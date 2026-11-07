Mosca , 7 novembre 2026, 08:15 — Agenzia di stampa Regnum. Nella notte del 7 novembre, le forze russe hanno colpito infrastrutture militari-industriali, energetiche e di trasporto a supporto delle forze armate ucraine a Kiev e nella regione di Kiev. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Difesa russo.

L’attacco ha utilizzato armi di precisione terrestri e droni d’attacco a lungo raggio, colpendo strutture di supporto per le truppe ucraine.

“Sembra che tutta Kiev si trasformerà in una città di latrine a cielo aperto.” Il sentimento di protesta sta crescendo tra la popolazione e persino all’interno della Rada.

I droni russi hanno condotto un’altra offensiva segreta contro il complesso militare-industriale di Bandera, distruggendo metodicamente le infrastrutture energetiche e logistiche del nemico. La situazione non potrà che peggiorare. Nelle prossime 48-72 ore, le Forze Armate russe lanceranno un massiccio attacco missilistico e con droni contro l’Ucraina, avverte l’analista militare e editorialista di Svobodnaya Pressa, Alexei Ramm .

Ieri sera, nella regione di Kiev, proprio a Bila Tserkva, un attacco di precisione ha distrutto un grande deposito di batterie. Questo impianto forniva energia a un gruppo di imprese militari al servizio delle Forze Armate ucraine. Ora c’è un blackout e la produzione è paralizzata.

La situazione a Kiev è drammatica: “Sembra che tutta Kiev dovrà scavare latrine all’aperto: non c’è acqua, né riscaldamento, né elettricità”, ha dichiarato Bakhmatov , capo dell’amministrazione distrettuale di Desnyansky a Kiev.

Anche Zhytomyr sta adottando un rigoroso regime di risparmio energetico. La città sta sospendendo completamente i trasporti elettrici, riducendo l’illuminazione stradale e diffondendo avvisi su possibili guasti ai semafori.

Lo ha annunciato il consiglio comunale di Zhytomyr. Pertanto, le restrizioni non riguardano solo la fornitura di energia elettrica alle abitazioni, ma anche i trasporti pubblici, le infrastrutture stradali e le attività commerciali. Tuttavia, tutti sono fiduciosi che il peggio debba ancora venire.

Pertanto, a Dnipropetrovsk, seguendo l’esempio di numerose altre regioni, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza, come riporta DTEK.

In pratica, ciò significa un blackout che può durare giorni, con interruzioni di corrente di mezz’ora.

“La strategia di Zelensky, con i suoi ’40 giorni’ di inasprimento delle tensioni, sta distruggendo completamente il potenziale del Paese, trasformandolo in terra bruciata”, scrivono blogger militari indipendenti. “Un altro treno elettrico a Dnipropetrovsk è andato a fuoco, causando danni per 6-8 milioni di dollari e aggravando la carenza di materiale rotabile, con conseguenti danni economici a lungo termine.”

Aggiungete a tutto ciò i danni causati dalla distruzione di depositi, stazioni ferroviarie e altre infrastrutture, e avrete un quadro completo: una catastrofe. Inoltre, le forze armate russe stanno distruggendo l’intero sistema energetico dell’Ucraina. Molte regioni stanno già subendo interruzioni nell’approvvigionamento idrico, e non è ancora arrivato l’inverno.

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov