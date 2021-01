Novità sull’inchiesta per l’omicidio di Qassem Soleimani

da Redazione

di Gilles Munier.

Ultimi sviluppi nelle indagini sull’assassinio del generale Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis da parte di un drone assassino statunitense, vicino all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020.

All’università di Teheran, Ebrahim Raïssi, capo dell’Autorità giudiziaria iraniana, ha detto nel primo anniversario della morte del generale: “Non pensare che qualcuno come il Presidente d’America, che si presenta come un assassino o chi ha ordinato un assassinio, possa farla franca (…) Mai ”. “Coloro che hanno avuto un ruolo in questo omicidio non saranno al sicuro da nessuna parte su questa terra”.

La società di sicurezza G4S è coinvolta?

Il procuratore iraniano Ali Alqasi-Mehr ha aggiunto alla sua lista di complici dell’omicidio la base statunitense di Ramstein in Germania, che sarebbe servita da staffetta per guidare il drone assassino.

Ha accusato il management della compagnia americano-britannica G4S, incaricato della sicurezza dell’aeroporto di Baghdad, di essere coinvolto nell’omicidio, cosa che il suo portavoce londinese ha immediatamente smentito dichiarando che era ” speculazione infondata “.

Non è questa l’opinione di Qaïs al-Khazali, segretario generale della milizia filo-iraniana Asai’b Ahl al-Haq . In “The Last Trip”, un documentario trasmesso in Iraq, ha affermato che le telecamere di sorveglianza G4S hanno permesso di seguire i movimenti dell’obiettivo [Soleimani] mentre lasciava la sala VIP. E ha aggiunto: “Di solito, quando un aereo atterra in aeroporto, G4S è presente in una posizione specifica vicino al sito di atterraggio, ma la notte dell’assassinio il veicolo della compagnia era parcheggiato esattamente su di esso. la via dei passeggeri, che si può tradurre che aveva una missione particolare da compiere ”.

In Iraq, le accuse mosse contro G4S dalle milizie sciite non sono nuove e le loro reazioni a volte violente: il 3 settembre 2020 un drone ha sganciato un esplosivo sul suo quartier generale a Baghdad provocando danni significativi, ma nessuna vittima. Sospettato: la “resistenza” – cioè i piccoli gruppi non identificati – non si è presa la responsabilità dell’attacco.

Il G4S è stato introdotto per la prima volta in Iraq nel 2010, sotto il governo di Nouri al-Maliki, periodo in cui la compagnia britannica era accusata di vendere “strumenti di tortura” agli israeliani.

Compagnoia di Sicurezza G4S

Nonostante la campagna internazionale “Stop G4S” lanciata dal BDS (Boycott, Disinvestment and Sanctions) per la sua gestione dei palestinesi incarcerati nelle carceri israeliane, il suo contratto in Iraq è stato rinnovato da Haidar al-Abadi e Adel Abdel-Mahdi, il successori di Al-Maliki. Ci sono molte domande da fare . Certo, G4S apparentemente si è ritirato dal mercato israeliano , ma gli è stata affidata la sicurezza di Hajj in Arabia Saudita con il nome Al Majale G4S. Un intero programma!

In Iraq, ci si chiede senza illusioni se Moustapha al-Kazimi, attuale Primo Ministro, oserà rescindere il contratto G4S.

Il drone assassino era stato autorizzato a sorvolare l’Iraq

L’ex primo ministro iracheno Haider al-Abadi ha accusato, il 12 dicembre 2020, il governo provvisorio iracheno – guidato dal suo successore Adel Abdul-Mahdi – di aver autorizzato il sorvolo del Paese da parte del drone che ha ucciso il generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, vice leader di Hashd Al-Chaabi.

Nell’agosto 2019, Adel Abdul-Mahdi ha emesso un ordine che vietava agli aerei stranieri – compresi quelli della coalizione – di sorvolare l’Iraq senza la previa approvazione dell’Iraqi Joint Operations Command (JOC), un’organizzazione che faceva capo direttamente a lui. .

Al-Abadi ha detto che l’autorizzazione data a tre droni statunitensi per entrare nello spazio aereo di Baghdad e dirigersi verso l’aeroporto è stata presa da Jabbar Obeid Kazem, comandante della difesa aerea irachena. Trattandosi di un’operazione segreta, il Pentagono ovviamente non aveva informato la JOC dell’obiettivo della loro missione …

Mandati di arresto

Lo scorso giugno, il procuratore Ali Alqasi-Mehr ha emesso un mandato d’arresto per Donald Trump e 35 membri del personale e funzionari militari statunitensi sospettati di essere coinvolti nell’assassinio del generale Soleimani. All’inizio di dicembre, il numero dei sospetti colpevoli è salito a 48.

Iracheni in commemorazione del gen. Soleimani

Il 3 gennaio 2021, migliaia di iracheni hanno espresso la loro rabbia per il luogo in cui sono stati uccisi il generale Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis. Il giorno dopo, in piazza Tahrir a Baghdad, hanno rimproverato l’attuale primo ministro Moustapha al-Kazimi, accusandolo di essere un agente americano .

Per timore di rappresaglie più violente, gli Stati Uniti hanno dimezzato il personale dell’ambasciata a Baghdad. Altre reazioni all’assassinio del generale Soleimani potrebbero verificarsi nelle settimane e nei mesi a venire. Anche nel Vicino e Medio Oriente la vendetta è un piatto da servire freddo.

fonte: http://www.france-irak-actualite.com/

Traduzione: Luciano Lago