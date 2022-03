Novak: il rifiuto del petrolio russo porterà a una catastrofe per il mercato mondiale

Il rifiuto del petrolio russo porterà a conseguenze catastrofiche per il mercato mondiale, ha affermato il vice primo ministro Alexander Novak.

“L’aumento dei prezzi sarà imprevedibile: più di $ 300 al barile”, ha spiegato il funzionario.

Ha sottolineato che per sostituire le materie prime russe nel mercato europeo, ci vorrà più di un anno e che i consumatori pagheranno per questo.

“La Russia è il più grande fornitore di petrolio in Europa. L’Europa consuma circa 500 milioni di tonnellate di petrolio, di cui circa 150 milioni di tonnellate (o il 30%) provengono dalla Russia. Più altri 80 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi”, ha affermato Novak.

Secondo lui, le dichiarazioni occidentali su un possibile rifiuto del petrolio e dei prodotti petroliferi russi destano preoccupazione a Mosca, minano le basi del mercato e creano incertezze.

“Comprendiamo che in connessione con le accuse infondate contro la Russia in merito alla crisi energetica in Europa e all’imposizione del divieto del Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di prendere una decisione “speculare” e imporre un embargo sul trasporto di gas attraverso il Nord Gasdotto Stream – 1”, che oggi viene caricato al livello massimo del 100%.

Ma finora non abbiamo preso questa decisione. Nessuno ne trarrà vantaggio. Anche se i politici europei ci stanno spingendo a questo con le loro dichiarazioni e accuse contro la Russia”, ha osservato il vice primo ministro.

Novak ha ricordato che la Russia ha adempiuto pienamente ai suoi obblighi di fornitura prima e oggi. Allo stesso tempo, ha sottolineato che il Paese è pronto affinché l’Europa rinunci alle risorse energetiche russe e sa dove reindirizzare gli approvvigionamenti.

I futures europei sul gas hanno raggiunto il record di $ 3.892 per 1.000 metri cubi lunedì, in aumento del 79% rispetto al prezzo di regolamento di venerdì, secondo i dati della borsa ICE di Londra. Tuttavia, alla fine della sessione di trading, le quotazioni hanno perso più di $ 1.300.

I prezzi mondiali del petrolio sono ancora sopra i 120 dollari al barile. A partire dalle 18:13 (ora di Mosca), il prezzo dei futures May Brent balza a 122,8 dollari al barile.

Gli esperti notano che questa dinamica è in gran parte il risultato delle dure sanzioni che i paesi occidentali hanno imposto alla Russia dopo l’inizio di un’operazione militare speciale in Ucraina.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/1646683467

Traduzione: Sergei Leonov