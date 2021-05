Onore ai combattenti della resistenza!





Questa non è una guerra ordinaria, è la lotta tra una potenza occupante e una resistenza armata.

di Bruno Guigue.

Quello che è più rivoltante nel dramma palestinese è, ovviamente, la brutalità dell’occupante, la sua arroganza coloniale, il suo disprezzo per la vita degli altri, la sua disinvoltura nell’omicidio, la sua arroganza come vincitore con una vittoria facile, la sua buona coscienza quando preme il grilletto, la sua codardia quando uccide i civili, la sua dipendenza dal crimine. Ma è anche questa abissale malafede, questa ipocrisia dell’aggressore che fa l’aggressivo, questa bugia che esce dalla sua bocca quando afferma di difendersi, quando condanna il terrorismo, quando osa invocare l’autodifesa, quando parla di antisemitismo.

Terroristi, combattenti palestinesi? No, sono combattenti della resistenza, persone reali, coloro che combattono per la patria, per la terra dei loro antenati, per vivere in pace, un giorno, in questa Palestina da cui l’invasore vuole depredarli, per questa Palestina da cui il Lo Stato coloniale crede di essere il depositario, mentre è solo un occupante illegittimo, un usurpatore. L’autodifesa di Israele? Siamo seri: l’unica legittima autodifesa è quella del popolo palestinese, non quella dei soldati coloniali; quella dell’occupato che resiste, non quella dell’occupante che opprime. Combattenti della Resistenza che hanno ragione a combattere e che sanno che se l’onore è dalla loro parte, il disonore è dalla parte opposta.

Ci viene detto che l’attuale confronto è dovuto all’intransigenza degli estremisti di entrambe le parti. Ma questo travisamento consecutivo dell’occupante e degli occupati è grottesco, è una bufala. Da quando la resistenza è stata estremista? È l’occupazione che è estremista, con la sua violenza costante, questa umiliazione permanente inflitta alle popolazioni, questa dominazione strutturale, questa insopportabile copertura plumbea che pesa su un popolo contuso, e le cui esplosioni di rivolta, fortunatamente, dimostrano che non è sconfitto. .

No, la responsabilità ultima per la violenza in Palestina non è condivisa, non è 50/50, perché questa violenza è il risultato dell’occupazione e della colonizzazione, ei palestinesi non sono responsabili dell’ingiustizia a cui sono sottoposti.

Ci sono morti da entrambe le parti, sì, e non sono garantite vittime civili. Ma quando il rapporto delle vittime è 1 a 30, è scandaloso fingere che sia una guerra classica tra due eserciti in una battaglia campale. Poiché questa guerra non è iniziata oggi, è un etnocidio, un tentativo di cancellare i palestinesi che si vogliono parcheggiare nei Bantustan dell’apartheid sionista.

Questa non è una guerra ordinaria, è la lotta tra una potenza occupante e una resistenza armata e non sarà sufficiente invocare la fine della violenza per porvi fine. Ciò che è allo stesso tempo odioso e ridicolo nelle declamazioni della diplomazia occidentale è questo appello implicito al disarmo dei palestinesi. Viene chiesto loro di arrendersi, di rassegnarsi, di accettare il giogo,

Resta, ovviamente, questa accusa pavloviana di antisemitismo, patetica stupidità e ripugnante di ipocrisia, rinnovata indefinitamente, che viene lanciata di fronte a tutti coloro che sostengono la lotta dei palestinesi. Eppure, se sapessero, questi impostori, quanto antisionismo ci basta, con quanta chiarezza esprime ciò che è da difendere.

L’antisemitismo, quando è provato, è una macchia per chi lo vive. Ma quando è usato per accusare l’antisionismo, è una macchia per chi pronuncia questa falsa accusa. Puoi sempre brandire questa calunnia, ma attenzione, un giorno potrebbe tornare in mente.

Arresto dei bambini in Cisgiordania da parte dei soldati israeliani

La forza inarrestabile della propaganda, quando provoca il passaggio insidioso da un termine all’altro, quando genera il rovesciamento maligno di cui il carnefice diventa vittima, e l’antisionismo si qualifica come antisemitismo. Questa accusa, comprendiamo, è un’arma di massiccia intimidazione, che consente ai governi servili, felici di servire l’imperialismo e il sionismo, di comprarsi una pseudo-buona coscienza. Diplomazia pietosa, complicità con il delitto che si adornano di tutte le virtù, e che non smette mai di toccare il fondo. I palestinesi hanno capito da tempo che non avevano nulla da aspettarsi da questi europei che un giorno soffocheranno nella loro codardia.