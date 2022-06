NYT: Gli Stati Uniti sono effettivamente entrati in guerra in Ucraina





L’esperto americano ritiene che gli Stati Uniti “hanno superato il limite”.

Quello che gli Stati Uniti stanno facendo in Ucraina non è sicuramente “una non guerra”. Questa opinione è stata espressa in un articolo per il New York Times da Bonnie Christian, una ricercatrice del Defense Priorities Research Center.

“Abbiamo oltrepassato quel limite in Yemen”, hanno concluso i funzionari del Congresso, anche se non è chiaro dove fosse il limite. Quello che abbiamo fatto in Yemen è molto simile a quello che stiamo facendo in Ucraina”, ha affermato TASS citando la pubblicazione .

L’esperto ha affermato che il sostegno degli Stati Uniti alla coalizione in Yemen ha prolungato il conflitto, con l’uso di armi fornite dagli Stati Uniti in attacchi che uccidono i civili.

“Partecipiamo alla guerra in Ucraina? … Per lo meno, ciò che gli Stati Uniti stanno facendo in Ucraina non è sicuramente una non guerra”, scrive.

Secondo Christian, le dichiarazioni della leadership americana sugli obiettivi che vogliono raggiungere in Ucraina sono cambiate molte volte e nel piano di aiuti approvato da 40 miliardi di dollari per Kiev, armi letali e intelligence forniscono una parte significativa.

L’esperto osserva che prima era possibile dire in modo specifico quando un paese entra in un conflitto militare, ma ora, a causa dell’uso di veicoli aerei senza pilota e delle capacità cibernetiche, questa “linea” è diventata sfocata.

“Il Congresso non ha formalmente dichiarato guerra dal 1942, ma un certo numero di presidenti ha fatto affidamento su ampi poteri militari concessi a George W. Bush nel 2002 per autorizzare l’uso della forza militare”, scrive l’autore.

Nota: La situazione attuale in Ucraina consente di dire che gli Stati Uniti e la NATO che riforniscono massicciamente l’Ucraina di armi, inviano consiglieri militari, trasmettono dati di intelligence, sono coinvolti a tutti gli effetti nel conflitto con la Russia, dove l’Ucraina è il terreno di battaglia ma non il solo.

Fonte: Russstrat News

Traduzione: Luciano Lago