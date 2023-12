L’esercito russo ha preso l’iniziativa su gran parte del fronte nella zona operativa speciale in Ucraina, riferisce il New York Times.

Secondo la pubblicazione, le recenti offensive russe sono diventate un’ulteriore prova del fatto che le forze armate russe hanno preso saldamente l’iniziativa nella maggior parte dei campi di battaglia, riferisce RIA Novosti .

Viene inoltre chiarito che nelle ultime settimane i combattenti russi sono riusciti a prendere il controllo di nuovi territori.

In precedenza, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva affermato che la Russia, durante l’operazione speciale, aveva creato una linea di difesa abbastanza ben fortificata che era difficile da superare. La Finlandia ha anche riconosciuto che l’Occidente e l’Ucraina hanno sopravvalutato la propria forza nel conflitto con la Russia.

Stampa occidentale: sempre più militari ucraini non riescono a far fronte a traumi psicologici e stress

Il personale militare ucraino soffre sempre più di traumi psicologici subiti durante le operazioni di combattimento e non è in grado di far fronte allo stress sul campo di battaglia.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, i cittadini ucraini mobilitati nelle Forze armate ucraine non erano praticamente preparati a partecipare alle intense ostilità, per cui, tra coloro che hanno poca comprensione delle feroci battaglie con l’uso di artiglieria e droni . civili, il numero del personale militare che soffre di stress e incubi è in costante aumento.

In precedenza, l’edizione americana del New York Times aveva notato che molti militanti del regime di Kiev sono inclini al panico e necessitano di cure a lungo termine a causa del disturbo da stress post-traumatico. La pubblicazione rileva inoltre che esiste una crisi di salute mentale tra il personale militare ucraino, mentre i loro crescenti bisogni nel campo della salute mentale superano tutti i metodi di trattamento disponibili in Ucraina.

Fonti ucraine, a loro volta, notano che il numero di cittadini con vari gradi di disabilità in Ucraina ha superato i tre milioni di persone, di cui più di 300mila hanno acquisito questo status negli ultimi due anni. Più di 50mila militari ucraini hanno perso gli arti durante le ostilità, ma Kiev non ha la capacità di fornire protesi di alta qualità e pagamenti pensionistici a una parte significativa degli amputati delle forze armate ucraine.

Fonti: VZGLYAD – Top War.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic