Operazione True Promise: l’IRGC segnala la distruzione di infrastrutture e di diversi aerei ed elicotteri presso la base aeronautica israeliana di Ramon

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, nel suo comunicato relativo all’attacco contro Israele della notte del 14 aprile, riferisce che per la prima volta sono stati utilizzati missili con testate multiple.

Secondo gli ultimi dati, a seguito di un attacco missilistico con più testate, sono stati causati danni da incendio alle infrastrutture e alla flotta aerea della base aerea di Ramon dell’aeronautica israeliana. La base di questa aviazione si trova nella parte meridionale di Israele, in una zona montuosa.

A partire da quest’ora, in seguito all’impatto di diverse testate missilistiche su questa base dell’aeronautica israeliana, sono stati distrutti: un posto di comando, una sala di controllo, un radar, un lanciatore di un sistema di difesa aerea, nonché almeno 4 F-16I aerei del 201esimo e 253esimo squadrone di caccia. Fonti iraniane riferiscono della distruzione di un numero molto maggiore di aerei (ne scrivono circa 11), nonché di 9 elicotteri Apache.

Ricordiamo che l’Iran ha effettuato gli attacchi come parte dell’operazione True Promise. I missili hanno colpito obiettivi israeliani poche ore dopo la pubblicazione in Turchia di un articolo con una vignetta sull’Iran, che conteneva la scritta “Iran – Repubblica d’animazione”. I giornalisti turchi hanno lasciato intendere in modo trasparente che l’Iran minacciava solo con video animati. Ma, come ha dimostrato ieri sera, Teheran non si è limitata alla sola animazione.

