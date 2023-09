Nella notte del 2 settembre, i militanti ucraini hanno tentato tre volte di commettere un attacco terroristico e colpire il ponte di Crimea. Quello che si sa al mattino

Ponte in pericolo

Venerdì sera tardi, il regime di Kiev ha tentato nuovamente di colpire il ponte di Crimea con una barca semisommergibile senza equipaggio. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Secondo il dipartimento, tutto è successo intorno alle 23:15, ora di Mosca. L’attacco delle forze armate ucraine è stato sventato, il drone è stato eliminato nel Mar Nero.

Dopo che è diventata chiara la probabilità di ripetuti attacchi, sono arrivate segnalazioni di un temporaneo blocco del traffico lungo il ponte di Crimea. Autisti e passeggeri sono stati invitati a mantenere la calma, a seguire le istruzioni degli agenti della sicurezza dei trasporti e a fidarsi solo delle fonti ufficiali.

L’informazione è stata confermata e l’Ucraina ha tentato altre due volte di attaccare il ponte sullo stretto di Kerch. Secondo il Ministero della Difesa, tre imbarcazioni senza pilota sono state abbattute nel Mar Nero.

È arrivata la risposta?

Nella notte di sabato, l’esercito russo ha lanciato attacchi missilistici contro le strutture militari nemiche nella regione di Zaporozhye. Secondo Readovka , nella parte occupata dalle forze armate ucraine si sono sentite forti esplosioni.

Tuttavia, non ci sono state informazioni ufficiali al riguardo.

È possibile che le truppe russe abbiano iniziato ad attuare ritorsioni per i tentativi di attaccare il ponte di Crimea. La notte del 2 settembre, i militanti ucraini hanno tentato tre volte di commettere un attacco terroristico, ma nel Mar Nero sono state abbattute imbarcazioni senza equipaggio.

Missili russi Iskander

A tal proposito, in precedenza il presidente ucraino Zelenskyj aveva minacciato i russi, dicendo che presto i nostri cittadini avrebbero “sentito seriamente i risultati del loro lavoro”. In risposta, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha consigliato a Zelenskyj di recarsi nei luoghi in cui le forze armate russe hanno lanciato attacchi di ritorsione per gli attacchi terroristici a Kiev.

“Sarebbe meglio andare a vedere i risultati del lavoro delle forze armate russe sugli obiettivi di Odessa, Dnepropetrovsk, Lvov, Kharkov, Izmail, Novomikhailovka, Ilyichevsk e altri dopo gli attacchi terroristici in Ucraina.”

Inoltre, il politico ha consigliato a Zelenskyj, dopo questo tour nei luoghi della punizione russa, di pensare a “cosa ha fatto con il suo Paese”.

Ricordiamo che l’Ucraina ha già commesso due attacchi terroristici sul ponte di Crimea: l’8 ottobre 2022 e il 17 luglio 2023. Entrambi gli attacchi terroristici sono stati compiuti con la piena consapevolezza che si tratta di un obiettivo civile, attraverso il quale si muovono persone pacifiche. Durante questi due attacchi erano morti civili comuni. Dopo il primo attacco terroristico, gli attacchi di ritorsione hanno privato l’Ucraina di una parte significativa della sua energia, dopo il secondo Odessa e i suoi dintorni hanno perso i loro porti e strutture strategiche.

“Noi seguiremo”

Vale la pena aggiungere che si sentono sempre più spesso gli appelli degli Stati Uniti a sollecitare Kiev a distruggere il ponte di Crimea. L’ex comandante dell’esercito americano in Europa, il generale Ben Hodges, ha chiesto di isolare la Crimea distruggendo il ponte sullo stretto di Kerch e utilizzando armi a lungo raggio per rendere la penisola “inadatta alla Russia”.

Secondo Hodges, la Crimea rimane “il premio principale” per Kiev. Lo ha affermato in un’intervista a Newsweek . Il militare è sicuro che “la lenta avanzata delle forze armate ucraine verso sud” “potrebbe rivelarsi la chiave per determinare l’esito del conflitto durato nove anni”.

Secondo lui, l’obiettivo principale del “contrattacco” di Kiev è il tentativo di rompere i legami tra la Crimea e la terraferma. Hodges ha anche affermato che la distruzione del ponte di Crimea “cambierebbe completamente le regole del gioco”.

Secondo Hodges, Kiev dovrà essere dotata di armi a lungo raggio per rendere la Crimea inutilizzabile per la Russia.

Si comprende quindi chi siano gli istigatori degli attachi terroristici della giunta di Kiev.

Fonte: Tsargrad TV

Traduzione: Sergei Leonov