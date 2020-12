Obiettivo della Elite finanziaria in Europa. Schiavi del debito perpetuo: questo è il vero volto dell’UE

da Redazione





di Tom Luongo

Durante l’estate, mentre gli Stati Uniti erano impantanati nel peggior tipo di rivoluzione colorata con rivolte razziali, chiusure economiche e il peggior tipo di politica divisiva, l’Unione europea celebrava il suo grande risultato.

Un budget di sette anni e un pacchetto di salvataggio COVID-19 che è stato annunciato come “l’ Hamilton Moment” del Cancelliere tedesco Angela Merkel. Perché quella legislazione, pensata per essere la pietra angolare del periodo di sei mesi della Germania come presidente del Consiglio europeo, ha finalmente concesso alla Commissione europea la possibilità di emettere debiti, riscuotere tasse ed erogare fondi (come fece Alexander Hamilton nella fase federativa degli USA del 1790)

Questo sarebbe il modo in cui i fondi di soccorso COVID-19 verrebbero raccolti e distribuiti. È stato il primo momento di integrazione fiscale sotto un organo centrale dell’UE che aggirerebbe i singoli Stati membri come mezzo per raccogliere capitali.

Sarebbe il primo passo nel processo di consolidamento dell’emissione del debito e della creazione dell’euro sotto il controllo di Bruxelles, piuttosto che continuare a portare avanti la finzione del debito sovrano individuale per ogni stato.

L’euro è una moneta fatalmente difettosa a causa di questo e se deve sopravvivere più a fondo nel 21 ° secolo, quando dispone di un solo emittente centrale (la BCE), la stessa UE attraverso la Commissione europea e la Banca centrale europea, con un profilo di rischio aggregato ( tasso interessi ) è necessario.

L’attuale leadership dell’UE è stata istituita per fare in modo che questo accada sotto la potente guardia della Germania. E a luglio sembra che sia stato fatto. I mercati lo adoravano. I media hanno salutato la Merkel come il grande leader d’Europa. Alcuni paesi hanno esitato, i cosiddetti “Frugal Five”, ma alla fine hanno firmato il progetto di legge una volta che non erano più direttamente coinvolti per ulteriori trasferimenti di ricchezza da loro a soggetti problematici perpetui come Italia, Grecia e Spagna.

Ma in agguato sullo sfondo c’erano i sovranisti culturali, i Visegrad, in particolare la Polonia e l’Ungheria.

Dimenticate in tutto il trambusto dei media ma, come fatti noti agli osservatori attenti della situazione, l’Ungheria e la Polonia hanno firmato l’accordo solo se non ci fosse stato alcun vincolo di fondi a ciò che l’UE chiama violazioni dello “stato di diritto”.

Merkel ha assicurato il primo ministro ungherese Viktor Orban che la legislazione finale sarebbe stata esente da questo requisito e provvisoriamente l’ha firmata insieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Ora, chiunque sia un osservatore regolare della Merkel sa che le sue promesse sono affidabili quanto una votazione per corrispondenza dalla Pennsylvania. Quando la legislazione finale è stata presentata al Consiglio europeo per la ratifica, c’era un esplicito legame di fondi con gli Stati membri in conformità con gli standard di diritto interno dell’UE formulati in modo vago.

Merkel con Dombrovsky

Ciò significava che l’UE poteva trattenere i fondi se riteneva che l’Ungheria, la Polonia o qualsiasi altro paese avesse una legge nazionale nei suoi libri che fosse ” definibile come comportamento anti-UE” e potesse essere sanzionata. La Merkel ha calcolato come fa sempre che la pressione l’avrebbe conquistata il giorno nel momento finale.

Dopotutto, tutti cedono sempre al potere dell’UE.

Tranne che questa volta non ha funzionato e Orban e Morawiecki hanno pubblicamente posto il veto perché, se non lo avessero fatto, questo significherebbe la fine dei loro paesi. Ora il Momento Hamiltoniano della Merkel si è vanificato.

L’Ungheria e la Polonia, come i britannici che hanno votato per la Brexit una seconda volta l’anno scorso, hanno finalmente detto che c’è un limite a tutto. Un’ulteriore negoziazione con te equivale ad arrendersi. Ne ho parlato in modo più dettagliato in un recente articolo.

La lezione del 2020 fino a questo punto è stata che la negoziazione non è più un’opzione. Non ci può esserci un accordo sulla pesca per i britannici, e lo stato di diritto obbligatorio per gli Stati membri dell’UE.

Per gli americani tutto quello che è stato negoziato con un governo centrale corrotto in modo terminale che organizza elezioni fasulle con media compiacenti e ostili che dicono loro che sono feccia deplorevole, non vale la carta su cui è scritto.

Ora dobbiamo accettare i risultati perché lo hanno detto. Ehm, sì, no.

L’unico modo per accettare la realtà attuale è credere che le stesse persone da cui non compreresti un divano usato, non meno accettersti una guida del tuo governo, ti stanno dicendo la pura verità.

Accettare qualsiasi versione della narrativa secondo cui questa è stata un’elezione ravvicinata negli Stati Uniti è la forma più patetica di negoziare la propria resa che ho visto da molto tempo.

Questo è il divario incolmabile della politica moderna. È l’abisso infinito tra la resa e il negoziato con i terroristi.

La cosa divertente è il silenzio sbalordito dell’UE e delle sue cheerleader da quando è successo. Orban e Morawieki hanno fatto qualcosa di straordinario e tutto quello che l’UE potrebbe fare è supplicarli di tornare al tavolo. Ma sanno che su questo punto non si torna al tavolo.

Entrambi questi paesi hanno già subito l’ira della Merkel su punti di politica interna in cui ha persino invocato l’articolo 7 contro di loro per cercare di rimuovere le loro voci dal Parlamento europeo del tutto irrilevante.

Arriva un punto in cui le minacce sono prive di significato. Né l’Ungheria né la Polonia vogliono lasciare l’UE, ma allo stesso tempo nessuno dei due ha firmato per entrare in una nuova forma di Unione Sovietica.

Orban non fa mistero di questo nei suoi discorsi e soprattutto nel suo ragionamento per questo veto, paragonando gli standard “anti-UE” a quelli “anti-sovietici”.

Quello che è chiaro è che se la pressione avesse potuto funzionare su Orban e Morawiecki, questi non avrebbero mai posto il veto al disegno di legge in primo luogo. Allora, cosa viene dopo?

George Soros

Ovviamente, arrivando alla fine del farsa, entra George Soros rispolverando non solo il suo costante appello a obbligazioni perpetue da pagare per la ricostruzione dell’Europa (con i soldi di qualcun altro), ma ora incoraggia i singoli gruppi di stati dell’UE a unirsi per emettere i buoni ed escludere Ungheria e Polonia dal mix.

Si scopre che esiste un modo semplice per superare il veto: utilizzare la cosiddetta procedura di cooperazione rafforzata. È stato formalizzato nel trattato di Lisbona con il preciso scopo di creare una base giuridica per un’ulteriore integrazione della zona euro, ma non è mai stato utilizzato a tale scopo. Il suo grande merito è che può essere utilizzato a fini fiscali. Un sottogruppo di Stati membri può stabilire un budget e concordare un modo per finanziarlo, ad esempio attraverso un’obbligazione congiunta.

A questo punto, le obbligazioni perpetue potrebbero tornare molto utili. Sarebbero emessi da Stati membri la cui esistenza sarebbe stata prontamente accettata da investitori a lungo termine come le compagnie di assicurazione sulla vita.

Ma questo non segnala esattamente la cosa sbagliata ai mercati? Questo non mina l’intero argomento dell’integrazione fiscale e finanziaria? Non è solo più la stessa balcanizzazione dell’UE in tribù regionali e non un’unione più perfetta?

TOPSHOT – A man carries a protest sign reading “SOROS Go Home” during a demonstration against a deal between Social Democrats and the Albanian Democratic Union for Integration, for a law making Albanian the second official language, on March 15, 2017 in Skopje. The Macedonian president, who has accused neighbouring Albania of trying to influence political developments across the border, referred to minority ethnic Albanian parties’ decision to back opposition chief Zoran Zaev if he accepted their controversial demand to make Albanian an official language across Macedonia. / AFP PHOTO / Robert ATANASOVSKI (Photo credit should read ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Getty Images)

Quello che Soros sta proponendo è, ovviamente, un massiccio trasferimento di ricchezza perpetuo dalla classe operaia, che paga la parte del leone delle tasse, all’investitore “ a lungo termine ” come i suoi amici oligarchi della folla di Davos che hanno bisogno di un flusso costante di reddito per le loro rendite finanziarie.

La parte peggiore di questa proposta, ovviamente, è che con un’obbligazione perpetua non c’è rimborso del capitale. Paghi semplicemente gli interessi a tempo indeterminato. Pensi davvero che sarà il negoziante della classe media di Francoforte o Milano ad acquistare questi titoli perpetui?

O saranno persone come lui (Soros) che hanno guadagnato miliardi truffando il gioco truccato del casinò iper-finanziarizzato? Non è come se nessuna di queste ricchezze fosse guadagnata costruendo qualcosa. Quindi rinunciare a un flusso di reddito perpetuo del 3-5% dal lavoro dei servi è tutto sugo.

Ovviamente Soros vuole che questo accada. È il percorso verso la schiavitù perpetua del debito.

Quindi, dato tutto ciò, quale incentivo avrebbero l’Ungheria e la Polonia (unite molto probabilmente da Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Paesi Baltici) a rimanere nell’UE?

E con il tumulto negli Stati Uniti e la probabilità che Joe Biden Kamala Harris sarà il prossimo presidente, nessun aiuto arriverà loro perché il ripristino dell’oligarchia globalista negli Stati Uniti vedrà il ripristino delle relazioni USA / UE.

Orban e Morawiecki hanno aperto una grande lattina di vermi con questo veto. Devono vedere il quadro più ampio qui. So che Orban capisce dove sono i suoi potenziali alleati: nella Russia. Sfortunatamente, i polacchi non hanno mostrato un minimo di indizio su questo fronte. Una volta che Biden sarà inaugurato (sì, dèi, spero di no!) Potremmo finalmente vederli tornare in sé.

Hanno iniziato questo processo. Il 2021 vedrà molte elezioni – Italia, Germania in particolare – che potrebbero sostenerle se continuano a resistere e l’UE non negozia.

Ma per ora la prossima scelta nel continente europeo è falsa: un’URSS rinata con un sapore tedesco e francese o una schiavitù perpetua del debito. Entrambe le scelte portano all’altro accadimento. Immagino che la vera scelta sia solo nell’ordine delle operazioni.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago