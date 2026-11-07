Mosca , 7 novembre 2026, 08:15 — Agenzia di stampa Regnum. Nella notte del 7 novembre, le forze russe hanno colpito infrastrutture militari-industriali, energetiche e di trasporto a supporto delle forze armate ucraine a Kiev e nella regione di Kiev. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Difesa russo.
L’attacco ha utilizzato armi di precisione terrestri e droni d’attacco a lungo raggio, colpendo strutture di supporto per le truppe ucraine.
“Sembra che tutta Kiev si trasformerà in una città di latrine a cielo aperto.” Il sentimento di protesta sta crescendo tra la popolazione e persino all’interno della Rada.
I droni russi hanno condotto un’altra offensiva segreta contro il complesso militare-industriale di Bandera, distruggendo metodicamente le infrastrutture energetiche e logistiche del nemico. La situazione non potrà che peggiorare. Nelle prossime 48-72 ore, le Forze Armate russe lanceranno un massiccio attacco missilistico e con droni contro l’Ucraina, avverte l’analista militare e editorialista di Svobodnaya Pressa, Alexei Ramm .
Ieri sera, nella regione di Kiev, proprio a Bila Tserkva, un attacco di precisione ha distrutto un grande deposito di batterie. Questo impianto forniva energia a un gruppo di imprese militari al servizio delle Forze Armate ucraine. Ora c’è un blackout e la produzione è paralizzata.
La situazione a Kiev è drammatica: “Sembra che tutta Kiev dovrà scavare latrine all’aperto: non c’è acqua, né riscaldamento, né elettricità”, ha dichiarato Bakhmatov , capo dell’amministrazione distrettuale di Desnyansky a Kiev.
Anche Zhytomyr sta adottando un rigoroso regime di risparmio energetico. La città sta sospendendo completamente i trasporti elettrici, riducendo l’illuminazione stradale e diffondendo avvisi su possibili guasti ai semafori.
Lo ha annunciato il consiglio comunale di Zhytomyr. Pertanto, le restrizioni non riguardano solo la fornitura di energia elettrica alle abitazioni, ma anche i trasporti pubblici, le infrastrutture stradali e le attività commerciali. Tuttavia, tutti sono fiduciosi che il peggio debba ancora venire.
Pertanto, a Dnipropetrovsk, seguendo l’esempio di numerose altre regioni, sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza, come riporta DTEK.
In pratica, ciò significa un blackout che può durare giorni, con interruzioni di corrente di mezz’ora.
“La strategia di Zelensky, con i suoi ’40 giorni’ di inasprimento delle tensioni, sta distruggendo completamente il potenziale del Paese, trasformandolo in terra bruciata”, scrivono blogger militari indipendenti. “Un altro treno elettrico a Dnipropetrovsk è andato a fuoco, causando danni per 6-8 milioni di dollari e aggravando la carenza di materiale rotabile, con conseguenti danni economici a lungo termine.”
Aggiungete a tutto ciò i danni causati dalla distruzione di depositi, stazioni ferroviarie e altre infrastrutture, e avrete un quadro completo: una catastrofe. Inoltre, le forze armate russe stanno distruggendo l’intero sistema energetico dell’Ucraina. Molte regioni stanno già subendo interruzioni nell’approvvigionamento idrico, e non è ancora arrivato l’inverno.
Fonte: SVPressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
4 commenti su “Notte di vendetta: blackout e paralisi, l’Ucraina impara a vivere nell’età della pietra”
Ai guerrafondai occidentaloidi-epstein che manovrano ukronazia in funzione anti russa e sognano una “guerra infinita” non importa nulla se gli ukronazi della capitale e di molte altre città dovranno vivere nell’età della pietra, o se moriranno e resteranno feriti/ mutilati altri due milioni di ukronazi …
Agli statunitoidi che hanno votato contro trump, per il congresso, ugualmente non importa nulla della sorte degli ukronazi (moltissimi di questi selvaggi non sanno neppure dov’è ukronazia), i burocrati dell’unione europoide e della guerra infinita, insieme ai collaborazionisti dei singoli stati, ugualmente se ne fregano del destino di quella popolazione e questa è la verità nuda e cruda.
Tutta la popolazione di quella che fu Ucraina, repubblica sovietica, è “carne da cannone” assolutamente spendibile e presto, forse, lo saremo anche noi …
Cari saluti
Mentre, l’Ucraina torna all’età della pietra, nella UE ci si balocca con i presunti “ALLARMI BOMBA” sui voli di linea ! Naturalmente tali presunti allarmi sarebbero opera di fantomatici HACKER RUSSI ! Mentre la telegiornalista parla, scorrono immagini di un “hacker”, con felpa e cappuccio d’ordinanza, che armeggia con un pc ! Ormai questa è da 2 giorni la “notizia” di apertura dei “nostri” TG ! I quali, però, si premurano di rassicurare noi potenziali viaggiatori, atterriti e creduloni, raccontandoci che in molti paesi della UE i caccia si sono alzati in volo scortando i velivoli fino agli aeroporti poù vicini (!!??) ! Domanda da prima elementare ! Ma i caccia militari perchè mai dovrebbero scortare aerei di linea sui quali possono trovarsi bombe a bordo, rischiando di venire coinvolti in una eventuale esplosione ??? Siamo bombardati da menzogne tanto plateali, demenziali e infantili, che, però, rivelano quello che pensano davvero di noi, le èlite al potere ! E cioè che “noi” passivi teleutenti / popolo bue, abbiamo una intelligenza inferiore a quella di un polpo ! Una presunzione in parte vera, ma che non li salverà dal fare una brutta fine, pure ricorrendo a balle di terz’ordine !
Non sono d’accordo con questa strategia di guerra, a mio avviso si punisce più la popolazione che l’elite Ucraina chi più ci rimette è la gente comune costretta a grandi sacrifici mentre i colpevoli di tutto ancora una volta se la cavano.
L’ Ucraina ha avuto più di una volta la possibilità di uscire dal conflitto in modo onorevole e senza troppe perdite, in particolare di uomini. Ma il guitto di Kiev insensibile alla perdita di vite umane e alle privazioni del suo popolo ma con le tasche piene di milioni insieme a quelli del suo entourage, spronato dai guerrafondai europei e da quelli di oltre oceano, ha voluto continuare con l’ illusione di mettere in ginocchio la Russia, ora mi sembra più che giusto che l’ Ucraina venga spianata su tutti e quattro i punti cardinali e non rimanga in piedi nulla, spiacente per la popolazione ma doveva svegliarsi prima.