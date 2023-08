Obiettivo Cina

di MIKE WHITNEY

L’amministrazione Biden sta attuando un piano per trascinare Taiwan in uno scontro militare diretto con la Repubblica popolare cinese. Il piano ha molte somiglianze con la strategia utilizzata in Ucraina, dove la Russia è stata spinta a invadere il paese in risposta alle minacce emergenti alla sua sicurezza nazionale. In questo caso, Pechino dovrebbe reagire alle crescenti sfide alla sua integrità territoriale da parte dei delegati statunitensi e dei loro alleati politici che operano a Taiwan. Questi incitamenti porteranno inevitabilmente a un maggiore sostegno materiale da parte degli Stati Uniti che hanno lavorato furtivamente dietro le quinte (e nei media) per creare una crisi. L’obiettivo finale di queste macchinazioni è armare, addestrare e fornire supporto logistico ai separatisti taiwanesi che guideranno la guerra per procura di Washington contro la Cina. Secondo una serie di rapporti indipendenti, esiste già una crescente collaborazione operativa tra l’esercito taiwanese e le forze armate statunitensi. Quella collaborazione si approfondirà senza dubbio dopo lo scoppio delle ostilità e l’isola sarà immersa nella guerra.

Il piano per affrontare militarmente la Cina è stato delineato nella Strategia di sicurezza nazionale del 2022 in cui la RPC è stata identificata come “la sfida geopolitica più consequenziale dell’America” ​​che ha espresso la sua “intenzione di rimodellare l’ordine internazionale”. Questa analisi dell’NSS è stata seguita da un esplicito impegno a prevalere nella lotta per il controllo della regione “indo-pacifica” che “alimenta gran parte della crescita economica mondiale e sarà l’epicentro della geopolitica del 21° secolo”… (“Nessuna regione sarà più significativa per … gli americani comuni dell’Indo-Pacifico.”) L’NSS di Biden sottolinea il ruolo fondamentale che i militari giocheranno nell’imminente confronto con la Cina: “Noi … modernizzeremo e rafforzeremo le nostre forze armate in modo è attrezzato per l’era della competizione strategica con le grandi potenze”… “L’America non esiterà a usare la forza per difendere i nostri interessi nazionali”.

Trascinare la Cina in un pantano di Taiwan è la prima fase di una più ampia strategia di contenimento volta a preservare il primo posto dell’America nell’ordine globale, impedendo alla Cina di diventare l’economia dominante della regione. Il piano include anche elementi economici, informatici e informativi progettati per lavorare di concerto con la componente militare. Nella sua interezza, la strategia rappresenta il miglior sforzo di Washington per riportare indietro l’orologio al periodo d’oro dell’ordine mondiale unipolare, quando l’America stabiliva l’agenda globale e gli Stati Uniti non avevano rivali.

Problemi a Taiwan

Taiwan non è un paese. Taiwan è un’isola al largo della costa della Cina proprio come Santa Catalina è un’isola al largo della costa della California. Nessuno contesta che Santa Catalina faccia parte degli Stati Uniti, così come nessuno contesta che Taiwan faccia parte della Cina. La questione è stata risolta molto tempo fa e gli Stati Uniti concordano con i risultati di tale accordo. A tutti gli effetti pratici, il problema è stato risolto.

Le Nazioni Unite non riconoscono l’indipendenza di Taiwan e nemmeno i 181 paesi che hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Cina . In effetti, nel 1971 le Nazioni Unite adottarono una risoluzione dell’Assemblea generale che riconosceva la “Repubblica popolare cinese come unico governo legale che rappresenta l’intera Cina”.

La politica One-China si riferisce esplicitamente allo status di Taiwan. Taiwan fa parte della Cina, questo è ciò che significa la politica One-China. Le nazioni che vogliono avere relazioni con la Cina devono accordarsi sullo status di Taiwan; è il principio fondamentale su cui si basano tutte le relazioni con la Cina. La questione non è discutibile. Si può accettare che “Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese” o portare i propri affari altrove. Non esiste una terza opzione.

Gli Stati Uniti affermano di essere impegnati nella politica One-China. Nelle loro recenti visite a Pechino, tutti e tre i funzionari di alto livello dell’amministrazione Biden (Anthony Blinken, Janet Yellen e John Kerry) hanno dichiarato pubblicamente il loro fermo sostegno alla politica della Cina unica. Questo è un estratto da un articolo di Forbes:

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sulla loro politica One China incontrando lunedì il leader cinese Xi Jinping, dicendo che non sostiene l’indipendenza di Taiwan e che contenere l’economia cinese non era un obiettivo americano….

Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno una politica “One China” e non supportano l’indipendenza di Taiwan, ma sono preoccupati per le “azioni provocatorie” della Cina lungo lo Stretto di Taiwan. Blinken dice a Xi Jinping che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan, dopo essersi incontrati per placare le tensioni , Forbes.

Il presidente Joe Biden ha anche dichiarato il suo sostegno al principio One-China in molte, molte occasioni, che è quello che ti aspetteresti dal momento che è la posizione ufficiale del governo degli Stati Uniti. (…….)

I media occidentali vorrebbero che i loro lettori pensassero che c’è qualche “zona grigia” qui e che la questione riguardante il territorio sovrano della Cina non è stata risolta. Ma, come abbiamo mostrato, formalmente tutto è stato risolto. Taiwan è la Cina. Dobbiamo quindi presumere che i media stiano fuorviando intenzionalmente per ottenere sostegno per un movimento di “indipendenza” che ha un solo scopo; per legittimare l’armamento e l’addestramento di risorse e ribelli statunitensi che saranno utilizzati in una sanguinosa conflagrazione con la Cina .

In verità, gli Stati Uniti stanno gettando le basi per una guerra per procura contro la Cina, e Taiwan è stata designata come prima linea in quella guerra. Il movimento per l’indipendenza è semplicemente la copertura che Washington ha scelto per nascondere i suoi veri obiettivi.



Questo è il motivo per cui Taiwan è diventata un punto critico nelle relazioni USA-Cina. Questo è il motivo per cui numerose delegazioni guidate dagli Stati Uniti hanno visitato Taiwan esprimendo il loro tacito sostegno all’indipendenza di Taiwan. Questo è il motivo per cui il Congresso ha stanziato milioni di dollari per fornire armi letali all’esercito taiwanese. Questo è il motivo per cui la Marina degli Stati Uniti ha inviato navi da guerra attraverso lo Stretto di Taiwan e ha condotto massicce esercitazioni militari sul perimetro cinese. Per questo Washington continua a provocare Pechino sull’unica questione che le sta più a cuore. Tutti questi incitamenti sono stati evocati con un obiettivo in mente: la guerra con la Cina.

Ripeti: “La mossa farà sicuramente arrabbiare la Cina”.

In effetti, la mossa (invio di armi a Taiwan) è stata progettata per far arrabbiare la Cina. Questo era chiaramente il punto. Ma perché? Perché Washington sta sfidando la Cina su una questione su cui esiste un accordo praticamente universale?

Mi vengono in mente due motivi:

Spingere la Cina a reagire in modo eccessivo e quindi ad alienarsi dai suoi alleati e partner commerciali regionali.

Rivolgere l’opinione pubblica contro la Cina dipingendo il paese come un violento aggressore che rappresenta una chiara minaccia per i suoi vicini.

Immagina se la Cina inviasse milioni di dollari di armi letali a un nascente movimento secessionista in Texas. Immagina se si offrissero di armare e addestrare i separatisti texani nella guerra di controinsurrezione in modo da poter uccidere quanti più soldati americani possibile. Immaginate se la Cina inviasse una delegazione politica dopo l’altra ad Austin (Texas) per incoraggiare i ribelli e offrire loro sostegno morale e materiale. Immagina se la Cina dispiegasse parte della sua flotta e aviazione nei porti e nelle basi vicino al Texas in modo da potersi unire alla mischia quando i colpi sono stati scambiati e sono scoppiati i combattimenti.

Come avrebbe reagito Washington a questi sviluppi? Sarebbero moderati come lo è stata la leadership cinese nell’affrontare l’incessante ingerenza e provocazione degli Stati Uniti?

E chiediti questo: non abbiamo mai visto questo esercizio prima? Questo stesso scenario non si è verificato in Ucraina dopo il colpo di stato sostenuto dalla CIA nel 2014, dopo il quale gli Stati Uniti hanno armato e addestrato le forze ucraine per scavare e provocare ostilità con la Russia? Washington non ha deliberatamente scelto una questione su cui la Russia era particolarmente sensibile per “ottenere una reazione” da Mosca?

Certo che l’hanno fatto. Nei suoi 22 anni in carica, il presidente Putin non ha mai iniziato una guerra. Al contrario, nei 247 anni di storia dell’America, ci sono stati solo 16 anni in cui gli Stati Uniti non erano in guerra. È un record sorprendente di violenza che non ha eguali. Come disse l’ex presidente Jimmy Carter, “Gli Stati Uniti sono il paese più bellicoso della terra”.

Le persone che hanno seguito da vicino gli sviluppi nelle notizie USA-Cina, sanno che il Team Biden ha giocato a “poliziotto buono, poliziotto cattivo” in cui i diplomatici statunitensi hanno fatto ogni sforzo per ingraziarsi la leadership cinese (per placare gli alleati) mentre, allo stesso tempo, riempiva Taiwan di armi sperando di incitare Pechino. L’obiettivo di questa sciarada è preservare la cosiddetta “ambiguità strategica” da un lato, aumentando la ferocia dall’altro. Purtroppo, la tattica sembra funzionare. I leader cinesi stanno diventando sempre più irritati, il che ci porta a credere che, alla fine, lo zio Sam otterrà la guerra che sta cercando. Almeno, è così che sono andate le cose in Ucraina.

