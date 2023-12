Onore alle Nazioni Unite, vergogna agli Stati Uniti a Gaza

Quando venerdì Washington ha posto il veto al cessate il fuoco a Gaza, si è schierato da solo contro il diritto internazionale poiché il Regno Unito – il suo tutore nella brutalità imperiale – si è doverosamente astenuto, scrive Jeffrey Sachs.

Il voto quasi unanime di venerdì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco immediato a Gaza è un momento di onore per le Nazioni Unite e di vergogna per gli Stati Uniti.

Votando per fermare la guerra di Israele a Gaza con 13 voti sì, un no (USA) e un’astensione (Regno Unito), la stragrande maggioranza si è schierata dalla parte del diritto internazionale. Gli Stati Uniti si sono opposti da soli al diritto internazionale, mentre il loro aiutante e tutore nella brutalità imperiale, il Regno Unito, si è doverosamente astenuto.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha onorato le Nazioni Unite e la decenza umana invocando l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite , chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di fermare gli omicidi a Gaza come responsabilità fondamentale ai sensi della Carta delle Nazioni Unite.

Ogni giorno, i funzionari delle Nazioni Unite sul campo a Gaza lottano eroicamente per nutrire, dare rifugio e proteggere la popolazione dalle bombe israeliane. Più di 100 membri del personale delle Nazioni Unite sono stati uccisi nell’assalto israeliano.

La situazione a Gaza è tanto chiara quanto brutale. Lo Stato di Palestina, riconosciuto da 139 nazioni, soffre da tempo le brutalità dell’occupazione israeliana a Gaza e in Cisgiordania. Gaza è stata definita la più grande prigione a cielo aperto del mondo da Human Rights Watch .

Dopo il terribile attacco terroristico guidato da Hamas il 7 ottobre, in cui morirono 1.200 israeliani, Israele ha iniziato la pulizia etnica di Gaza. Gli specialisti legali del Centro per i diritti costituzionali considerano le azioni di Israele come un genocidio.

Ad oggi, più di 17.400 abitanti di Gaza sono stati uccisi e un numero insondabile di 1,8 milioni di abitanti di Gaza sono stati sfollati . Decine di migliaia sono a rischio di morte imminente. Il mese scorso Guterres aveva avvertito che “Gaza sta diventando un cimitero per i bambini”. Israele ha spinto la popolazione dal nord di Gaza al sud, e poi ha invaso il sud. Le autorità israeliane hanno detto agli abitanti di Gaza di fuggire per salvarsi la vita nelle zone del sud , e poi hanno bombardato i luoghi verso cui erano stati diretti gli abitanti di Gaza.

Gutierres all’ONU

Gli Stati Uniti sono più di un semplice protettore di Israele. Sono un complice. Gli Stati Uniti forniscono, in tempo reale, le munizioni che Israele utilizza per gli omicidi di massa, anche se le autorità statunitensi sostengono a parole le vite dei civili di Gaza.

Il presidente israeliano Isaac Herzog giustifica il massacro dichiarando che non esistono civili innocenti a Gaza: “La responsabilità è di un’intera nazione”.

La più grande menzogna del governo israeliano è che Israele non ha altra scelta che l’uccisione di massa degli abitanti di Gaza, presumibilmente per sconfiggere Hamas.

Il fatto che Israele sia stato indotto dalla sua arroganza ad abbassare la guardia il 7 ottobre non rende Hamas una minaccia esistenziale. Hamas possiede solo una piccola frazione della potenza militare israeliana.

Il 7 ottobre, come l’11 settembre negli Stati Uniti, è stato un colossale errore di sicurezza che dovrebbe essere immediatamente corretto rafforzando la sicurezza delle frontiere, non una minaccia esistenziale che in qualche modo giustifichi l’uccisione di migliaia o decine di migliaia di civili innocenti. , con donne e bambini che costituiscono il 70% delle vittime.

La frenesia omicida è guidata dagli stessi politici responsabili del fallimento della sicurezza del 7 ottobre e che ora manipolano le ansie più profonde della popolazione israeliana.

C’è un punto più ampio e molto più importante. Hamas può essere smobilitato attraverso la diplomazia, e solo attraverso la diplomazia. Israele e gli Stati Uniti devono finalmente rispettare il diritto internazionale, accettare uno stato sovrano di Palestina accanto a Israele e accogliere la Palestina come 194esimo stato membro delle Nazioni Unite.

Gli Stati Uniti devono smettere di armare l’operazione israeliana di pulizia etnica a Gaza e smettere di proteggere le dilaganti violazioni dei diritti umani fondamentali da parte di Israele in Cisgiordania. Cinquantasei anni dopo l’occupazione illegale delle terre palestinesi, e dopo decenni di insediamenti illegali nei territori occupati, Israele deve finalmente ritirarsi dalle terre palestinesi occupate.

Con tali passi, la pace tra Israele e i paesi vicini potrebbe e sarebbe assicurata. Su questa base, le forze di pace delle Nazioni Unite, comprese le truppe arabe e occidentali, a loro volta garantirebbero il confine israelo-palestinese per un periodo di transizione necessario. Allo stesso tempo, tutti i flussi internazionali di finanziamenti ai militanti anti-israeliani verrebbero soffocati da azioni congiunte e coordinate di Stati Uniti, Europa e vicini arabi e islamici di Israele.

La via diplomatica è aperta perché i paesi arabi e islamici (compreso l’Iran) hanno ribadito ancora una volta il loro desiderio di lunga data di pace con Israele come parte di un accordo di pace che stabilisce la Palestina lungo i confini del 1967 e la sua capitale a Gerusalemme Est.

La vera ragione della guerra di Israele a Gaza è che il governo israeliano rifiuta la soluzione dei due Stati e punta agli estremisti dall’altra parte piuttosto che agli Stati arabi e islamici, che vogliono una pace basata sulla soluzione dei due Stati.

I fanatici israeliani, tra cui diversi membri del governo, credono che Dio abbia promesso loro tutte le terre dall’Eufrate al Mediterraneo. Questa convinzione è fatua. Come la storia ebraica dovrebbe chiarire agli ebrei religiosi, e come tutta la storia umana dovrebbe chiarire in generale, nessun gruppo, ebreo o altro, ha un “diritto” incondizionato su alcuna terra.

Affinché i diritti siano garantiti e rispettati a livello internazionale ai nostri giorni, i governi devono rispettare lo stato di diritto internazionale. Nel caso di Israele e Palestina, il diritto internazionale, come ripetutamente espresso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sostiene che due stati sovrani, Israele e Palestina, hanno sia il diritto che la responsabilità di vivere fianco a fianco in pace secondo i confini del 1967. .

Palestinians inspect the ruins of a building destroyed in Israeli airstrikes in Khan Younis in the southern of Gaza strip, on October 8, 2023. Fighting between Israeli forces and the Palestinian militant group Hamas raged on October 8, with hundreds killed on both sides after a surprise attack on Israel prompted Prime Minister Benjamin Netanyahu to warn they were “embarking on a long and difficult war”. Photo by Mahmoud Fareed\ apaimages

Non solo Israele, ma forse ancor più gli Stati Uniti, hanno perso la strada. La ragione profonda era chiara al senatore J. William Fulbright 60 anni fa, quando Fulbright era presidente della commissione per le relazioni estere del Senato e scrisse il magnifico libro The Arrogance of Power .

Fulbright ha indicato nell’arroganza la causa profonda della spericolata guerra americana in Vietnam negli anni ’60. Nella sua continua arroganza, lo stato di sicurezza militare degli Stati Uniti ignora ripetutamente la volontà della comunità internazionale e il diritto internazionale perché ritiene che le armi e il potere gli consentano di farlo. La politica estera degli Stati Uniti si basa fortemente su operazioni segrete e illegali di cambio di regime e su una guerra perpetua che si rivolge al complesso militare-industriale degli Stati Uniti.

Non dobbiamo diventare cinici nei confronti delle Nazioni Unite. Attualmente sono bloccate dagli Stati Uniti, il paese che ne ha guidato la creazione sotto il più grande presidente americano, Franklin Delano Roosevelt.

L’ONU sta facendo il suo lavoro, costruendo il diritto internazionale, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani universali, passo dopo passo, con progressi e rovesci, nonostante l’opposizione di forze potenti, ma con l’arco della storia dalla sua parte. Il diritto internazionale è una creazione umana relativamente nuova, ancora in lavorazione. È difficile da raggiungere di fronte all’ostinato potere imperiale, ma dobbiamo perseguirlo.

È importante notare che l’opposizione ai crimini di guerra di Israele non ha assolutamente nulla a che fare con l’antisemitismo. Questo punto è stato sottolineato in modo eloquente in una lettera aperta da dozzine di scrittori ebrei.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non parla a nome del giudaismo. Il governo israeliano viola la più sacra di tutte le ingiunzioni ebraiche, quella di proteggere la vita ( Pikuach Nefesh ) e di amare il prossimo tuo come te stesso (Levitico 19:18).

Il messaggio dell’etica ebraica si trova nelle parole del profeta Isaia ( Isaia 2:4 ) incise su un muro direttamente di fronte alle Nazioni Unite: “Forgeranno delle loro spade vomeri e delle loro lance falci; nazione non alzerà più la spada contro nazione, né impareranno più la guerra”.

Jeffrey D. Sachs è professore universitario e direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È anche presidente del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e commissario della Commissione per la banda larga delle Nazioni Unite. per lo sviluppo.

N.B. Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non coincidono necessariamente con quelle della Redazione.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago