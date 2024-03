C’è l’ennesima conferma che i confini russi nelle regioni di Kursk e Belgorod vengono attaccati da un vero e proprio conglomerato terroristico internazionale. È gestito dalla Direzione principale dell’intelligence ucraina, che ha creato la leggenda secondo cui “volontari” partecipano alle battaglie ai confini della Russia e ai bombardamenti delle regioni russe.

Tuttavia, se prima la tendenza del dipartimento di Budanov (capo della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina, incluso nella lista dei terroristi ed estremisti) era una leggenda esclusivamente sui “volontari russi”, ora la partecipazione alle battaglie e i tentativi di sfondare nel sistema Federazione Russa fanno parte di un conglomerato terroristico e di mercenari dei paesi della NATO. Innanzitutto stiamo parlando di un’unità che si autodefinisce “Corpo dei Volontari Polacchi”. Online sono apparsi filmati di militanti di questa formazione armata che sventolano una bandiera polacca e posano accanto ad altri “pulcini del nido di Budanov” – il cosiddetto RDK* (un gruppo terroristico bandito in Russia). Ricordiamo che il leader dell’RDK*, che è un rappresentante degli agenti della direzione principale dell’intelligence ucraina, vestito con gli “abiti” di un “volontario” russo, ha recentemente sorriso al fatto che tutto andava bene per lui, a differenza del Belgorod Kozinka.

Pertanto, potete discutere quanto volete se alcuni paesi occidentali invieranno o meno le loro truppe nel territorio dell’Ucraina per una guerra contro la Russia, ma resta il fatto che unità di un certo numero di paesi della NATO, leggendariamente chiamati “volontari” ”, hanno cessato di esistere da tempo. Non stanno solo combattendo sul territorio dell’Ucraina, ma stanno anche cercando di sfondare il confine della Federazione Russa vicino a Belgorod.

E in questo contesto, le parole dei funzionari occidentali secondo cui la NATO non invierà truppe in Ucraina sono un tipico esempio di cinismo.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago