Nuovo attacco all’aeroporto internazionale di Riyadh, dopo 4 raid sauditi sull’aeroporto di Sana’a.

L’aeroporto internazionale di Riyadh è stato nuovamente bersaglio di un attacco, secondo quanto riportato da agenzie di stampa come AFFP, Reuters e Associated Press.

Una fonte diplomatica ha riferito all’AFP che le forze di Sana’a hanno preso di mira l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, in Arabia Saudita, con un missile balistico.

“Decine di persone sono rimaste ferite all’aeroporto, per lo più cittadini sauditi. Almeno cinque di loro, tutti sauditi, sono in terapia intensiva”, ha dichiarato una fonte medica all’AFP, aggiungendo che alcuni dei feriti sono stati trasportati in elicottero dall’aeroporto all’ospedale. Secondo Reuters, più di 12 ambulanze sono state inviate all’aeroporto.

Sabato, l’aeroporto di Riyadh aveva chiesto ai viaggiatori di verificare con le proprie compagnie aeree se il loro volo fosse stato cancellato prima di recarsi in aeroporto.

Fonti del settore aeronautico hanno segnalato un blocco totale del traffico aereo presso l’aeroporto, con voli dirottati verso altri scali, indicando che dall’alba il numero di voli cancellati è salito a 221, a causa della paralisi totale del traffico aereo.

Kuwait Airways cancella i voli per Riyadh a causa della “chiusura dell’aeroporto”.

Prima di questo attacco, i corrispondenti in Yemen avevano segnalato quattro raid aerei sauditi che avevano preso di mira l’aeroporto internazionale di Sana’a.

battaglia terrestre

Questi ultimi attacchi giungono mentre l’Arabia Saudita fornisce supporto militare alle forze ausiliarie yemenite che tentano di riconquistare i territori che le forze di Sana’a hanno occupato a partire da settembre, compresa la costa del Mar Rosso, in seguito a una fulminea offensiva.

Fonti militari filo-saudite nello Yemen hanno riferito sabato all’AFP che le forze yemenite hanno compiuto progressi contro le forze di Sana’a nella zona dello stretto di Bab el-Mandeb, ma non sono riuscite a mettere in sicurezza questa strategica rotta marittima.

Secondo queste fonti e un funzionario di Ansarullah, le forze di Sana’a, che avevano preso il controllo dello stretto durante la loro offensiva lampo all’inizio di settembre, mantengono ancora il controllo dell’isola di Mayyoun, nel cuore del passaggio marittimo.

“Le nostre forze mantengono il controllo di Bab el-Mandeb, dell’isola di Mayyoun e di altre aree” sulla costa occidentale del Paese, ha dichiarato all’AFP Hizam al-Asad, membro dell’ufficio politico di Ansarullah.

Una fonte militare vicina all’ambiente saudita ha riferito venerdì che è in corso una “operazione su vasta scala” per riprendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega l’Europa all’Asia attraverso il Canale di Suez.

In un contesto analogo, il nostro corrispondente a Sana’a ha riferito che le forze armate yemenite hanno rafforzato il loro controllo sul perimetro della città di Taiz, dopo essersi assicurate il controllo della strategica montagna di Jabal al-Habashi. Avrebbero inoltre conquistato il distretto di Jabal Saber, nello stesso governatorato.

L’agenzia di stampa Saba ha riferito che tre civili sono rimasti feriti in seguito a sei raid aerei lanciati da velivoli sauditi sul distretto di Abs, nel governatorato di Hajjah, nel nord-ovest dello Yemen.

Fonte: Varie

Traduzione: Fadi Haddad