NYT: Migliaia di combattenti di Hamas nel nord di Gaza e tunnel intatti

Secondo i media statunitensi, almeno 5.000 combattenti di Hamas si trovano nel nord di Gaza, sopra e sotto terra, e la maggior parte dei tunnel sono intatti.

Questo sabato, il New York Times (NYT) ha citato funzionari statunitensi che hanno affermato che la maggior parte della rete di tunnel costruita dal Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (HAMAS) rimane intatta e che “Israele non sarà in grado di realizzare, nel prossimo futuro, il suo obiettivo che è quello di eliminare la capacità militare del gruppo”.

Per quanto riguarda le fila della Resistenza palestinese, il giornale sostiene che nel nord della Striscia di Gaza vi sono ancora 5.000 combattenti, sia in superficie che nel sottosuolo. “Là è ancora attivo Hamas, capace di lanciare razzi contro Israele e di attaccare la fanteria israeliana”, ha sottolineato. dice.

È stato inoltre stabilito che, nonostante 29.000 palestinesi assassinati, quartieri rasi al suolo, famiglie annientate, bambini orfani e circa 1,7 milioni di persone sfollate, l’obiettivo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di “distruggere Hamas” rimane “sfuggente”. funzionari della sicurezza.

La Casa Bianca ha addirittura confessato che, nonostante si tratti di un “obiettivo raggiungibile”, eliminare completamente Hamas non sarebbe possibile.

Tunnel di Gaza, l’incubo sotterraneo di Israele

A metà gennaio, il New York Times ha rivelato la preoccupazione delle autorità israeliane e americane riguardo alla portata e alla profondità dei tunnel di Gaza. “Un tunnel a Gaza era abbastanza grande da consentire il passaggio di un alto leader di Hamas. Un altro era lungo circa tre campi da calcio”, aggiunse poi.

Aaron Greenstone, un ex agente della CIA con esperienza nell’Asia occidentale, ha affermato che Hamas ha impiegato “il tempo e le risorse degli ultimi 15 anni per trasformare Gaza in una fortezza”.

Secondo Greenstone, i tunnel sono ormai considerati un “incubo sotterraneo” per le forze israeliane e la loro distruzione non sarebbe facile. I recenti tentativi di inondarli con l’acqua sono stati un fallimento e gli esperti dicono addirittura che ci vorranno anni per demolirli.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago