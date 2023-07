Nuove forze di occupazione USA in arrivo in Siria

Il corrispondente di Al-Alam News Channel dalla Siria ha riferito che la rete americana “7 News” ha confermato ieri, domenica, che l’esercito di occupazione americano ha inviato 2.500 soldati della “10th Mountain Division” in Siria e Iraq, e che ora sono in viaggio alle basi americane lì, secondo quanto riportato dai siti Internet Opposizione elettronica ieri.

Il collega Hussam Zaidan ha detto alla rete, citando il comandante dell’unità (divisione) Matt Braman: Questi soldati faranno parte di quella che viene chiamata Operazione “Inherent Resolve” della cosiddetta “coalizione internazionale” che il suo paese sta guidando nella regione , affermando di combattere l’organizzazione terroristica “ISIS” (Sic!)

Matt ha indicato che le nuove forze saranno distribuite alle basi statunitensi (illegittime) nel nord-est della Siria e alle due basi “al-Tanf” sul triangolo di confine siro-giordano-iracheno nel sud-est della Siria e all’Iraq “Ain al-Assad”, sullo sfondo delle recenti tensioni.

Connessione Francese in Siria, a Idlib

Secondo i resoconti dei media, l’intelligence francese ha fornito informazioni a Mohamed al-Jolani, il capo del ramo di Al Qaeda in Siria, precedentemente noto come Jibhat al-Nusra, ma ora ribattezzato Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Il rapporto afferma che ci sono membri e leader dei combattenti di Jolani che stanno lavorando e fornendo informazioni all’esercito russo e siriano su Idlib. Sulla base di tali informazioni, Jolani ha arrestato oltre 300 combattenti e leader dell’HTS, nonché membri dell’amministrazione di Idlib. Negli ultimi giorni Jolani ha impiccato decine di persone, tutte senza procedure legali.

Jolani sta rispondendo ai recenti attacchi aerei mirati russi e siriani su magazzini e posizioni di HTS che hanno causato una grande quantità di morti tra il gruppo terroristico.

L’ultimo incontro ad Astana non è riuscito a trovare una soluzione al conflitto politico in Siria. Sono ricominciate le battaglie tra l’esercito arabo siriano e la Russia, da un lato, e gli Stati Uniti hanno sostenuto i terroristi islamici radicali nel nord-ovest della Siria, dall’altro.

Terroristi filo USA a Idlib

Idlib

Idlib è una provincia agricola nel nord-ovest della Siria. Quando la guerra USA-NATO contro la Siria è iniziata nel 2011, molte persone a Idlib hanno sostenuto la “rivoluzione” sostenuta da USA e Turchia. È stata una delle prime città in Siria a passare completamente sotto il controllo dei gruppi terroristici islamici radicali. All’inizio della guerra, il principale gruppo terroristico che aveva il controllo si chiamava Jabhat Al-Nusra. La comunità internazionale ha inserito Jabhat Al-Nusra nella lista dei terroristi mondiali, ed è stato allora che hanno cambiato il loro nome in Hayat Tahrir al-Sham, per continuare a ricevere aiuti da enormi ONG come: USAID, ONU, Caschi Bianchi, Medici Senza Frontiere e altri.

Si prevede la possibilità di scontri diretti tra forze russe/siriane e forze di occupazione USA in Siria che rimangono trincerate nelle loro basi e sostengono lo sfruttamento illegale delle risorse petrolifere che appartengono alla Siria.

Fonti: Al Alam – Global Research

Traduzione: Luciano Lago