Tutti questi sviluppi suggeriscono che i piani statunitensi per un conflitto cinetico con la Cina sono in una fase molto avanzata e che la polveriera di Taiwan potrebbe essere accesa in qualsiasi momento. Numerosi sondaggi recenti indicano che il popolo americano, che rimane completamente all’oscuro degli eventi di cui abbiamo discusso qui, è stato condizionato a considerare la Cina come un concorrente senza scrupoli e una minaccia crescente per la sicurezza nazionale. Secondo un recente sondaggio di Gallup, l’opinione pubblica statunitense nei confronti della Cina è caduta da un precipizio.

La guerra con la Cina è inevitabile?

I mandarini della politica estera su entrambi i lati della navata hanno ripetutamente spinto per un coinvolgimento più profondo dell’America in Asia centrale. Il Gran Maestro Zbigniew Brzezinski ha presentato per la prima volta il caso nel suo classico The Grand Chessboard dove ha detto:

“..il modo in cui l’America ‘gestisce’ l’Eurasia è fondamentale. Una potenza che domina l’Eurasia controllerebbe due delle tre regioni più avanzate ed economicamente produttive del mondo. Un semplice sguardo alla mappa suggerisce anche che il controllo sull’Eurasia implicherebbe quasi automaticamente la subordinazione dell’Africa, rendendo l’emisfero occidentale e l’Oceania (Australia) geopoliticamente periferici rispetto al continente centrale del mondo. Circa il 75 per cento della popolazione mondiale vive in Eurasia, e anche la maggior parte della ricchezza fisica del mondo si trova lì, sia nelle sue imprese che sotto il suo suolo. L’Eurasia rappresenta circa i tre quarti delle risorse energetiche conosciute del mondo. Zbigniew Brzezinski, da “La grande scacchiera”, Wikiquote.

Basi militari USA attorno alla Cina

Le sue opinioni sono state universalmente sostenute dalla classe degli esperti di Washington e dai loro principali sostenitori come l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton che ha dichiarato:

“Sta diventando sempre più chiaro che, nel 21° secolo, il centro di gravità strategico ed economico del mondo sarà l’Asia-Pacifico, dal subcontinente indiano alle coste occidentali delle Americhe.”…

“Sfruttare la crescita e il dinamismo dell’Asia è fondamentale per gli interessi economici e strategici americani…. I mercati aperti in Asia offrono agli Stati Uniti opportunità senza precedenti per gli investimenti, il commercio e l’accesso a tecnologie all’avanguardia… Le aziende americane (hanno bisogno) di attingere alla vasta e crescente base di consumatori dell’Asia. “America’s Pacific Century” , Segretario di Stato Hillary Clinton”, Foreign Policy Magazine.

Le citazioni di cui sopra aiutano a sottolineare l’importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alla loro strategia per la regione.

La Cina non è solo la porta d’accesso all’Asia centrale, è anche il principale ostacolo ai piani degli Stati Uniti di affermarsi come egemone regionale. Ecco perché ci deve essere una strategia per trattare con la Cina, una strategia che isoli, sanzioni, contenga e alla fine soggioghi il più grande rivale dell’America. Non sorprende che la Strategia di sicurezza nazionale del 2022 di Biden articola quel piano in termini chiari e inequivocabili che non lasciano dubbi sul fatto che il paese sia diretto alla guerra.

Riassumiamo:

L’Indo-Pacifico è ora la massima priorità della politica estera americana perché è l’area che sperimenterà la crescita maggiore

Gli Stati Uniti guideranno con le loro forze armate e con gli alleati che condividono gli interessi degli Stati Uniti

“Modernizzeremo e rafforzeremo le nostre forze armate” per prevalere nella nostra “competizione strategica con le maggiori potenze”.

Il nemico numero 1 dell’America è la Cina; “la RPC presenta la sfida geopolitica più importante dell’America… La RPC è l’unico concorrente sia con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale sia, sempre di più, con il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per farlo…”

“L’era del dopo Guerra Fredda è finita”, ma gli Stati Uniti sono pronti a preservare “l’ordine basato su regole” qualunque sia il costo in sangue e denaro.

Questa è la politica estera americana in poche parole. I leader statunitensi e i loro alleati globalisti sono pienamente impegnati a prevalere nella grande lotta di potere di oggi con Russia e Cina. Hanno una chiara comprensione degli obiettivi che vogliono raggiungere e sono pronti a rischiare qualsiasi cosa, compresa la guerra nucleare, per raggiungerli. Qualsiasi sviluppo a Taiwan deve essere visto attraverso la lente delle ambizioni geopolitiche di Washington che stanno chiaramente guidando gli eventi.

Fonte: Unz.com

Traduzione: Luciano Lago