Obiettivo strategico degli Stati Uniti: spezzare e smembrare la Russia; O mantenere l’egemonia del dollaro USA?

Forse vogliono mantenere “entrambi” in modo confuso?

L’Occidente non può rinunciare al senso di sé al centro dell’Universo, anche se non più in senso razziale, scrive Alastair Crooke.

Uno scopo strategico richiederebbe uno scopo unitario che potrebbe essere sinteticamente delineato. Richiederebbe inoltre una convincente chiarezza sui mezzi con cui l’obiettivo sarebbe raggiunto e una visione coerente su come sarebbe effettivamente un risultato positivo.

Winston Churchill descrisse l’obiettivo della seconda guerra mondiale come la distruzione della Germania. Ma questa era una banalità e nessuna strategia. Perché la Germania doveva essere distrutta? Quale interesse ha ottenuto la distruzione di un partner commerciale così importante? Era per salvare il sistema commerciale imperiale? Quest’ultimo fallì (dopo ‘Suez’) e la Germania entrò in una profonda recessione. Allora, quale doveva essere il risultato finale? Ad un certo punto, una Germania completamente deindustrializzata e pastorizia è stata postulata come l'(improbabile) fine dei giochi.

Churchill aveva optato per la retorica e l’ambiguità.

Il mondo anglofono oggi è più chiaro di allora sui suoi obiettivi strategici con la sua guerra alla Russia? La sua strategia è davvero quella di distruggere e smembrare la Russia? In caso affermativo, a quale fine preciso (come “il salto di qualità” alla guerra alla Cina?). E in che modo la distruzione della Russia – una grande potenza terrestre – deve essere compiuta da stati i cui punti di forza sono principalmente la potenza navale e aerea? E cosa ne sarebbe seguito? Una torre di Babele di staterelli asiatici in contrasto?

La distruzione della Germania (un’antica potenza culturale dominante) fu un fiorire retorico di Churchill (buono per il morale), ma non una strategia. Alla fine, fu la Russia a fare l’intervento decisivo nella seconda guerra. E la Gran Bretagna pose fine alla guerra finanziariamente fallita (con enormi debiti) – una dipendenza e un ostaggio di Washington.

Allora, come oggi, c’erano obiettivi confusi e contrastanti: dall’era della guerra boera, l’establishment britannico temeva di perdere il suo “gioiello nella corona” del commercio delle risorse naturali dell’est a causa della presunta ambizione della Germania di diventare essa stessa un centro commerciale. ‘impero’.

Insomma, l’obiettivo della Gran Bretagna era il mantenimento dell’egemonia sulle materie prime derivate dall’Impero (un terzo del globo), che allora stavano bloccando il primato economico della Gran Bretagna. Questa era la considerazione primordiale all’interno di quella cerchia ristretta di pensatori dell’Establishment, insieme all’intenzione di arruolare gli Stati Uniti nel conflitto.

Oggi viviamo un narcisismo che ha eclissato il pensiero strategico: l’Occidente non può rinunciare al senso di sé al centro dell’Universo (anche se non più in senso razziale, ma attraverso la sua sostituzione della politica di vittime che richiedono un risarcimento senza fine, come la sua pretesa di primato morale).

Tuttavia, in fondo, l’obiettivo strategico dell’odierna guerra guidata dagli Stati Uniti contro la Russia è mantenere l’egemonia del dollaro americano, colpendo così una nota risonante con la lotta della Gran Bretagna per mantenere il suo lucroso primato su gran parte delle risorse mondiali, tanto quanto per far esplodere la Russia come concorrente politico. Il punto è che questi due obiettivi non si sovrappongono, ma possono portare in direzioni diverse.

Churchill ha anche perseguito due “aspirazioni” piuttosto divergenti e, in retrospettiva, non ha raggiunto nessuna delle due. La guerra con la Germania non consolidò il controllo della Gran Bretagna sulle risorse globali; piuttosto, con l’Europa continentale in rovina, Londra si è aperta agli Stati Uniti distruggendo, e poi assumendo a se stessa, il suo precedente impero, come conseguenza principale del fatto che il Regno Unito diventasse un impoverito debitore di guerra.

Qui oggi, ci troviamo al punto di svolta (a meno di una guerra nucleare, che nessuna delle due parti cerca), in cui l’Ucraina non può “vincere”. Nella migliore delle ipotesi, Kiev può organizzare periodiche operazioni di sabotaggio tipo forze speciali all’interno della Russia che hanno un impatto mediatico sproporzionato. Tuttavia, queste azioni sporadiche non cambiano l’equilibrio militare strategico che ora è fortemente inclinato a vantaggio della Russia.

In quanto tale, la Russia imporrà i termini della sconfitta ucraina, qualunque cosa ciò significhi in termini di geografia e struttura politica. Non c’è niente da discutere con i ‘colleghi’ occidentali. Quel “ponte” è stato bruciato quando Angel Merkel e François Hollande hanno ammesso che la strategia occidentale dalla “rivoluzione” di Maidan in poi – e inclusi gli Accordi di Minsk – era una finta per mascherare i preparativi della NATO per una guerra per procura contro la Russia.

Ora che questo sotterfugio è allo scoperto, l’Occidente ha la sua guerra per procura guidata dalla NATO; ma le conseguenze di questi inganni sono che l’equipe di Putin e il popolo russo ora capiscono che una fine negoziata del conflitto è fuori discussione: Minsk ora è “acqua passata”. E poiché l’Occidente si rifiuta di comprendere l’essenza dell’Ucraina come una guerra civile fumante che hanno deliberatamente innescato attraverso il loro avido matrimonio con il nazionalismo anti-russo “estremo”, l’Ucraina rappresenta ora un genio sfuggito alla sua bottiglia.

Mentre l’Occidente gioca con una guerra per procura “per sempre” contro la Russia, non ha un chiaro vantaggio strategico da cui partire per un tale corso di logoramento. La base di armi militare-industriale occidentale è esaurita. E l’Ucraina ha emorragia di uomini, armamenti, infrastrutture e risorse finanziarie.

Sì, la NATO potrebbe istituire una forza di spedizione NATO – una ‘coalizione dei volenterosi’ nell’Ucraina occidentale. Quella forza potrebbe comportarsi bene (o meno), ma non prevarrà. Quale sarebbe dunque il punto? L’humpty dumpty ucraino è già caduto dal muro e giace a pezzi.

Con il suo controllo totale dei media e delle piattaforme tecnologiche, l’Occidente può impedire alle sue popolazioni di apprendere fino a che punto il potere e le pretese occidentali sono state perforate per un po’ più a lungo. Ma a che fine? Le dinamiche globali che ne derivano – i fatti dalla sfera della battaglia – alla fine “parleranno” più forte.

Scontro USA Russia

Quindi, Washington comincerà a preparare il pubblico? (vale a dire, la debolezza occidentale di John Bolton potrebbe ancora consentire a Putin di strappare la vittoria dalle fauci della sconfitta ) ripetendo la narrativa neocon sul Vietnam: “Avremmo vinto se l’Occidente avesse mostrato la forza della sua determinazione”. E poi rapidamente “andare avanti” dall’Ucraina, lasciando che la storia svanisca? Forse.

Ma la distruzione della Russia è sempre stata il principale obiettivo strategico degli Stati Uniti? L’obiettivo non è piuttosto quello di garantire la sopravvivenza delle strutture finanziarie e militari associate, sia statunitensi che internazionali, che consentono ingenti profitti e il trasferimento di risparmi globali ai “Borg” della sicurezza occidentale? O, semplicemente, la preservazione del predominio dell’egemonia finanziaria statunitense.

Come scrive Oleg Nesterenko “questa sopravvivenza è semplicemente impossibile senza il dominio del mondo militare-economico, o più precisamente, militare-finanziario. Il concetto di sopravvivenza a scapito del dominio del mondo è stato chiaramente articolato alla fine della Guerra Fredda da Paul Wolfowitz, il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, nella sua cosiddetta Dottrina Wolfowitz, che vedeva gli Stati Uniti come l’unica superpotenza rimasta in il mondo e il cui obiettivo principale era mantenere quello status: “impedire la ricomparsa di un nuovo rivale nell’ex Unione Sovietica o altrove che sarebbe una minaccia per l’ordine precedentemente rappresentato dall’Unione Sovietica””.

Il punto qui è che sebbene la logica della situazione sembrerebbe richiedere un passaggio degli Stati Uniti da un’impossibile guerra in Ucraina a un “passaggio” a un’altra “minaccia”, in pratica il calcolo è probabilmente più complicato.

Il celebre stratega militare Clausewitz fece una chiara distinzione tra quelle che oggi chiamiamo “guerre di scelta” e quelle che quest’ultime definivano “guerre di decisione” – queste ultime essendo conflitti esistenziali, secondo la sua definizione.

Si presume generalmente che la guerra in Ucraina rientri nella prima categoria di “guerra di scelta”. Ma è giusto? Gli eventi si sono svolti tutt’altro che come previsto alla Casa Bianca. L’economia russa non è crollata, come predetto compiaciuto. Il sostegno del presidente Putin è alto all’81%; e la Russia collettiva si è consolidata attorno ai più ampi obiettivi strategici della Russia. Inoltre, la Russia non è isolata a livello globale.

Essenzialmente, il Team Biden potrebbe essersi lasciato andare a pensieri ostili, proiettando sulla Russia odierna, molto diversa e culturalmente ortodossa, opinioni che si sono formati durante la prima era dell’Unione Sovietica.

Può darsi che il calcolo del Team Biden, quindi, abbia dovuto cambiare con la comprensione nascente di questi risultati imprevisti. E soprattutto, l’esposizione della sfida militare americana e della NATO come inferiore alla sua reputazione?

Questa è stata una paura che Biden ha effettivamente esposto nel suo incontro alla Casa Bianca durante la visita di Zelensky prima di Natale. La NATO sopravvivrebbe a un simile candore? L’UE rimarrebbe intatta? Considerazioni gravi. Biden ha affermato di aver trascorso centinaia di ore a parlare con i leader dell’UE per mitigare questi rischi.

Più precisamente, i mercati occidentali sopravvivrebbero a tale franchezza? Cosa succede se la Russia, durante i mesi invernali, porta l’Ucraina sull’orlo del collasso del sistema? Biden e la sua amministrazione fortemente anti-russa alzeranno semplicemente le mani e concederanno la vittoria alla Russia? Sulla base della loro retorica massimalista e del loro impegno per la vittoria ucraina, ciò sembra improbabile.

Il punto qui è che i mercati rimangono altamente volatili mentre l’Occidente si trova all’apice di una contrazione recessiva che il FMI ha avvertito che probabilmente causerà danni fondamentali all’economia globale. In altre parole, l’economia statunitense si trova in bilico nel momento più delicato, sull’orlo di un possibile abisso finanziario.

Potrebbe non essere per Biden “diventare esplicito” che è improbabile che le sanzioni alla Russia vengano revocate; che l’interruzione della linea di approvvigionamento persisterà; e che l’inflazione ei tassi di interesse aumenteranno, sarà sufficiente a spingere i mercati “oltre il limite”?

Queste sono incognite. Ma l’ansia tocca la “sopravvivenza” degli Stati Uniti, vale a dire la sopravvivenza dell’egemonia del dollaro. Poiché la guerra della Gran Bretagna alla Germania non ha riaffermato o ripristinato il sistema coloniale (al contrario), anche la guerra della Russia del Team Biden non è riuscita a riaffermare il sostegno all’ordine globale guidato dagli Stati Uniti. Al contrario, ha innescato un’ondata di sfida rivolta all’ordine globale.

La metamorfosi del sentiment globale rischia l’ inizio di un circolo vizioso: “L’allentamento del sistema dei petrodollari potrebbe infliggere un duro colpo al mercato dei buoni del Tesoro USA. La caduta della domanda di dollari nell’arena internazionale causerà automaticamente una svalutazione della moneta; e, de facto, un calo della domanda di buoni del tesoro di Washington. E questo di per sé porterà – meccanicamente – a un aumento dei tassi di interesse.

In acque così agitate, il Team Biden non potrebbe preferire impedire al pubblico occidentale di apprendere lo stato incerto delle cose, continuando la narrativa “L’Ucraina sta vincendo”? Uno degli obiettivi primari è sempre stato quello di gestire al ribasso le aspettative sull’inflazione e sui tassi di interesse , alimentando la speranza di un crollo a Mosca. Un collasso che riporterebbe la sfera occidentale alla “normalità” dell’abbondante energia russa a buon mercato e delle abbondanti materie prime a buon mercato.

Gli Stati Uniti hanno un controllo straordinario sui media occidentali e sulle piattaforme social. Potrebbero i membri dello staff della Casa Bianca sperare di continuare a tappare con un dito la crepa nella diga, trattenendo il diluvio, nella speranza che l’inflazione possa in qualche modo moderarsi (tramite qualche indefinito Deus ex Machina ) – e che all’America venga risparmiato l’avvertimento di Jamie Dimon in New York lo scorso giugno, quando ha cambiato la sua descrizione delle prospettive economiche, da tempestosa a forza di uragano?

Tentare entrambi gli obiettivi di una Russia indebolita e mantenere intatta l’egemonia globale del dollaro, tuttavia, potrebbe non essere possibile. Rischia di non ottenere né l’uno né l’altro, come scoprì la Gran Bretagna sulla scia della seconda guerra mondiale. La Gran Bretagna invece si ritrovò “affondata”.