Operazione del Mossad in Siria: Israele sta conducendo una guerra ombra su tutti i fronti





Si dice che il Mossad abbia effettuato un’audace operazione in Siria per rapire un generale iraniano. L’opportunità di tornare alle diverse modalità operative dell’intelligence israeliana di fronte ai suoi avversari iraniani e palestinesi.

Il servizio di intelligence israeliano non manca di ingegno. In un tavolo da biliardo a tre cuscini, il Mossad avrebbe rapito un generale iraniano in Siria prima di mandarlo in un paese africano per essere interrogato. Un caso che sta facendo scorrere molto inchiostro in Israele. Il servizio di spionaggio stava cercando informazioni su Ron Arad, tenente colonnello israeliano catturato dalla milizia sciita libanese Amal nel 1986 nel bel mezzo della guerra civile libanese e probabilmente morto nel 2008.

Raramente, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha confermato questa operazione su larga scala, dichiarando il 4 ottobre alla Knesset: “Gli agenti del Mossad sono andati in missione per trovare informazioni sul soldato semplice Ron Arad ” . Da parte sua, David Barnea, il nuovo capo dell’intelligence israeliana, ha definito la missione coraggiosa e complessa, pur ammettendo che si era conclusa con un fallimento.

Guerra ombra israelo-iraniana

Indipendentemente dai risultati di questa missione in territorio nemico, essendo la Siria un paese ancora ufficialmente in guerra con lo stato ebraico, la rete di spionaggio israeliana ha dimostrato la sua capacità di operare al di fuori dei propri confini. ” Ci sono abituati ” , ricorda Éric Dénécé, direttore del Centro di ricerca sull’intelligence francese (CF2R) e coautore di ” The New Secret War ” (Mareuil Éditions):

“ È caratteristico di ogni servizio di intelligence poter agire al di fuori dei propri confini. Dal punto di vista logistico, è semplice per Israele, essendo la Siria un paese vicino. Quindi il Mossad si affida a molti agenti per raccogliere informazioni. Ricordiamo anche l’eliminazione di Imad Moughniyah a Damasco ” .

Il funzionario di Hezbollah è stato infatti ucciso nel 2008 nella capitale siriana da un esplosivo piazzato nella sua auto. Ma l’Iran non sarebbe da meno in questa guerra ombra tra esso e Israele. Tel Aviv ha accusato Teheran di voler organizzare assassinii contro uomini d’affari israeliani sull’isola di Cipro lo scorso settembre. Il sospettato, un azero di 38 anni, è stato arrestato dalla polizia cipriota. ” Anche gli iraniani hanno un’intelligence significativa e svolgono azioni, compreso Israele ” , afferma l’ex analista NWMO (Segretariato generale per la difesa e la sicurezza nazionale).

Già nel 2012 un membro di Hezbollah era stato condannato a Cipro per essersi preparato ad attaccare cittadini israeliani. Nello stesso anno fu la volta della Bulgaria a subire le conseguenze di questa guerra latente tra Israele e Iran. Un attentato suicida attribuito al potente partito sciita libanese ha ucciso cinque israeliani e un bulgaro.

Dall’assassinio all’attacco al computer

Per far fronte a quella che chiama la minaccia iraniana, lo Stato ebraico, tramite il Mossad, moltiplica le operazioni esterne. Il più clamoroso di questi è stato l’assassinio nel novembre 2020 del fisico Mohsen Fakhrizadeh, pioniere del programma nucleare iraniano. Mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran erano al culmine, le spie israeliane avrebbero preso di mira l’auto dell’ingegnere usando una mitragliatrice robotica attivata a distanza da un drone, un’arma altamente sofisticata.

Il programma nucleare iraniano sarebbe infatti il ​​primo obiettivo delle azioni esterne dei servizi segreti israeliani. Per diversi mesi, attacchi non rivendicati hanno danneggiato le centrali nucleari in Iran. Teheran punta alla responsabilità di Tel Aviv. Anche se lo stato ebraico negasse categoricamente qualsiasi coinvolgimento, farebbe di tutto per impedire all’Iran di ottenere armi atomiche. Nel 2010, con l’aiuto della CIA, le spie israeliane hanno progettato un worm chiamato Stuxnet per attaccare le centrifughe di arricchimento dell’uranio dell’Iran. Si dice che il virus abbia danneggiato più di 30.000 sistemi informatici iraniani.

Secondo il direttore di CF2R, Israele non avrebbe altra scelta che eccellere nell’intelligence.

Agenti delMossad in azione

“ La priorità numero uno di Israele è impedire all’Iran di ottenere la bomba atomica, ma anche combattere il suo programma balistico. L’Iran circonda Israele con Hezbollah, milizie iraniane in Siria, Hamas e jihad islamica. Per far fronte a questa minaccia, gli israeliani hanno indicatori stranieri, siriani, libanesi, egiziani, giordani e persino iraniani “, sottolinea Éric Dénécé.

Questa informazione è stata persino confermata dall’ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, che ha avvertito che il Mossad si era infiltrato in vari gradi della società iraniana. Questo lo spiegherebbe quindi. Lo scorso giugno, Yossi Cohen, l’ex capo dell’intelligence israeliana, ha fornito dettagli sul furto degli archivi nucleari iraniani. Durante un raid in un magazzino iraniano nel 2018, decine di migliaia di documenti sono stati rubati e poi trasferiti in Israele. Tra i 20 agenti impiegati durante questa operazione nessuno di loro era israeliano. Inoltre, secondo quanto riferito, l’Iran ha arrestato un gruppo di spie che lavoravano per Tel Aviv lo scorso luglio. Progettavano di usare le armi durante le proteste contro la carenza d’acqua nella provincia occidentale del Khuzestan.

Per combattere contro i palestinesi, gli israeliani si travestirebbero da… palestinesi

Israele raddoppia il suo ingegno per contrastare la minaccia iraniana, ma non lesina i suoi sforzi di fronte alla sfida palestinese. Testimone della portata della missione del Mossad per assassinare Mahmoud al-Mabhouh, uno dei fondatori delle brigate Izz al-Din al-Qassam di Hamas. Più di 30 agenti sono stati mobilitati per dare la caccia, rintracciare ed eliminare il palestinese, il 19 gennaio 2010 dalla sua camera d’albergo. L’operazione è avvenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. I membri del commando usavano passaporti britannici, irlandesi, francesi e tedeschi, prendendo in prestito le vere identità dei loro titolari originali. Tutto era finemente preparato… beh quasi. Questa azione è stata tradita dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel Rotana. Seguì uno scandalo diplomatico internazionale.

Inoltre, Israele deve anche fare i conti con i rapporti interni dei palestinesi in Cisgiordania ea Gaza. Per questo, astuzia sarebbe la parola chiave.

“ Ci sono i cosiddetti Mista’arvim, che si riferiscono a unità speciali dell’IDF o della polizia israeliana che svolgono operazioni clandestine di antiterrorismo nelle città palestinesi, travestite da arabi. Non solo i loro membri si vestono come gli arabi, ma sono addestrati ad agire e pensare come loro ” , ci dice il direttore del Centro di ricerca sull’intelligence francese.

Per questo tipo di modus operandi Israele avrebbe un indubbio vantaggio: “Gli israeliani hanno molte facies, che vanno dal biondo ashkenazita con gli occhi azzurri all’ebreo tunisino che passa facilmente per un arabo “, riassume. In definitiva, la malizia israeliana sarebbe coerente con le sue numerose sfide. L’intelligence israeliana si adatta costantemente perché:

“ È una questione di sopravvivenza, se abbassano la guardia una volta, hanno finito ” , conclude Éric Dénécé.

fonte: https://fr.sputniknews.com

Traduzione:Gerard Trousson