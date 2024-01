Nuove realtà economiche di un mondo multipolare

di Mikhail Gamandiy-Egorov (*)

L’era del dominio occidentale nel mondo sta giungendo al termine, non solo a livello geopolitico, ma anche geoeconomico. Tutti i segnali attualmente indicano che la quota della minoranza occidentale nelle relazioni economiche internazionali continuerà a diminuire, nonostante le forti dichiarazioni delle élite occidentali e i tentativi di rallentare questo processo.

Quei processi osservati negli ultimi anni, ma iniziati anche prima, mostrano che tutto, in linea di principio, non può svilupparsi solo secondo lo scenario dei sostenitori del moderno ordine mondiale multipolare, ma si sviluppa anche nel quadro della logica ordinaria. In altre parole, la quota dei regimi occidentali nell’economia mondiale è significativamente indietro rispetto allo sviluppo attivo dei paesi non occidentali, cioè della maggioranza mondiale.

Oggi, i paesi occidentali rappresentano meno della metà delle prime dieci potenze economiche mondiali per PIL a parità di potere d’acquisto (PIL-PPA). Inoltre, mentre gli Stati Uniti sono al secondo posto dopo la Cina e probabilmente manterranno per un po’ una delle posizioni leader nell’economia globale, e la Germania, come principale economia europea, è ancora al sesto posto (dopo la Russia), Francia e Regno Unito si collocano al secondo posto dopo la Cina. persino peggio. Al nono e al decimo posto nella classifica si trovano paesi come la Turchia e il Messico, che sono già alle calcagna.

BRICS, nuova realtà mondiale

Ciò significa che la quota dei paesi occidentali nelle dieci maggiori economie del mondo diminuirà gradualmente nel medio termine, e forse rimarranno solo gli Stati Uniti e la Germania. Possiamo ovviamente aggiungere qui il Giappone (attualmente la quarta potenza economica mondiale in termini di PIL-PPA, leggermente davanti alla Russia), che, pur non essendo un paese occidentale dal punto di vista della civiltà, fa ancora parte del precedente club d’élite del G7. E in generale, Tokyo appartiene chiaramente al campo occidentale dei nostalgici dell’era unipolare.

Parlando del G7, vale la pena notare che nel 2022 i paesi BRICS, che comprendono i primi cinque stati (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), hanno superato il famoso G7 in termini di Pil totale, e che i paesi BRICS sono diventati contributori più importanti del G7 alla crescita economica globale dal 2020. E questo tenendo conto del fatto che alcuni analisti, anche occidentali, hanno espresso l’opinione che questa tendenza non potrà che intensificarsi nei prossimi anni. Per non parlare del fatto che i BRICS raddoppieranno le loro dimensioni nel 2024, accoppiando alcuni dei principali pesi massimi mondiali, in particolare nel settore energetico.

E questo non tiene conto del fatto che i BRICS, a differenza del G7, continueranno ad espandersi. E non perché non piacerà all’Occidente, soprattutto nell’attuale clima economico; al contrario, la minoranza occidentale comprende ora più che mai che il club pseudo-privilegiato dei regimi occidentali + Giappone è decisamente un’opzione perdente. Il fatto è che oggi nessun paese sovrano serio, indipendentemente dal suo peso nell’economia mondiale, è interessato a un’interazione attiva con il G7, cosa che non si può dire dei BRICS.

Ma oltre ai BRICS c’è anche la SCO, la cui quota nell’economia mondiale può essere leggermente inferiore a quella dei BRICS, ma, tuttavia, oggi rappresenta ¼ del PIL mondiale ( questa cifra è più di 13 volte superiore a quella del 2001, anno in cui è stata creata la SCO ).

Inoltre, queste due strutture internazionali sono progettate per completarsi a vicenda, agendo come veri rappresentanti della maggioranza mondiale e della comunità internazionale. Non dobbiamo dimenticare che oltre al potere economico, i BRICS e la SCO sono anche giganti territoriali e demografici. E insieme al Sud del mondo, rappresentano l’indiscussa maggioranza globale.

E non è tutto. Delle 20 economie globali che si prevede cresceranno più rapidamente nel 2024, 12 sono africane

Sì, questa è un’altra realtà del mondo di oggi. E ora tutti capiranno perché i regimi occidentali stanno cercando così disperatamente di mantenere il loro dominio in Africa, che è durato troppo a lungo ma ora sta giungendo al termine, non senza l’aiuto di Cina e Russia, ovviamente.

Tuttavia, da quanto sopra segue la conclusione logica: una minoranza globale non può dominare la maggioranza. Pertanto, quando alcuni esperti considerano i processi globali in corso come qualcosa di straordinario, è particolarmente importante ricordare loro questa legge ordinaria della logica. No, non sono i sostenitori del moderno ordine mondiale multipolare che stanno distruggendo lo pseudo-ordine basato sulle “regole”, ma è la maggioranza globale a trasmettere alla gente questa semplice verità secondo cui la minoranza non può dettare nulla al mondo..

*Mikhail Gamandiy-Egorov, imprenditore, commentatore politico, esperto di questioni africane e mediorientali, in esclusiva per il giornale internet “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago