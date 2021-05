Nuovi Accordi di “Minsk”: Kiev chiede nientemeno che la resa del Donbass



di Karine Bechet-Golovko.

Ultima mossa dell’Ucraina

Gli accordi di Minsk sono nati morti, il loro principale interesse è diplomatico. L’Ucraina ha quindi appena presentato la sua visione del proprio sviluppo di questi accordi, che è tutto sommato abbastanza semplice: una resa totale del Donbass. Non potendo correre il rischio di una vera operazione militare nel Donbass a causa della fermezza della Russia, Kiev vuole vincere politicamente la battaglia che ha già perso militarmente – e umanamente -. Anche qui dipenderà dalla Russia, ultimo baluardo tra la barbarie e la popolazione del Donbass.

Da circa un anno sono state negoziate tra le parti proposte per lo sviluppo della road map degli accordi di Minsk. Parigi e Berlino hanno aperto la strada a questo sviluppo e negoziati nel novembre 2020, quindi l’8 febbraio di quest’anno. Ucraina e Russia avevano inviato la loro correzione della versione franco-tedesca (16 febbraio per la Russia). La Russia era quindi entrata nel processo negoziale, che ha aperto la strada a Kiev per forzare il discorso. E l’ Ucraina ha appena svelato la “sua” nuova visione degli accordi di Minsk, una visione che alla fine non ha nulla a che fare con una mappa di pace e che è significativamente diversa da quanto aveva proposto in precedenza – nel senso della radicalizzazione. Alcuni punti sono, in questo senso, notevoli.

Prima di tutto, la questione del controllo del confine esterno del Donbass con la Russia . Negli accordi di Minsk, l’Ucraina avrebbe ripreso il controllo di questo confine perso nel 2014 a causa del conflitto provocato a seguito del Maidan, solo dopo che le elezioni locali saranno state organizzate in accordo con Kiev. D’ora in poi, Kiev richiede un controllo preliminare del confine per l’organizzazione delle elezioni . Questo mette completamente in discussione sia la sicurezza dei cittadini del Donbass, sia la sincerità del voto – se poi avrà luogo.

Poi, la questione della riforma costituzionale . Secondo gli accordi di Minsk, Kiev deve, in accordo con i rappresentanti del Donbass, riformare la costituzione ucraina per stabilire l’autonomia di queste regioni di Donetsk e Lugansk all’interno dello stato ucraino in una forma avanzata di decentralizzazione. Tuttavia, l’ Ucraina rifiuta qualsiasi negoziazione sul contenuto della riforma costituzionale con i rappresentanti di Donetsk e Lugansk , ritenendo che sia semplicemente obbligata a consultarli sulle loro specificità e non a integrarli nel processo di riforma costituzionale. In questo, si trova lo scopo stesso di un processo di pace, cioè la ricerca di un accordo comune, che viene freddamente calpestato.

Indipendentisti del Donbass

Da quel momento in poi, la proposta ucraina non ha più alcun significato, se cerchiamo la pace. Ma Kiev va ancora oltre e tocca la provocazione con la questione della polizia locale, questione quanto sia vitale per la sicurezza degli abitanti, dal momento che sono considerati nel loro insieme terroristi dalle autorità ucraine. Secondo gli accordi di Minsk, una forza di polizia locale è istituita per garantire l’ordine pubblico in questi territori da parte degli organi rappresentativi locali eletti. Tuttavia l’Ucraina chiede che prima delle elezioni locali, la Guardia civile ucraina si faccia carico della legge e dell’ordine in queste regioni, con la partecipazione dei cittadini locali. Questa polizia locale non può essere istituita fino a quando gli organi di rappresentanza non saranno stati istituiti da Kiev. La logica iniziale è completamente ignorata e la sicurezza delle popolazioni locali è seriamente messa in discussione.

Infine, l’Ucraina chiede la resa del Donbass. Kiev vuole riprendere il controllo del confine e dei territori, negando il conflitto, le sue radici e le conseguenze di tutti questi anni di guerra, negando il sangue versato nel Donbass, nega questi bambini nati dal 2014, che potrebbero già avere 7 anni e di non aver mai conosciuto la pace, che vedono in Kiev non la capitale del loro paese, ma il nemico che li attacca, che uccide i loro genitori, che ha rubato loro la vita. Questo piano è stato certamente sussurrato all’Ucraina dai suoi mentori, che non sono affatto interessati alla reale pacificazione della regione.

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com