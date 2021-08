Operazioni speciali a Kabul per riscattare gli ex collaboratori

MENTRE BIDEN ABBANDONAVA GLI ALLEATI AFGHANI, LE OPERAZIONI SPECIALI STATUNITENSI IN PENSIONE HANNO DATO VITA ALL'”OPERAZIONE PINEAPPLE EXPRESS” – SALVATAGGIO DI OLTRE 600 DAL MASSACRO DEI TALEBANI

Con la chiusura della porta sull’evacuazione fallita dell’amministrazione Biden in Afghanistan – grazie al loro ritiro fallito, centinaia di alleati afgani che hanno lavorato con le forze occidentali erano destinati a diventare “uomini morti che camminano” per mano dei talebani.

Questo fino a quando un gruppo di americani tosti costituito da soli volontari ha condotto una missione di una settimana per le strade di Kabul, col favore dell’oscurità, che ha portato al salvataggio di più di 600 persone.

Composto da veterani americani e gruppi ad hoc di attuali ed ex operatori speciali statunitensi, ufficiali dell’intelligence, operatori umanitari e altri esperti sul campo, ” Operazione Pineapple Express” è stato uno sforzo di una settimana altamente coordinato per eseguire dozzine di missioni segrete in tutta talebana -nella controllata Kabul.

Uno dei membri della “Task Force Pineapple”, l’ex Navy Seal ferito in combattimento Jason Redman, ha espresso profonda frustrazione ” che il nostro governo non abbia fatto questo” . Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, come americani”.

A partire da giovedì mattina, la task force aveva salvato fino a 500 operatori speciali, risorse, facilitatori afgani e le loro famiglie, portandoli durante la notte all’aeroporto di Kabul e ponendoli sotto la custodia protettiva dell’esercito americano. Nei 10 giorni che hanno preceduto la guerra lampo segreta di mercoledì notte, più di 130 altri afgani sono stati salvati.

I rifugiati vengono evacuati dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan, il 26 agosto 2021 (Hassan Majeed/UPI/Shutterstock)

La missione, guidata dal comandante dei Berretti Verdi in pensione, il colonnello Scott Mann, è stata coordinata in una chat room crittografata. Mercoledì oltre 50 persone erano online per condurre dozzine di missioni segrete che Mann ha descritto come una notte piena di scene tipo “Jason Bourne”. ogni 10 minuti.

I piccoli gruppi di afgani hanno incontrato ripetutamente soldati di fanteria talebani che, secondo loro, sono stati picchiati, ma non hanno mai controllato i documenti d’identità che avrebbero potuto rivelarli come operatori che hanno trascorso due decenni a uccidere la leadership dei talebani. Tutti portavano visti statunitensi, domande di visto in attesa o nuove domande preparate dai membri della Task Force Pineapple , hanno detto a ABC News.

Con l’esercito americano in uniforme incapace di avventurarsi fuori dal perimetro dell’aeroporto per raccogliere americani e afgani che hanno cercato la protezione degli Stati Uniti per il loro passato servizio congiunto, hanno invece fornito sorveglianza e aspettato movimenti coordinati da una squadra di terra informale del Pineapple Express che includeva “conduttori” guidati dall’ex berretto verde capitano Zac Lois, noto come “l’ingegnere” della ferrovia sotterranea.

Gli operatori, le risorse, gli interpreti e le loro famiglie afgani erano conosciuti come “passeggeri” ed erano guidati a distanza da “pastori”, che sono, nella maggior parte dei casi, le loro fedeli ex forze per le operazioni speciali statunitensi e compagni e comandanti della CIA, secondo la chat room comunicazioni visualizzate da ABC News.

“Questo sforzo titanico non avrebbe potuto essere compiuto senza gli eroi non ufficiali all’interno dell’aeroporto che hanno sfidato i loro ordini di non aiutare oltre il perimetro dell’aeroporto, guadando i canali fognari e attirando queste persone mirate che stavano lampeggiando ananas sui loro telefoni “, ha detto Mann.

Lo sforzo è iniziato con una missione per salvare un ex commando afghano che aveva servito con Mann ed era braccato dai talebani che gli stavano inviando messaggi di minacce di morte. Sapevano che aveva lavorato con le forze speciali statunitensi e l’élite SEAL Team Six per circa 12 anni, prendendo di mira la leadership dei talebani, ed era un obiettivo di alto valore . L’uomo dice di essere sfuggito per un pelo da un minuscolo avamposto nel nord dell’Afghanistan che è stato poi invaso in attesa dell’approvazione del suo visto per gli Stati Uniti . La missione si è espansa rapidamente in uno sforzo di “ferrovia sotterranea” per trasportare il maggior numero possibile di alleati statunitensi all’aeroporto e portarli fuori dal paese.

A un certo punto, l’Operazione Pineapple Express ha perso le comunicazioni, solo per scoprire che l’esercito americano aveva impiegato jammer telefonici per contrastare una minaccia di IED all’aeroporto di Kabul.

Prima del micidiale attentato dinamitardo dell’ISIS-K di giovedì vicino all’Abbey Gate dell’aeroporto noto come HKIA, sono stati emessi avvisi di intelligence su possibili attacchi di ordigni esplosivi improvvisati da parte dell’ISIS-K. Intorno alle 20:00 EST di mercoledì, i pastori hanno riferito nella chat room, che è stata vista da ABC News, uno per uno che i loro gruppi di passeggeri che manovravano discretamente nell’oscurità verso i punti di raduno erano improvvisamente diventati scuri ed erano irraggiungibili sui loro telefoni cellulari.

Ostaggi salvati

” Abbiamo perso le comunicazioni con molte delle nostre squadre ” , ha scritto Jason Redman, un ex Navy SEAL e autore ferito in combattimento, che stava guidando gli afgani che conosceva.

C’era la preoccupazione che i talebani avessero abbandonato le torri cellulari, ma un altro membro della Task Force Pineapple, un berretto verde, ha riferito di aver appreso che l’esercito americano aveva impiegato dei disturbatori di telefoni cellulari per contrastare la minaccia dell’IED a Abbey Gate. Nel giro di un’ora, la maggior parte ha ristabilito le comunicazioni con i “passeggeri” e i movimenti lenti e deliberati di ciascun gruppo sono ripresi sotto il ticchettio dell’orologio dell’alba a Kabul, ha osservato ABC News nella chat crittografata. -Notizie ABC

“Tutta la notte è stata una corsa sulle montagne russe. La gente era così terrorizzata in quell’ambiente caotico. Queste persone erano così esauste che ho continuato a cercare di mettermi nei loro panni”, ha detto Redman.

