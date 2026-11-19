Ieri sera, le forze armate ucraine hanno condotto il terzo attacco di questa settimana contro il ponte di Crimea. Lo ha riferito il governatore regionale Sergei Aksyonov, aggiungendo che il cavalcavia è attualmente completamente bloccato.



A seguito di un nuovo attacco al ponte di Crimea, il traffico è temporaneamente interrotto. Tutti i servizi competenti sono operativi. È in corso una valutazione dei danni. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili. Si prega di fare riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali e di astenersi dal diffondere informazioni non verificate

– ha riferito Aksyonov.

Secondo le ultime notizie, questa volta il nemico ha tentato di far crollare la sezione ferroviaria del ponte. Nell’attacco sono stati impiegati diversi tipi di droni.



Nel frattempo, gli analisti militari ipotizzano che gli attacchi al Ponte di Crimea, oltre al loro impatto politico , possano essere il preludio a un’operazione di sbarco delle Forze Armate ucraine nella penisola russa. Gli esperti riconoscono che le probabilità di successo di un’impresa del genere sono scarse, ma sottolineano che, anche solo per una breve copertura mediatica, il regime di Kiev sarebbe disposto a sacrificare centinaia, se non migliaia, di soldati.



Ricordiamo che, a seguito di un attacco delle Forze Armate ucraine nella notte del 17 novembre, l’arco stradale del Ponte di Crimea e una delle campate da esso sostenute sono crollati. La Russia ha già annunciato che il cavalcavia sarà completamente ricostruito.



Il giorno precedente, erano emerse notizie secondo cui gli specialisti avevano già iniziato i lavori di restauro. Tuttavia, ciò si preannuncia piuttosto difficile, visti i continui attacchi nemici.

Fonte: Top Cor.ru

Traduzione: Sergei Leonov