Mentre usciamo dalla pandemia, aspettiamo di sentire molto di più su The Great Reset e di ricostruire meglio laa questione. Lungi dal tradursi in una vita da sogno a basse emissioni di carbonio ( come vorrebbero farci credere) tuttavia, è questa una fantasia da cartone animato che darà all’élite globale ancora più potere.

“The Great Reset” è un termine che è stato sbandierato abbastanza facilmente dalla maggior parte dei politici neoliberisti occidentali. Così spesso, infatti, e senza una spiegazione adeguata, che all’osservatore prudente sembra una specie di pubblicità a pagamento.

Ma cos’è esattamente? Il termine è salito alla ribalta al 50° incontro annuale del World Economic Forum (WEF) nel giugno 2020. È stato inizialmente lanciato dal Principe di Galles, prima di essere assorbito dalla filosofia del cattivo di fantascienza sartoriale, il distopico Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del WEF.

Il Grande Reset si riferisce a un piano per ricostruire le infrastrutture del mondo “in modo sostenibile” a seguito delle devastazioni economiche della pandemia di Covid-19 e per stabilire un trattato globale per prevenire future pandemie, o come viene descritto più formalmente, per “costruire un’architettura sanitaria internazionale più solida che proteggerà le generazioni future”. Se mai senti persone parlare di “ricostruire meglio”, si riferiscono al The Great Reset.

Probabilmente la parte più inquietante di The Great Reset è quanto queso assomigli fortemente al business-as-usual, solo con il globalismo EXTRA. La maggior parte delle linee guida del piano prevede un ulteriore indebolimento dei confini nazionali e dell’autonomia nazionale individuale, a favore di una “governance universale”. Come al solito, è la classe media occidentale in rapida estinzione che deve sostenere questo fardello , poiché le loro libertà sono ulteriormente ridotte per soddisfare le quote di autoritarismo alimentato dai falsi media aziendali.

Indipendentemente da ciò, molti leader mondiali, senza dubbio affascinati dall’acquiescenza all’imponente e sinistro guardaroba Blofeld-esque di Schwab, hanno accettato il Grande Reset, tra cui Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Kyriakos Mitsotakis, Mark Rutte, Pedro Sánchez, Erna Solberg e Volodymyr Zelensky . Secondo John Kerry , anche l’amministrazione di Joe Biden è salita a bordo.

Ma l’accordo generale dei leader occidentali è assolutamente tipico di qualsiasi agenda adottata dalla NATO, dall’ONU o dal WEF. Se una di queste entità propone un editto o un disegno di legge emotivamente carico, politicamente vago e in definitiva inefficace, ciascuna delle quali somiglia a una squallida squadra di venditori di assicurazioni giramondo, i nostri politici sfiniti si mettono in fila per mostrare la più fervida conformità a tale progetto.

Di norma, sembra che le loro soluzioni a specifici problemi ambientali o scientifici si intreccino misteriosamente con i diritti LGBTQ+, all’equità sul posto di lavoro, le iniziative di apertura dei confini e altre cause di giustizia sociale non correlate. È come se tutti gli obiettivi che hanno sono in qualche modo unilateralmente dalla stessa fonte, o implicano la stessa soluzione, indipendentemente dalla causalità o dalle conseguenze. Pertanto, una risposta unitaria a una pandemia globale equivale misteriosamente anche all’attivismo per i diritti trans .

Nelle loro stesse parole , “Nessun singolo governo o agenzia multilaterale può affrontare da solo questa minaccia (pandemia). Insieme, dobbiamo essere meglio preparati a prevedere, prevenire, rilevare, valutare e rispondere efficacemente alle pandemie in modo altamente coordinato».

Ci sono molti altri sentimenti radicali espressi da Schwab e dai suoi accoliti che possono sembrare banali o minacciosi. Considera “il divario tra ciò che i mercati valutano e ciò che le persone valutano si chiuderà” e “vogliamo che venga prestata maggiore attenzione agli esperti scientifici. Nessuno può “isolarsi” dal cambiamento climatico, quindi tutti dobbiamo “agire in anticipo e in solidarietà”. Si parla molto della ricerca di “risultati più giusti ed equi”.

I trattati internazionali tendono sempre a concentrare il potere. È una di quelle regole di vita, per i realisti, poiché non c’è modo di sfuggire alle dinamiche di potere nelle vicende umane. I problemi reali spesso non hanno soluzioni piacevoli. Spesso richiedono “soluzioni che suonano meschine”, che non suonano bene su un bollettino degli obiettivi aziendali. Iniziative come The Great Reset comportano tutte la graduale perdita dell’autonomia delle singole nazioni, poiché il loro potere decisionale viene trasferito a un decisore internazionale e disincarnato.

È stata, senza dubbio, una fantasia globalista per molto tempo, ma la domanda chiave è: si rendono conto di quello che stanno facendo o no?

Per quanto riguarda la loro straordinaria risposta coordinata alla pandemia, questa sembra non consistere in altro che in vaccinazioni forzate in tutto il mondo per TUTTI. Secondo lo stesso Klaus Schwab: “Finché non tutti saranno vaccinati, nessuno sarà al sicuro”. Al che i leader mondiali neoliberisti hanno annuito riaffermando all’unisono, ripetendo all’unisono il loro mantra: “Bene pubblico globale”.

Klauss Schwab

Schwab, nonostante appaia come un immortale proprietario di un bordello allo Xanadu di Kublai Khan, è davvero fatto della stessa stoffa del tipico tecnocrate europeo. Le sue idee non sono creative, sono piuttosto posate e banali, e la ricerca della sua carriera mostra che sono rimaste invariate dagli anni ’70. Ha costantemente predicato la stessa cosa, come un disco rotto.

Schwab crede che possiamo raggiungere soluzioni ambientali senza alterare minimamente il capitalismo, creando trattati di “responsabilità reciproca e responsabilità condivisa, trasparenza e cooperazione all’interno del sistema internazionale”. La sua idea coinvolge il “capitalismo etico” – dove gli eccessi del capitalismo saranno in qualche modo tenuti a bada da “stakeholder etici”, a cui le corporazioni saranno ritenute responsabili, mentre (convenientemente) le élite e i sistemi già in atto continueranno come sono . Questo è il master plan del World Economic Forum, in gran parte immutato da 40 anni.

Il risultato? Una tecnocrazia verde, si presume, con un apparato di “stakeholder etico” mandato dal WEF, un’organizzazione mondiale della ragnatela che governa i timori minacciati di pandemia e distruzione del carbonio. Nessuna parte della società sarebbe esente dagli editti del “nuovo trattato”.

Il sito Web Great Reset sembra essere poco più di una pubblicità per la moderna vita in pod. Sembra definirsi una vita da sogno a basse emissioni di carbonio (senza perdita di comodità moderna) per effeminati hipster. Si possono vedere giovani neoliberisti dall’aspetto sciatto, frequenti riferimenti ai valori LGBTQ+ e un’urgenza generale riguardo alle impronte di carbonio.

C’è un accenno di Adbusters sul sito web, creatore del movimento Occupy Wall Street . Nonostante il fatto che il WEF e Davos e tutte le entità associate siano istituzioni interamente d’élite, il sito Web si ispira all’attivismo urbano di base. C’è molta simbologia degna di nota nei suoi white paper, come una combinazione di bandiere verdi e arcobaleno con slogan fatati come ‘ti salutiamo, regina dello zoom!’

Schwab si riferisce all’obiettivo di The Great Reset come ” la quarta rivoluzione industriale “, con la prima alimentata da acqua e vapore, la seconda che introduce la produzione di massa e la terza l’automazione elettronica. Il quarto offuscherà i confini tra “sfere fisiche, digitali e biologiche”.

In questa raccolta di progressi magici, elenca, ” campi come l’intelligenza artificiale, la robotica, l’Internet delle cose, i veicoli autonomi, la stampa 3D, la nanotecnologia, la biotecnologia, la scienza dei materiali, l’immagazzinamento dell’energia e l’informatica quantistica”.

Questo suona come un ottimismo da cartone animato, poiché molte di queste tecnologie sono tutt’altro che pulite e non sembrano di fatto correlate all’eludere l’industrialismo o qualsiasi altra cosa. Inoltre, meno del 9% delle aziende utilizza l’apprendimento automatico, la robotica, i touch screen e altre tecnologie avanzate elencate come in qualche modo “cambiate tutto”. Il capitalismo delle parti interessate, come concetto, non si spiega come infallibile e senza dubbio sarà liberamente interpretato da artisti come quelli della Silicon Valley o conglomerati della catena di approvvigionamento.

Il fiore all’occhiello dell’ottimismo di Great Reset deve essere la convinzione che l’avvento dell’IA altererà tutto positivamente, sempre senza dettagli, per creare in qualche modo un nuovo mondo a basse emissioni di carbonio.

Nella migliore delle ipotesi, sembra essere tutto fumo e specchi, una fantasia aziendale infantile prodotta da contatori di fagioli isolati. Nel peggiore dei casi, è una presa di potere intenzionale da parte di agenzie internazionali irresponsabili e oligarchi nascosti.

In ogni caso, è una falsa utopia a prezzo di privacy e autonomia, venduta a noi da venditori di auto usate che si credono principi.

https://www.rt.com/op-ed/538751-great-reset-fake-utopia/

Traduzione: Luciano Lago