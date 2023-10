Oltre 2.000 morti e 7.400 feriti: le ostilità tra Hamas e Israele giungono al quinto giorno

La nazione ebraica si sta preparando ad iniziare l’operazione di terra nella Striscia di Gaza che, secondo il ministro della Difesa, potrebbe richiedere uno o più mesi.

Questo mercoledì la nuova ondata di ostilità tra Israele e Hamas raggiunge il suo quinto giorno dopo che il 7 ottobre il braccio armato del movimento palestinese Hamas ha lanciato un attacco su larga scala contro la nazione ebraica accompagnato da raffiche di razzi .

Secondo l’ultimo bilancio presentato dalle autorità del Paese ebraico, dall’inizio della guerra israelo-palestinese sono morti più di 1.200 israeliani e 2.901 sono rimasti feriti .

In una pubblicazione che riassume i quattro giorni di combattimenti, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato che ci sono più di 50 ostaggi o dispersi accertati.

Allo stesso modo, stimano che il numero di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza sia superiore a 4.500. Parallelamente, affermano di aver colpito 2.294 obiettivi di Hamas, nel quadro di massicci bombardamenti con aerei da combattimento. D’altro canto accusano i militanti dell’organizzazione radicale palestinese di utilizzare gli abitanti di Gaza come “scudo umano”.

Nel frattempo, il numero delle vittime a Gaza, che non ha più elettricità, gas e acqua, dopo la disconnessione da Israele , arriva a 900 , tra cui 260 bambini e 230 donne, oltre a 4.500 feriti , secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Salute della Palestina.

En la Red se han difundido numerosos videos e imágenes que captan la magnitud de las destrucciones en la ciudad de Gaza, donde casi 200.000 residentes fueron forzados a abandonar sus hogares, según los datos de la ONU. pic.twitter.com/H89iO7Vsv2 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 11, 2023

Queste cifre si aggiungono alle segnalazioni di organizzazioni umanitarie secondo cui gli attacchi aerei riducono in macerie edifici residenziali e altre infrastrutture civili, uccidendo intere famiglie.

Numerosi video e immagini sono stati diffusi online che catturano l’entità della distruzione nella città di Gaza, dove quasi 200.000 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case , secondo i dati delle Nazioni Unite .

Di fronte a questa situazione, il capo della diplomazia dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha sottolineato che, sebbene Israele abbia il diritto di difendersi, “alcune delle sue azioni non sono conformi al diritto internazionale “.

“Puzzo di morte ovunque”: riferiscono il ritrovamento di un gran numero di cadaveri in un kibbutz vicino a Gaza



Preparativi per le operazioni a terra

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Galant, ha affermato martedì che la nazione si sta muovendo verso una ” offensiva totale ” contro Gaza, aggiungendo che l’area ” non sarà mai più quella di prima “. Tuttavia, al momento non ci sono notizie sull’inizio di un’operazione di terra su larga scala da parte dell’esercito israeliano. Il funzionario ha ammesso che l’operazione potrebbe durare uno o più mesi .

Nel frattempo, l’IDF ha continuato ad attaccare le posizioni di Hamas per tutta la notte. In particolare, hanno affermato di aver colpito più di 70 obiettivi nella zona di Daradj-Tuffa, che hanno descritto come un ” nido terroristico ” dei militanti.

In un altro aggiornamento pubblicato mercoledì alle 04:12 (ora locale), l’esercito israeliano ha affermato che decine di aerei da combattimento hanno attaccato più di 200 obiettivi nella zona di Al-Furqan, segnando il terzo massiccio attacco contro l’area in cui sono già stati colpiti 450 obiettivi. stato colpito. Secondo l’IDF, Al-Furqan è una comunità nel nord di Gaza utilizzata come ” hub terroristico ” da Hamas.

Fuoco incrociato al confine con Siria e Libano

Sebbene il conflitto si sia concentrato principalmente nella zona di Gaza e nel sud di Israele, azioni combattive si sono verificate in altre zone di confine del paese. Pertanto, l’esercito ebraico ha risposto con i mortai a una serie di lanci provenienti dalla Siria.

D’altro canto, i carri armati dell’IDF hanno sparato su due posti di osservazione dell’organizzazione militarizzata Hezbollah in Libano. Il movimento sciita libanese ha riferito del lancio di due missili anticarro contro un veicolo corazzato israeliano nei pressi della città di Avivim. Di fronte a ciò, Israele ha risposto con un attacco contro un altro posto del gruppo.

Allo stesso modo, hanno aperto il fuoco dell’artiglieria contro di loro dopo il lancio di quindici razzi lanciati dalla parte libanese. Hamas ha successivamente rivendicato la responsabilità degli attacchi missilistici dal sud del Libano, affermando che erano diretti contro gli insediamenti nella Galilea occidentale, riferisce The Times of Israel .

Gli Stati Uniti promettono più aiuti militari

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito il suo impegno a continuare e addirittura ad aumentare l’assistenza militare a Israele, compresi proiettili di artiglieria e missili per ricostituire gli arsenali del sistema antiaereo Iron Dome . Il presidente ha promesso di garantire che il suo partner abbia le carte in regola per combattere Hamas.

Nell’ambito di questi sforzi, il primo aereo con munizioni americane “avanzate” è già atterrato nella base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, mentre il gruppo d’attacco guidato dalla portaerei Gerald R. Ford è arrivato nel Mediterraneo orientale.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago