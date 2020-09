Occupazione USA Della Siria Ora Ufficiale

da Redazione

di Drago Bosnic

WASHINGTON, DC / DAMASCO – Gli Stati Uniti hanno ora inviato più forze di occupazione in Siria in chiara violazione del diritto internazionale. I funzionari del regime del Pentagono affermano che il dispiegamento di forze di occupazione aggiuntive sarebbe stato dovuto a una serie di “incidenti” tra le forze di occupazione statunitensi e le truppe russe legalmente di stanza nel paese. Le truppe statunitensi opereranno in Siria con un dispiegamento di 90 giorni.

Dicono che i soldati e i veicoli aggiuntivi serviranno come “dimostrazione di presenza” per “scoraggiare” la Russia dall’entrare nelle aree orientali della Siria dove operano illegalmente le forze statunitensi e le forze democratiche siriane a guida curda. Le truppe statunitensi hanno avuto più incontri con il governo siriano e la Russia all’interno della Siria durante tutto l’anno. Alcuni degli scontri più seri si sono verificati il ​​mese scorso.

I comandanti statunitensi incolpano Mosca e Damasco per gli scontri, ma mentre gli Stati Uniti mantengono la loro presenza nel paese contro la volontà del governo siriano, gli scontri sono destinati ad accadere di nuovo. Queste nuove forze di occupazione statunitensi non faranno che peggiorare la situazione di quanto non sia già sufficientemente tesa.

In effetti, gli Stati Uniti stanno prendendo questa strada dato il successo della campagna russa siriana e alleata in generale e in particolare alla luce del deterioramento delle relazioni USA-Turchia, la possibilità che gli Stati Uniti perdano l’accesso alla base turca di Incirlik e la terribile situazione dei gruppi terroristici appoggiati dagli Stati Uniti, dopo la loro sconfitta da parte delle forze governative siriane e dei loro alleati.

I media mainstream presentano le forze di occupazione aggiuntive statunitensi come un “avvertimento per Russia e Siria” o una “minaccia difensiva”, ma non sono riusciti a distinguere il significato de facto di questo nuovo sviluppo. Né hanno incluso che la presenza ufficiale delle forze armate statunitensi in Siria è in grave violazione del diritto internazionale, costituendo un’occupazione illegale di parti di un paese sovrano.

È stato a lungo valutato che la vera ragione dietro il sostegno simultaneo da parte degli Stati Uniti dell’ISIS e delle forze curde è per lo scopo di usare l’ISIS come scusa e minaccia per doverlo sconfiggere, solo per poi ritagliarsi una zona di occupazione statunitense e creare basi militari sotto il pretesto per formare uno stato curdo indipendente.

Secondo il diritto internazionale, gli Stati Uniti non hanno il diritto di dividere, separare, occupare o ritagliarsi una sezione della Siria, indipendentemente da ciò che l’esercito di occupazione statunitense afferma per giustificare la sua presenza ed ingerenza. Inoltre, in base all’attuale Costituzione siriana, i curdi sono rappresentati sia nel governo di Damasco che hanno uno status semi-autonomo all’interno dello stato siriano centrale.

Il dispiegamento sfacciato e illegale di truppe aggiuntive da parte degli Stati Uniti pone la reale possibilità di creare uno scontro diretto tra le forze siriane e russe da un lato, e le forze armate statunitensi e le loro formazioni curde dall’altro. Questo deliberato aumento del numero delle truppe darebbe un duro colpo alle speranze di una risoluzione diplomatica della crisi siriana.

Forze occupanti USA in Siria

Il nuovo sviluppo segna una svolta nel conflitto siriano. Se prima c’erano state ambiguità sulle intenzioni degli Stati Uniti in Siria – un piano per dividere la Siria che era stato elaborato pubblicamente alla Casa Bianca – allora fallito, adesso gli Stati Uniti hanno rivelato la loro intenzione. Questo è uno sviluppo storico e pericoloso che non fa che aumentare le possibilità di una nuova guerra, di cui gli Stati Uniti sarebbero totalmente responsabili.

Gli Stati Uniti hanno invaso la Siria e stanno occupando quasi 1/3 del loro territorio, hanno anche annunciato piani per un’occupazione a tempo indeterminato e stanno saccheggiando il petrolio del paese. Gli Stati Uniti non hanno alcuna autorizzazione in base al diritto internazionale o addirittura statunitense per invadere e occupare la Siria, tanto meno attaccare le forze siriane, cosa che hanno fatto ripetutamente. Né ha un mandato legale per creare nuove strutture amministrative e di governance nel paese per sostituire il governo siriano, un progetto che stanno intraprendendo attraverso un’invasione parallela del personale diplomatico statunitense.

Forze russe in Siria

Queste azioni equivalgono a un progetto di ricolonizzazione da parte di un impero deciso a estendere la sua supremazia a tutto il mondo, compresi i rimanenti avamposti di resistenza alla tirannia straniera. Inoltre, le azioni degli Stati Uniti rappresentano un’escalation della lunga guerra di Washington alla Siria, precedentemente condotta attraverso agenti delegati, tra cui ISIS e Al Qaeda, in una guerra convenzionale su vasta scala con il coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti.

L’enormità del progetto, l’escalation della guerra e l’occupazione americana della Siria sono passate in gran parte sotto il radar della consapevolezza pubblica. È un campanello d’allarme per le Nazioni Unite e la comunità mondiale di alzarsi in piedi e intraprendere le azioni appropriate per assicurarsi che nessuno tranne il governo siriano e il popolo siano quelli che debbano determinare il proprio destino.

Fonte: Fort Russ

Traduzione: Luciano Lago